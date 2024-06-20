Найдено тело девушки, которую унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи

Позже Денис рассказал, почему они с Дианой не побоялись шторма и пошли купаться. «Волны были не особо сильные, когда мы подошли. Мы не лезли в глубину, стояли вдоль берега, разговаривали, смотрели на море и, когда нас первая мощная волна окатила, посмеялись и говорим — все, пошли на берег», — отмечал он.

Знакомые вспоминали, что Диана долго копила на роковую поездку. В Сочи она планировала отправиться вместе с бойфрендом, но рассталась с ним и поехала с друзьями.

«В Сочи Диана поехала вместе со взрослым другом. Андрею 31 год, и мама отпустила ее, рассчитывая на то, что он будет контролировать ее. Они остановились в Лазаревском районе, а в субботу, 15 июня, как раз в день приезда, решили поехать погулять по Сочи, в центр. Там и встретились с другом Андрея, Денисом. Утром 16 июня Андрей позвонил мне и сказал, что Диана утонула. Он был так спокоен, что я подумала, что это шутка такая. И повесила трубку, легла спать дальше. А ближе к часу дня мне начали звонить и писать знакомые из Липецка, начали спрашивать, правда ли Диана утонула. Я набрала ее маме, мы были в шоке», — поделилась двоюродная сестра Дианы Анна.