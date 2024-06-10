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"Наши бабушки в поле рожали": Юлия Барановская призвала к многодетности, чем возмутила россиян

"Наши бабушки в поле рожали": Юлия Барановская призвала к многодетности, чем возмутила россиян

Автор:
10 июня 2024 14:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   ПМЭФ   Ю.Барановская   демография   знаменитости   многодетность   реакция соцсетей   рожали в поле   
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Телеведущая рассказала, что в каждом россиянине заложен некий код, благодаря которому он живёт и выживает при любых ситуациях. Вспомнила и бабушек, успевавших и родить, и поле выкосить.

Заявление Юлии Барановской на ПМЭФ далеко не все восприняли с воодушевлением. Снова рожать в поле не захотелось никому, даже чтобы повысить демографию в РФ.



Юлии припомнили, что сама-то она почему-то, не уподобившись тем самым бабушкам, родила своих детей в Лондоне. Видимо, страдала по отсутствию поля, претерпевала,но пришлось мучиться в цивилизации.


К тому же, одними родами расходы на ребёнка не заканчиваются, и многодетность - это здорово при финансовой стабильности семьи, т.к. возвращаться всё к тем же принципам "дал Бог зайку - даст и лужайку", "бедненько, но чистенькое" люди уже не хотят. Также все понимают, что многодетность в те времена была необходима: больше детей - больше работников. Да и не все они, рождённые в поле, выживали, т.к. уровень детской смертности был довольно высок.



А вообще, всё больше россиян недоумевает: кто набирает спикеров для ПМЭФ? Почему на мероприятии вещают люди, которые не отличаются умом?


Впрочем, если уж перед ПМЭФ сделали большой фотопроект о выдающихся женщинах в России, и он вызывает массу вопросов, в чём тут вообще можно говорить. Приготовьтесь услышать о самых-самых женщинах, которые, по мнению коллегии издания "Москвичка" вдохновляют, прославляют страну и служат примером для всех остальных россиян.


Из них лишь несколько по-настоящему интересных и важных для России дам:

София Мейер - спасала людей во время теракта в «Крокусе».

Яна Харлан - выпускница Бауманки и аспирантка Сколтеха, с 19 лет занимается ракетостроением.

Светлана Акулова - директор самого медийного в стране Московского зоопарка, ведущего программы по спасению редких и исчезающих животных

Евгения Медведева - фигуристка, чемпионка, заставившая полюбить нашу страну миллионы иностранцев.

Елизавета Лихачёва - директор Пушкинского музея

Александра Ремизова - продюсер, режиссёр «Нулевого пациента», «Цикады» или «Триггер»


В эту же компанию попали Ольга Бузова, Юлия Барановская, Яна Расковалова, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова... Кто мог назвать выдающейся женщиной ту же Рудковскую или, прости Господи, Бузову?


Так много вопросов, и так мало ответов...

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Метки: Видео   ПМЭФ   Ю.Барановская   демография   знаменитости   многодетность   реакция соцсетей   рожали в поле   
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18  комментариев
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1k
Quantimus Час назад
2080 год, все бедняки и нищеброды вымерли, остались только представители золотого миллиарда. И вот теперь миллионеры убирают туалеты, стригут газоны и чинят автомобили у миллиардеров...
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11k
Zhora 14 секунд назад
Рожали в поле, ага, и там же умирали от малейших осложнений при родах (инфекции, кровотечение - это почти 100% смертный исход для ребёнка или его матери). Это было в порядке вещей. А детская смертность ещё лет сто назад была такова, что умирал почти каждый второй ребёнок. Потому что не было ни врачей, ни лекарств, ни больниц. Средняя продолжительность женщины обычно не превышала 35 лет. Оно нам точно надо, такое "счастье"?
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7k
мемфрид 5 минут назад
Сами себе накуярили рейтингов, заплатили за тираж и радуются)
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32k
Serg2001 17 минут назад
На редкость антипатичная особа. Один голос чего стоит. Как скрипучая несмазанная телега. До сих пор для меня загадка, как она в телевизор попала. Малахов к ней в лондон слетал. Снял там жалостивый фильм о нелегкой судьбе лондонской разведенки. Потом в прайм-тайм подряд два вечера слёзы лил вместе с ней в прямом эфире. А потом и месяца не прошло, она уже авторитетно кому-то за жизнь поясняет, выступая соведущей Гордона. За какие такие заслуги? Чего она в жизни сама добилась, что такого повидала? (молчать, господа офицеры!), что её мнение должно иметь хоть какой-то вес?...
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16k
эмосурикат прямоползающий 18 минут назад
а кто эта баранка вообще? откуда она вылезла?
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16k
Александр 19 минут назад
Есть практика рожать стоя. На кафельный пол. Юля Барановская - прекрасное тому доказательство.
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2k
portroy 22 минуты назад
Интересно узнать, а эта барышня умеет в поле работать? Знает с какой стороны за косу браться?
Можно рожать в поле, можно подорожником онкологию лечить, но зачем? Чтобы смертность повысить? Любое осложнение "в поле" - это риск смерти или инвалидности ребенка, матери или двоих, зачем так рисковать, блин?
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5k
foggen2 24 минуты назад
Начну издалека.Сколько у мадам Барановской детей?
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1k
tuka Полчаса назад
так ведь в поле рожали не от хорошей жизни... да и ребенок в деревне с малых лет на самовыгуле и какой-никакой помощник в хозяйстве, ребенок в городе почти до окончания института на содержании
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3k
Звёздный странник 43 минуты назад
Сравнила бабушек советской закалки и современных капризных избалованных инста-мукл, которые в поле презжают только поселфиться для контента на свой канал.
Она бы ещё вспомнила качество ГОСТ при СССР, которое на века и до сих пор некоторые изделия служат обществу (лампочки годами могли гореть), в то время как сейчас продукция от силы на 3 года хватает и рассыпается.
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1k
DuckTales Час назад
Ну вперед, покажи пример, как в поле рожать ...
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34k
Юрьевич Час назад
Теперь каждую неделю будете постить эту тупую овцу? У неё и фамилия соответствующая...
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1k
no. Час назад
вот и пусть валит в поле и хоть зарожается. бузовых еще можно с собой прихватить.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
По роже видно вся в поле обкосилась. Писда тупая.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2191 пост (2179 в горячем)

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