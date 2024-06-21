Пушистый комок ярости

Девушка увидела на улице котят и приблизилась к ним с целью познакомиться. Малыши восприняли её как угрозу и решили спрятаться. Один пушистый смельчак не стал убегать и был готов защищать своих братьев и сестер.
Большинство котят производят впечатление милых и совершенно безобидных созданий, которые только и делают, что забавно мяукают, играют и хлопают глазками. Но на самом деле эти крошечные существа мгновенно способны превращаться в комочки чистой ярости, когда речь заходит о защите близких.
Котенок из этого видео решил, что незнакомка, которую он увидел на улице, может быть опасной, и стал защищать от нее своих пушистых братьев и сестер. Малыш принял грозную позу и начал яростно шипеть на человека, пытаясь отпугнуть его. Суровый меховой карапуз.
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