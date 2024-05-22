Мужчина заплатил 600 долларов за прыжок на косатку

50-летний житель Окленда прыгнул с яхты на косатку у берегов Новой Зеландии. Опубликованное видео вызвало шквал возмущения, а любителя острых ощущений оштрафовали на 600 долларов.
Ролик опубликовали в соцсети в феврале этого года. Зоозащитники сообщили о произошедшем в Департамент охраны природы.
На кадрах мужчина прыгает с борта в море у побережья Девонпорта, где плавали две косатки. Пловец ударяется животом о водную гладь, похоже, это пугает хищников, они отплывают. Очевидцы смеются и подбадривают друга.
Он кричит: "Я потрогал её. Вы успели заснять?"
Его приятель опускает руку в воду, пытаясь приманить косаток.
Морские обитатели появляются, а 50-летний сумасброд плывёт к ним.
Следователь Хейден Лопер заявил, что видео демонстрирует шокирующее отношение к охраняемым морским животным.
"После первой попытки прыгнуть на животное мужчина остаётся в воде, а затем снова плывёт к нему, пытается дотронуться до него".
Лопер назвал поступок "крайне безответственным", добавив, что "это глупое поведение и демонстрация пренебрежения к благополучию косатки".
Полиция установила личность мужчины, он был оштрафован на 600 долларов. Нарушитель не стал разговаривать со следователем.
"Косатки - очень сильные животные. Всё могло закончиться ужасно: испуганный кит мог пораниться или же атаковать человека", - сказал Лопер.
"Это явное нарушение Закона о защите морских млекопитающих. Косатки классифицируются как киты, и плавание с ними, а также беспокойство или преследование любых морских млекопитающих запрещено".
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По его словам, это первый случай, когда человек прыгнул на косатку, снял это на видео, а затем выложил.
"Мы часто получаем наводки о том, что в социальных сетях публикуются материалы нарушений, совершаемых в отношении морских млекопитающих, но там только лодки или гидроциклы, проплывающие слишком близко к животным".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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походу он уже "ебал все, покупал все, убивал все"
теперь еще и на косатку напрыгнул.
люто завидую.
малацца!!!
Она могла и его разорвать и шлюпп , с которого он сиганул до гавани преследовать и в лиццо запомнить всех , кто там был , а потом некоторое время караулить в воде : такие случаи известны .
Этот ишак семипалатенский ещё б на белую акулу прыгнул !