Ожившая фотография отца

Мужчина служил в ВДВ и был командиром минометного взвода в 104-й дивизии.

Пишет автор:

"Отец погиб в 1996 году. За 6 месяцев до моего рождения. Видел его только на фотографиях и свадебных видео на кассетах. Благодаря нейронкам оживил его фото. Мама говорит один в один. Так что не ругайте нейронки".