Ожившая фотография отца

985
1
1
Пользователь сети с помощью нейросети оживил фотографию своего отца, который погиб в Чечне. Вот что у него получилось.
Мужчина служил в ВДВ и был командиром минометного взвода в 104-й дивизии.
Пишет автор:
"Отец погиб в 1996 году. За 6 месяцев до моего рождения. Видел его только на фотографиях и свадебных видео на кассетах. Благодаря нейронкам оживил его фото. Мама говорит один в один. Так что не ругайте нейронки".
Источник:
Ссылки по теме:
- Завораживающие фотографии из новой книги легендарного Стива МакКарри
- 25 примеров, когда день не задался
- 30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира
- Объявлены финалисты конкурса Urban Photo Awards 2023
- 15 случаев, когда удалось запечатлеть нечто неожиданное
Новости партнёров
реклама