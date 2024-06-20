Мужчина ловко поймал винные бутылки

FISHKINET
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал 16 раз, когда люди создали что-то замечательное 16 раз, когда люди создали что-то замечательное Более 500 паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию - среди них есть россияне Более 500 паломников умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию -... Десятки человек задержаны в медико-стоматологическом университете в Москве Десятки человек задержаны в медико-стоматологическом университете... Намешалось Намешалось "Я уже попрощалась с жизнью": во Владивостоке за групповое изнасилование задержали группу мигрантов "Я уже попрощалась с жизнью": во Владивостоке за групповое... Предпрыжковая подготовка Предпрыжковая подготовка Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра Была такая Страна&nbsp; Была такая Страна  "Стерва! Почему им всё можно?": фехтовальщица из Грузии рассердилась на украинку, не пожавшую ей руку "Стерва! Почему им всё можно?": фехтовальщица из Грузии... 25 милейших животных, которых просто нельзя было не сфотографировать 25 милейших животных, которых просто нельзя было не сфотографировать Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась уехать из России и попала в СИЗО Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась... Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну ещё один Aurus и чайный сервиз Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну ещё один Aurus и чайный сервиз Москвич смог отсудить почти миллион у компаний «Макдоналдс» и «Вкусно — и точка» Москвич смог отсудить почти миллион у компаний «Макдоналдс» и... Силовики задержали иностранца, чьими продуктами отравились более 200 человек Силовики задержали иностранца, чьими продуктами отравились более... 20 жутких вещей, которые произвела на свет мать-природа 20 жутких вещей, которые произвела на свет мать-природа Помощник прокурора притворился старообрядцем и забрал ребёнка из религиозной семьи на лечение Помощник прокурора притворился старообрядцем и забрал ребёнка из... Старые друзья Старые друзья
Главная > Видео
Мужчина ловко поймал винные бутылки

Мужчина ловко поймал винные бутылки

Автор:
20 июня 2024 08:14
Метки: Бутылка   в мире   вино   магазин   повезло   покупатель   
1504
1
1

Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела неосторожного покупателя. Мужчина пытался достать бутылку вина с полки, но случайно задел другие бутылки.

Супергерои — это не только персонажи фильмов и комиксов. Они также существуют в реальной жизни и находятся среди нас. Это люди, которые, кажется, обладают какими-то невероятными умениями, и с помощью них совершают небольшие и глобальные подвиги.

Одного из них запечатлела камера видеонаблюдения в одном из магазинов. Мужчина попытался достать бутылку вина с верхней полки, но случайно задел несколько соседних. Покупатель включил свои суперспособности и моментально поймал их все, как Человек-паук в знаменитой сцене в столовой.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Бутылка   в мире   вино   магазин   повезло   покупатель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
ЦСКА Час назад
А я всегда сотрудника алкашного магазина зову, что бы бутылки из недр стелажа достал....Хотя то что я разгрохаю до кассы, оплачивать НЕНАДО! Именно поэтому дорогие напитки, обычно на одтельной, застекленной витрине стоят! А не для того что бы не скомуниздили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4042 поста (4038 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

799530



Другие посты автора
Популярное
В Красноярске женщина села в машину к незнакомому мужику и аргументированно выразила свою позицию
В Красноярске женщина села в машину к незнакомому мужику и аргументированно выразила...
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Набирающие популярность
Жуки завоевали Землю, развив собственную биохимическую лабораторию
Жуки завоевали Землю, развив собственную биохимическую лабораторию
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кошка#забавно#конфликт#Китай#собака#улыбнуло#сарказм
#животные#интересно#Юмор#интересное#кино#фильм#машина#сизо#Пёс#СССР
#в мире#история#кот#Ynews#позитив#повезло#полиция#новости#маразм#задержание
Вперед за призами Вперед за призами Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком Траулер врезался в лодку с рыбаками Траулер врезался в лодку с рыбаками В Южной Корее&nbsp; продают вино в бокалах В Южной Корее  продают вино в бокалах Девушки пришли в магазин без штанов Девушки пришли в магазин без штанов Жёсткая посадка вертолёта в Индии Жёсткая посадка вертолёта в Индии

На что жалуетесь?

Вернуться