Похвалился: в Сочи мужчина привёл на общественный пляж спутницу с голой грудью

Очевидцы говорят, что товарищ придирчиво выбрал место у берега и заботливо устраивал свою королеву так, чтобы и ей было удобно, и другим интересно.
Ни один купальный сезон в Сочи не обходится без попыток обнажиться на общественном пляже. И хотя в окрестностях города есть специальные места для нудистов, некоторые особы предпочитают отдыхать с комфортом там, где привыкли. Но топлес.
Недавно на сочинском пляже наблюдали такую любительницу ровного загара. Ничуть не смущаясь, девушка с обнажённой грудью терпеливо ждала, когда её спутник поправит лежак, на который она затем поместилась и предалась релаксу.
Наблюдавшие за этим явлением заметили, что сочинец будто специально выбрал то место на берегу, где было больше всего других мужчин. Опешившие от такого зрелища были, возражавших не нашлось.
Интересно, что в комментариях под видео в местном Телеграм-канале хоть и не приветствовали подобную распущенность, особо против неё не возражали (мужчины). Главное, чтобы не светили "уши спаниеля" и дряблые ягодицы - остальное можно пережить. А вот с женщинами сложнее. Дамы взывали к совести и недоумевали: где в тот момент находились смотрители пляжа, в обязанности которых входит контроль за порядком на территории?
В общем, сиси - зло, но почему-то красивое.
Источник:
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И вот ночную бабочку ведут
О.Газманов
Вот и тут, дядя вложился в титечки и выгуливает теперь свою инвестицию
А по факту ща на пляжи вылезут коровы жирные лишь бы они не обнажались , а на примере этой шлюхи могут и раздеться
Пользуйтесь правильной терминологией - не королева, а шмара