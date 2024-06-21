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Дерзкий велоненавистник из США

Дерзкий велоненавистник из США

Автор:
21 июня 2024 07:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Автор   Велосипедист   Видео   США   велосипед   пьяный   
2018
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В районе международного аэропорта Далласа Форт-Уэрт, США, 31-летний пьяный мужчина сбил двух пожилых велосипедистов. Более того, он прокатился по одному из пострадавших.

69-летний велосипедист получил травмы бедра и перелом ребра. Другой велосипедист отделался незначительными травмами. В автомобиле пьяного агрессора обнаружено 6 пустых банок из-под пива. Сам он был задержан.

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Метки: Автор   Велосипедист   Видео   США   велосипед   пьяный   
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7  комментариев
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Василий Задов Час назад
Хватит наяривать! Хруст - это диагноз!
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450
ГТА Форевер 23 минуты назад
Странно как то, у нас , на трассе М4 я видел как вело спортсмены едут, у них машина сопровождения с мигалками сзади едет и спереди, а тут почему то сзади без защиты
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64k
Олег Час назад
Оправдывать бухого водилу не за что, но велосипедики должны двигаться в один ряд и не далее 1 м от обочины или тротуара. Может в пендоссии иначе?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3753 поста (3662 в горячем)

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