Мужчина заплатил 600 долларов за прыжок на косатку

Лопер назвал поступок "крайне безответственным", добавив, что "это глупое поведение и демонстрация пренебрежения к благополучию косатки".

Полиция установила личность мужчины, он был оштрафован на 600 долларов. Нарушитель не стал разговаривать со следователем.

"Косатки - очень сильные животные. Всё могло закончиться ужасно: испуганный кит мог пораниться или же атаковать человека", - сказал Лопер.

"Это явное нарушение Закона о защите морских млекопитающих. Косатки классифицируются как киты, и плавание с ними, а также беспокойство или преследование любых морских млекопитающих запрещено".