FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2463 поста • 522 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Пушистый комок ярости

Пушистый комок ярости

Автор:
21 июня 2024 07:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   милота   
2075
1
1

Девушка увидела на улице котят и приблизилась к ним с целью познакомиться. Малыши восприняли её как угрозу и решили спрятаться. Один пушистый смельчак не стал убегать и был готов защищать своих братьев и сестер.

Большинство котят производят впечатление милых и совершенно безобидных созданий, которые только и делают, что забавно мяукают, играют и хлопают глазками. Но на самом деле эти крошечные существа мгновенно способны превращаться в комочки чистой ярости, когда речь заходит о защите близких.

Котенок из этого видео решил, что незнакомка, которую он увидел на улице, может быть опасной, и стал защищать от нее своих пушистых братьев и сестер. Малыш принял грозную позу и начал яростно шипеть на человека, пытаясь отпугнуть его. Суровый меховой карапуз.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash Минуту назад
Всем бы им любящих хозяев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Aqueronte 42 минуты назад
Подрастёт, все еще офигеют, наведет порядки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Типа граф 57 минут назад
Маленько подправил )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
VVV Час назад
Он просто не видел, что остальные смылись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Кузнецов Алексей Час назад
Кошка пришлая окатилась на бане . думал помрет от жары, стащила она его на землю , дожди лили как из ведра , сын закрыл из поликарбоната , в итоге этот [мат] выходит к нему а когда я выхожу убегает , хотя я мамку кормлю, вот каа это понять ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul 2 часа назад
Мужик! Красава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Защитничек девочек)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3284 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028640



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Набирающие популярность в сообществах
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#интересное#кино#кошка#позитив#сарказм#машина#США
#животные#Юмор#Прикол#кот#забавно#улыбнуло#задержание#Россия#конфликт#СССР
#люди#интересно#новости#полиция#фильм#криминал#собака#Ynews#факты#Китай
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания Кот, который готов к любым трудностям Кот, который готов к любым трудностям 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей 17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота... Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске Озорной котёнок разбил зеркало Озорной котёнок разбил зеркало

На что жалуетесь?

Вернуться