Дерзкий велоненавистник из США

2018
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В районе международного аэропорта Далласа Форт-Уэрт, США, 31-летний пьяный мужчина сбил двух пожилых велосипедистов. Более того, он прокатился по одному из пострадавших.
69-летний велосипедист получил травмы бедра и перелом ребра. Другой велосипедист отделался незначительными травмами. В автомобиле пьяного агрессора обнаружено 6 пустых банок из-под пива. Сам он был задержан.
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По правилам движения в США - велосипед считается одним из видом транспорта, на нем запрещено ездить по тротуарам, только по проезжей части, все правила движения должны соблюдаться также, единственное исключение, как для некоторых маломощных мопедов и электрических самокатов - не требуется водительское удостоверение.