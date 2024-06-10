"Наши бабушки в поле рожали": Юлия Барановская призвала к многодетности, чем возмутила россиян





А вообще, всё больше россиян недоумевает: кто набирает спикеров для ПМЭФ? Почему на мероприятии вещают люди, которые не отличаются умом?





Впрочем, если уж перед ПМЭФ сделали большой фотопроект о выдающихся женщинах в России, и он вызывает массу вопросов, в чём тут вообще можно говорить. Приготовьтесь услышать о самых-самых женщинах, которые, по мнению коллегии издания "Москвичка" вдохновляют, прославляют страну и служат примером для всех остальных россиян.



