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Легенда скейтбординга аплодировал мальчику, выполнившему сложный трюк

Легенда скейтбординга аплодировал мальчику, выполнившему сложный трюк

Автор:
21 июня 2024 07:30
Сообщество : Спорт
Метки: 900   Видео   дети   скейтборд   тони хоук   трюк   
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9-летний скейтер Эма Каваками японского города Кобе первым в мире сделал тройную версию трюка «900». За спортсменом в этот момент наблюдал легенда скейтбординга Тони Хоук.

Эма Каваками из города Кобе выступал на соревнованиях Tony Hawk's Vert Alert. В одной из попыток он выполнил тройной «900» — два с половиной оборота в воздухе на 900 градусов. За спортсменом наблюдал легенда скейтбординга Тони Хоук, после исполнения он аплодировал юному райдеру стоя.

Два года назад 7-летний Каваками стал самым молодым скейтбордистом, успешно выполнившим фирменный трюк Хоука. Сам Хоук в 1999 году был первым и одним из немногих, кто сделал этот сложный трюк. Позднее Хоук повторил его в возрасте 48 лет.

Тони Хоук — пионер современного вертикального скейтбординга. В 1999 году компания компания Activision выпустила серию видеоигр, основанную на катании Хоука, под названием Tony Hawk’s Pro Skater.





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Метки: 900   Видео   дети   скейтборд   тони хоук   трюк   
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Hitokiri 17 минут назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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