Работница McDonald's посушила половую тряпку над картофелем фри

Сотрудница австралийского McDonald's попала в объектив, когда сушила мокрую тряпку под лампой для подогрева картофеля фри. 4 апреля Дебби Баракат вместе с сыном пришла в ресторан быстрого питания в Бувале, пригороде Брисбена, и увидела отвратительную сцену.
"Я стояла и ждала свой заказ, когда оглянулась и услышала, как сотрудник сказал: "Не думаю, что так можно делать, это нарушает технику безопасности, ведь тряпка может загореться", - рассказала женщина.
Баракат утверждает, что сотрудники в это время собирали заказы и брали картофель, но грязная тряпка их не смущала.
"Я была в полном шоке от увиденного, а она просто посмеялась", - добавила Дебби.
Возмущенная клиентка написала гневное письмо управляющему, но получила лишь расплывчатый ответ: "Будьте уверены, мы принимаем меры по исправлению ситуации, чтобы подобное не повторилось".
Генеральный директор McDonald's в Австралии заявил, что это был единичный случай.
"Компания McDonald's со всей серьёзностью относится к безопасности продуктов питания и строго соблюдает процедуры очистки, дезинфекции и гигиены во всех ресторанах", - заявили в корпорации.
По всей видимости, сотрудницу не уволили.
"Мы обсудили этот вопрос с персоналом рестораном и провели тщательный повторный инструктаж по процедурам санитарной обработки, гигиены и безопасности пищевых продуктов".
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Пользователи соцсетей поделились своим мнениями:
"С таким же успехом можно просто сметать картофель на пол для вкуса", - написал один, сопроводив комментарий рвотным эмодзи.
"Когда я работал в McDonald's, меня поражало количество нарушений техники безопасности и гигиены", - добавил второй.
"Так вот откуда этот вкус", - пошутил третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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