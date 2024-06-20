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Ожившая фотография отца

Ожившая фотография отца

Автор:
20 июня 2024 07:55
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросети   Чечня   военное   люди   солдат   фотография   
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Пользователь сети с помощью нейросети оживил фотографию своего отца, который погиб в Чечне. Вот что у него получилось.

Мужчина служил в ВДВ и был командиром минометного взвода в 104-й дивизии.

Пишет автор:

"Отец погиб в 1996 году. За 6 месяцев до моего рождения. Видел его только на фотографиях и свадебных видео на кассетах. Благодаря нейронкам оживил его фото. Мама говорит один в один. Так что не ругайте нейронки".

Источник:

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Метки: Видео   Нейросети   Чечня   военное   люди   солдат   фотография   
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Alex Chebrikov
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