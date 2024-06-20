Мужчина ловко поймал винные бутылки

Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела неосторожного покупателя. Мужчина пытался достать бутылку вина с полки, но случайно задел другие бутылки.
Супергерои — это не только персонажи фильмов и комиксов. Они также существуют в реальной жизни и находятся среди нас. Это люди, которые, кажется, обладают какими-то невероятными умениями, и с помощью них совершают небольшие и глобальные подвиги.
Одного из них запечатлела камера видеонаблюдения в одном из магазинов. Мужчина попытался достать бутылку вина с верхней полки, но случайно задел несколько соседних. Покупатель включил свои суперспособности и моментально поймал их все, как Человек-паук в знаменитой сцене в столовой.
Источник:
- Жёсткая посадка вертолёта в Индии
- Корова чуть не затоптала женщину с ребёнком
- В Южной Корее продают вино в бокалах
- Девушки пришли в магазин без штанов
- Самолет чуть не протаранил крышу в Австралии