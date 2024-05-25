Похвалился: в Сочи мужчина привёл на общественный пляж спутницу с голой грудью

Ни один купальный сезон в Сочи не обходится без попыток обнажиться на общественном пляже. И хотя в окрестностях города есть специальные места для нудистов, некоторые особы предпочитают отдыхать с комфортом там, где привыкли. Но топлес.

Недавно на сочинском пляже наблюдали такую любительницу ровного загара. Ничуть не смущаясь, девушка с обнажённой грудью терпеливо ждала, когда её спутник поправит лежак, на который она затем поместилась и предалась релаксу.

Наблюдавшие за этим явлением заметили, что сочинец будто специально выбрал то место на берегу, где было больше всего других мужчин. Опешившие от такого зрелища были, возражавших не нашлось.