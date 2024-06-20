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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1506 постов • 63 подписчика подписаться
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Найдено тело девушки, которую унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи

Найдено тело девушки, которую унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи

Автор:
20 июня 2024 23:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   Ривьера   Сочи   море   пляж   спасатели   тело   шторм   
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Спасатели искали Диану Беляеву несколько дней. Резонансная история с жуткими кадрами облетела весь мир, попав даже на страницы зарубежных таблоидов.

Обнаружено тело 20-летней девушки, которую унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи. По информации SHOT, еë нашли в нескольких километрах от места происшествия в Хостинском районе.

Напомним, погибшая Диана приехала в Сочи на поезде с двумя друзьями — Денисом и Андреем. По дороге она записывала видосы.

Компания отправилась на пляж "Ривьера", несмотря на непогоду.

Диана с одним из парней зашла в воду. На камеры видеонаблюдения попал момент, как волна сбила ее с ног. Друзья не рискнули броситься за ней. Очевидцы также наблюдали, как Диана борется с волнами и пытается вернуться на берег, но стихия не даёт.

Позже Денис рассказал, почему они с Дианой не побоялись шторма и пошли купаться. «Волны были не особо сильные, когда мы подошли. Мы не лезли в глубину, стояли вдоль берега, разговаривали, смотрели на море и, когда нас первая мощная волна окатила, посмеялись и говорим — все, пошли на берег», — отмечал он.

Знакомые вспоминали, что Диана долго копила на роковую поездку. В Сочи она планировала отправиться вместе с бойфрендом, но рассталась с ним и поехала с друзьями.

«В Сочи Диана поехала вместе со взрослым другом. Андрею 31 год, и мама отпустила ее, рассчитывая на то, что он будет контролировать ее. Они остановились в Лазаревском районе, а в субботу, 15 июня, как раз в день приезда, решили поехать погулять по Сочи, в центр. Там и встретились с другом Андрея, Денисом. Утром 16 июня Андрей позвонил мне и сказал, что Диана утонула. Он был так спокоен, что я подумала, что это шутка такая. И повесила трубку, легла спать дальше. А ближе к часу дня мне начали звонить и писать знакомые из Липецка, начали спрашивать, правда ли Диана утонула. Я набрала ее маме, мы были в шоке», — поделилась двоюродная сестра Дианы Анна.

Родственница погибшей рассказала, что, по словам Андрея, он и Денис якобы отговаривали Диану от купания, но она не послушала их. Но их версия рухнула после публикации видео, - пишет StarHit.

«Андрей сказал, что в море они не шли, стояли втроем на берегу — Диана, он и этот Денис. Они вместе якобы останавливали Диану от того, чтобы в воду нырнуть, но она все равно пошла. Пока не появилось видео. На кадрах видно, что Диану никто не спешил спасать», — добавила сестра.

Источник:

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Метки: Девушка   Ривьера   Сочи   море   пляж   спасатели   тело   шторм   
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17  комментариев
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14k
Алексей Час назад
"На кадрах видно, что Диану никто не спешил спасать», добавила сестра."

Ну не надо "ля-ля".
Видно, что парень тянул ее от глубины и даже прикрывал от накрывающей волны, когда она туда поперла.
А когда волна их разбросала, скорее всего не вдуплил степень опасности для подруги.
Но когда понял, побежал за ней - но ее уже не было видно.
И по координации его движений понятно, что он тоже порядочно синий.

И тут с сестрой соглашусь - "спешить" спасать человека, которого на поверхности уже не видно, а волны штормовые - никто не спешил.
И это было второе правильное решение ее друга (после первичного отговаривания).
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114
sipezik Минуту назад
Сестра конечно "молодец". Парень оттаскивал подругу как мог. Ну не за волосы же ее пыжами оттуда? А то, что не поспешили спасать-в данном случае правильно для них самих. Трупов было бы больше. Девченку жаль, но виноватых кроме ее самой, тут нет.
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7k
Трям Полчаса назад
Мир стал чуть чище!
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566
Sexxxton 44 минуты назад
Люди, не живущие у моря, не могут понять опасности, которая исходит в подобной ситуации и не знают как себя вести, что бы выжить. Девченку жаль, что бы там не говорили про неё.
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39k
gfjhtgfjhf 50 минут назад
Связалась с двумя инфантильными "малолетними дебилами" и поплатилась.
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12k
Дмитрий 52 минуты назад
"Дианой не побоялись шторма и пошли купаться"......У Дианы напрочь отсутствовало самое главное -мозги. Ну о покойниках либо хорошо, либо ничего! По этому -ничего!
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16k
Александр Час назад
Мужику звонят из Полиции:
- Здравствуйте. Вы подавали заявление о пропаже жены?
- Да! Подавал! Есть какая-то информация?!
- Есть... Две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать?
- Давайте с плохой!
- Тело вашей жены обнаружено на дне реки в Подмосковье. Тело было сильно объедено раками. Опознали по гравировке на обручальном кольце.
- Господи!.. А какая тогда хорошая?!
- Завтра вечером за вами прибудет машина. Поедем на берег реки, где тело обнаружили.
- Для опознания?
- Не. Мы её на верёвке обратно забросили. Пивка с раками попьём. Пиво с нас!
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1k
Сергей А 2 часа назад
Девчонку конечно жалко по-человечески. И горе родителей огромное. Никак не могу понять - как они сейчас в 20лет умудряются выглядеть так будто им уже 50?
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2k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Жалко девочку. Молодая, симпатичная. Приехала к морю , а тут такое.
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5k
Sanar 2 часа назад
Ну судя по фото Дианы, Посейдон её прибрал вполне заслужено.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1537 постов (1465 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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102894



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