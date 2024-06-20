Найдено тело девушки, которую унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи

Спасатели искали Диану Беляеву несколько дней. Резонансная история с жуткими кадрами облетела весь мир, попав даже на страницы зарубежных таблоидов.
Обнаружено тело 20-летней девушки, которую унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи. По информации SHOT, еë нашли в нескольких километрах от места происшествия в Хостинском районе.
Напомним, погибшая Диана приехала в Сочи на поезде с двумя друзьями — Денисом и Андреем. По дороге она записывала видосы.
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Компания отправилась на пляж "Ривьера", несмотря на непогоду.
Диана с одним из парней зашла в воду. На камеры видеонаблюдения попал момент, как волна сбила ее с ног. Друзья не рискнули броситься за ней. Очевидцы также наблюдали, как Диана борется с волнами и пытается вернуться на берег, но стихия не даёт.
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Позже Денис рассказал, почему они с Дианой не побоялись шторма и пошли купаться. «Волны были не особо сильные, когда мы подошли. Мы не лезли в глубину, стояли вдоль берега, разговаривали, смотрели на море и, когда нас первая мощная волна окатила, посмеялись и говорим — все, пошли на берег», — отмечал он.
Знакомые вспоминали, что Диана долго копила на роковую поездку. В Сочи она планировала отправиться вместе с бойфрендом, но рассталась с ним и поехала с друзьями.
«В Сочи Диана поехала вместе со взрослым другом. Андрею 31 год, и мама отпустила ее, рассчитывая на то, что он будет контролировать ее. Они остановились в Лазаревском районе, а в субботу, 15 июня, как раз в день приезда, решили поехать погулять по Сочи, в центр. Там и встретились с другом Андрея, Денисом. Утром 16 июня Андрей позвонил мне и сказал, что Диана утонула. Он был так спокоен, что я подумала, что это шутка такая. И повесила трубку, легла спать дальше. А ближе к часу дня мне начали звонить и писать знакомые из Липецка, начали спрашивать, правда ли Диана утонула. Я набрала ее маме, мы были в шоке», — поделилась двоюродная сестра Дианы Анна.
Родственница погибшей рассказала, что, по словам Андрея, он и Денис якобы отговаривали Диану от купания, но она не послушала их. Но их версия рухнула после публикации видео, - пишет StarHit.
«Андрей сказал, что в море они не шли, стояли втроем на берегу — Диана, он и этот Денис. Они вместе якобы останавливали Диану от того, чтобы в воду нырнуть, но она все равно пошла. Пока не появилось видео. На кадрах видно, что Диану никто не спешил спасать», — добавила сестра.
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Ну не надо "ля-ля".
Видно, что парень тянул ее от глубины и даже прикрывал от накрывающей волны, когда она туда поперла.
А когда волна их разбросала, скорее всего не вдуплил степень опасности для подруги.
Но когда понял, побежал за ней - но ее уже не было видно.
И по координации его движений понятно, что он тоже порядочно синий.
И тут с сестрой соглашусь - "спешить" спасать человека, которого на поверхности уже не видно, а волны штормовые - никто не спешил.
И это было второе правильное решение ее друга (после первичного отговаривания).
- Здравствуйте. Вы подавали заявление о пропаже жены?
- Да! Подавал! Есть какая-то информация?!
- Есть... Две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать?
- Давайте с плохой!
- Тело вашей жены обнаружено на дне реки в Подмосковье. Тело было сильно объедено раками. Опознали по гравировке на обручальном кольце.
- Господи!.. А какая тогда хорошая?!
- Завтра вечером за вами прибудет машина. Поедем на берег реки, где тело обнаружили.
- Для опознания?
- Не. Мы её на верёвке обратно забросили. Пивка с раками попьём. Пиво с нас!
Сегодня в МСК прошёл ураган. О котором из каждого утюга орали ещё вчера. Даже СМС от МЧС трижды приходили!
Итоги:
- 1 человек погиб (деревом в районе "Дубков" придавило. Интересно, откуда там деревья?)
- более 30 человек пострадали
- более 300 автомобилей накрыло упавшими деревьями
Но, между тем, пост про эту пьяную "русалочку" уже раз 5 только на Фишках выложили! Взрослый человек по дурости сам полез в шторм.
P.S. Давайте как царь Ксеркс I:
тех, кто сомнительны .. надо топить ?