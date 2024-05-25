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Похвалился: в Сочи мужчина привёл на общественный пляж спутницу с голой грудью

Похвалился: в Сочи мужчина привёл на общественный пляж спутницу с голой грудью

Автор:
25 мая 2024 08:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   загар   комментарии   пляж   реакция соцсетей   скандал   топлес   
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Очевидцы говорят, что товарищ придирчиво выбрал место у берега и заботливо устраивал свою королеву так, чтобы и ей было удобно, и другим интересно.

Ни один купальный сезон в Сочи не обходится без попыток обнажиться на общественном пляже. И хотя в окрестностях города есть специальные места для нудистов, некоторые особы предпочитают отдыхать с комфортом там, где привыкли. Но топлес.


Недавно на сочинском пляже наблюдали такую любительницу ровного загара. Ничуть не смущаясь, девушка с обнажённой грудью терпеливо ждала, когда её спутник поправит лежак, на который она затем поместилась и предалась релаксу.


Наблюдавшие за этим явлением заметили, что сочинец будто специально выбрал то место на берегу, где было больше всего других мужчин. Опешившие от такого зрелища были, возражавших не нашлось.



Интересно, что в комментариях под видео в местном Телеграм-канале хоть и не приветствовали подобную распущенность, особо против неё не возражали (мужчины). Главное, чтобы не светили "уши спаниеля" и дряблые ягодицы - остальное можно пережить. А вот с женщинами сложнее. Дамы взывали к совести и недоумевали: где в тот момент находились смотрители пляжа, в обязанности которых входит контроль за порядком на территории?




В общем, сиси - зло, но почему-то красивое.



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Метки: Видео   Сочи   загар   комментарии   пляж   реакция соцсетей   скандал   топлес   
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8  комментариев
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3k
Ультратрахуил 54 минуты назад
Любой кто заплатил имеет все права
И вот ночную бабочку ведут
О.Газманов
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13k
Социум 15 минут назад
Эка невидаль
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1k
Тимур 24 минуты назад
А блюрить сиськи зачем?
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Проститутку выгуливал...
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Вот ты тачку дорогую купил. В гараже спрячешь и серым брезентом накроешь? Никто тогда и не узнает, насколько ты крут.
Вот и тут, дядя вложился в титечки и выгуливает теперь свою инвестицию
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4k
Алекс Лом 53 минуты назад
Опять сиськи замазали .
А по факту ща на пляжи вылезут коровы жирные лишь бы они не обнажались , а на примере этой шлюхи могут и раздеться
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15k
Ничоси 57 минут назад
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40k
Андрей Иванов Час назад
" и заботливо устраивал свою королеву так, "

Пользуйтесь правильной терминологией - не королева, а шмара
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2129 постов (2119 в горячем)

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