Легенда скейтбординга аплодировал мальчику, выполнившему сложный трюк

Эма Каваками из города Кобе выступал на соревнованиях Tony Hawk's Vert Alert. В одной из попыток он выполнил тройной «900» — два с половиной оборота в воздухе на 900 градусов. За спортсменом наблюдал легенда скейтбординга Тони Хоук, после исполнения он аплодировал юному райдеру стоя.

Два года назад 7-летний Каваками стал самым молодым скейтбордистом, успешно выполнившим фирменный трюк Хоука. Сам Хоук в 1999 году был первым и одним из немногих, кто сделал этот сложный трюк. Позднее Хоук повторил его в возрасте 48 лет.