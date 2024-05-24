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Работница McDonald's посушила половую тряпку над картофелем фри

Работница McDonald's посушила половую тряпку над картофелем фри

Автор:
24 мая 2024 08:21
Сообщество : Австралия
Метки: McDonald's   Австралия   картофель фри   нарушение   тряпка   фастфуд   
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Сотрудница австралийского McDonald's попала в объектив, когда сушила мокрую тряпку под лампой для подогрева картофеля фри. 4 апреля Дебби Баракат вместе с сыном пришла в ресторан быстрого питания в Бувале, пригороде Брисбена, и увидела отвратительную сцену.

"Я стояла и ждала свой заказ, когда оглянулась и услышала, как сотрудник сказал: "Не думаю, что так можно делать, это нарушает технику безопасности, ведь тряпка может загореться", - рассказала женщина.

Баракат утверждает, что сотрудники в это время собирали заказы и брали картофель, но грязная тряпка их не смущала.

"Я была в полном шоке от увиденного, а она просто посмеялась", - добавила Дебби.

Возмущенная клиентка написала гневное письмо управляющему, но получила лишь расплывчатый ответ: "Будьте уверены, мы принимаем меры по исправлению ситуации, чтобы подобное не повторилось".

Генеральный директор McDonald's в Австралии заявил, что это был единичный случай.

"Компания McDonald's со всей серьёзностью относится к безопасности продуктов питания и строго соблюдает процедуры очистки, дезинфекции и гигиены во всех ресторанах", - заявили в корпорации.

По всей видимости, сотрудницу не уволили.

"Мы обсудили этот вопрос с персоналом рестораном и провели тщательный повторный инструктаж по процедурам санитарной обработки, гигиены и безопасности пищевых продуктов".


Пользователи соцсетей поделились своим мнениями:

"С таким же успехом можно просто сметать картофель на пол для вкуса", - написал один, сопроводив комментарий рвотным эмодзи.

"Когда я работал в McDonald's, меня поражало количество нарушений техники безопасности и гигиены", - добавил второй.

"Так вот откуда этот вкус", - пошутил третий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: McDonald's   Австралия   картофель фри   нарушение   тряпка   фастфуд   
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2  комментария
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27k
ЦСКА 58 минут назад
Кушайте дома.....
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621
Сеня 6 минут назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2976 постов (2803 в горячем)

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