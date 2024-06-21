Легенда скейтбординга аплодировал мальчику, выполнившему сложный трюк

9-летний скейтер Эма Каваками японского города Кобе первым в мире сделал тройную версию трюка «900». За спортсменом в этот момент наблюдал легенда скейтбординга Тони Хоук.
Эма Каваками из города Кобе выступал на соревнованиях Tony Hawk's Vert Alert. В одной из попыток он выполнил тройной «900» — два с половиной оборота в воздухе на 900 градусов. За спортсменом наблюдал легенда скейтбординга Тони Хоук, после исполнения он аплодировал юному райдеру стоя.
Два года назад 7-летний Каваками стал самым молодым скейтбордистом, успешно выполнившим фирменный трюк Хоука. Сам Хоук в 1999 году был первым и одним из немногих, кто сделал этот сложный трюк. Позднее Хоук повторил его в возрасте 48 лет.
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Тони Хоук — пионер современного вертикального скейтбординга. В 1999 году компания компания Activision выпустила серию видеоигр, основанную на катании Хоука, под названием Tony Hawk’s Pro Skater.
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