Два грузовика не смогли разъехаться на узкой дороге

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Камера наблюдения, установленная в небольшом китайском населенном пункте, запечатлела аварию с участием двух большегрузов.
Грузовики не смогли разъехаться на участке дороги и врезались друг в друга. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
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