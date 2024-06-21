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Очередное похищение посылки при курьере в США

Очередное похищение посылки при курьере в США

Автор:
21 июня 2024 07:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Посылка   США   вор   кража   курьер   
1526
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С распространением онлайн-шопинга и доставки на дом в США стало популярным воровство посылок с порога дома. Особо наглые воры похищают посылку даже не дожидаясь, пока уйдет курьер. Перед вами очередной случай.

Вор похитил посылку не дожидаясь, пока уйдёт курьер.

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Метки: Видео   Посылка   США   вор   кража   курьер   
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8  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Жизнь в США светла и весела.
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Olufsen Полчаса назад
я одно не пойму, зачем ему пластмассовый забор (ограждение) для собаки стоимостью 36 долларов?
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11k
Alex 52 минуты назад
Что-то мне подсказывает, что они на пару работают.
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11k
Alex 54 минуты назад
Время - деньги )
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20k
Голос Вселенной Час назад
Хоть подножку бы ему поставила... грохнулся бы знатно...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4042 поста (4043 в горячем)

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