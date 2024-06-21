Очередное похищение посылки при курьере в США

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С распространением онлайн-шопинга и доставки на дом в США стало популярным воровство посылок с порога дома. Особо наглые воры похищают посылку даже не дожидаясь, пока уйдет курьер. Перед вами очередной случай.
Вор похитил посылку не дожидаясь, пока уйдёт курьер.
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