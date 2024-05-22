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Мужчина заплатил 600 долларов за прыжок на косатку

Мужчина заплатил 600 долларов за прыжок на косатку

Автор:
22 мая 2024 08:47
Сообщество : Животные
Метки: Новая Зеландия   животные   косатка   нарушение   прыжок   штраф   
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50-летний житель Окленда прыгнул с яхты на косатку у берегов Новой Зеландии. Опубликованное видео вызвало шквал возмущения, а любителя острых ощущений оштрафовали на 600 долларов.

Ролик опубликовали в соцсети в феврале этого года. Зоозащитники сообщили о произошедшем в Департамент охраны природы.

На кадрах мужчина прыгает с борта в море у побережья Девонпорта, где плавали две косатки. Пловец ударяется животом о водную гладь, похоже, это пугает хищников, они отплывают. Очевидцы смеются и подбадривают друга.

Он кричит: "Я потрогал её. Вы успели заснять?"

Его приятель опускает руку в воду, пытаясь приманить косаток.

Морские обитатели появляются, а 50-летний сумасброд плывёт к ним.

Следователь Хейден Лопер заявил, что видео демонстрирует шокирующее отношение к охраняемым морским животным.

"После первой попытки прыгнуть на животное мужчина остаётся в воде, а затем снова плывёт к нему, пытается дотронуться до него".

Лопер назвал поступок "крайне безответственным", добавив, что "это глупое поведение и демонстрация пренебрежения к благополучию косатки".

Полиция установила личность мужчины, он был оштрафован на 600 долларов. Нарушитель не стал разговаривать со следователем.

"Косатки - очень сильные животные. Всё могло закончиться ужасно: испуганный кит мог пораниться или же атаковать человека", - сказал Лопер.

"Это явное нарушение Закона о защите морских млекопитающих. Косатки классифицируются как киты, и плавание с ними, а также беспокойство или преследование любых морских млекопитающих запрещено".

По его словам, это первый случай, когда человек прыгнул на косатку, снял это на видео, а затем выложил.

"Мы часто получаем наводки о том, что в социальных сетях публикуются материалы нарушений, совершаемых в отношении морских млекопитающих, но там только лодки или гидроциклы, проплывающие слишком близко к животным".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новая Зеландия   животные   косатка   нарушение   прыжок   штраф   
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8  комментариев
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10k
Trenzel2003 3 минуты назад
Понимаю если бы он на бабу прыгнул. Но на касатку!.. Это ж насколько мужик оголодал, если на рыбу бросается. (Касатка не рыба, а млекопитающее). Но мужик об этом не знает.
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12k
zlopisec 11 минут назад
Да, клёв хреновый....
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87
uid-tfwhppoz 14 минут назад
Мужик красавчек
походу он уже "ебал все, покупал все, убивал все"
теперь еще и на косатку напрыгнул.
люто завидую.
малацца!!!
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5k
Волот 54 минуты назад
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1k
MidMaster Час назад
Свободная страна, кули
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3k
lekha-fil 2 часа назад
"демонстрация пренебрежения к благополучию косатки"??? А то что косатка в разы больше человека и он не мог ей навредить и ещё она могла его немножко надгрызть это хе*рня.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2968 постов (2795 в горячем)

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