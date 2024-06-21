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Два грузовика не смогли разъехаться на узкой дороге

Два грузовика не смогли разъехаться на узкой дороге

Автор:
21 июня 2024 07:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   авария   в мире   грузовик   фура   
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Камера наблюдения, установленная в небольшом китайском населенном пункте, запечатлела аварию с участием двух большегрузов.

Грузовики не смогли разъехаться на участке дороги и врезались друг в друга. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   авария   в мире   грузовик   фура   
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4  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
На узенькой дорожке надо гнать немножко.
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17k
Типа граф 37 минут назад
У нас тоже дофига таких профисиАНАЛОВ .
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18k
Majul Час назад
А скоростной режим соблюдать видимо западло? Тут не "не смогли разъехаться", тут верхний овощ, его на повороте занесло вон как
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3753 поста (3662 в горячем)

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