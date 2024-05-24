Работница McDonald's посушила половую тряпку над картофелем фри

Баракат утверждает, что сотрудники в это время собирали заказы и брали картофель, но грязная тряпка их не смущала.

"Я была в полном шоке от увиденного, а она просто посмеялась", - добавила Дебби.

Возмущенная клиентка написала гневное письмо управляющему, но получила лишь расплывчатый ответ: "Будьте уверены, мы принимаем меры по исправлению ситуации, чтобы подобное не повторилось".