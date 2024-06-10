"Наши бабушки в поле рожали": Юлия Барановская призвала к многодетности, чем возмутила россиян

Телеведущая рассказала, что в каждом россиянине заложен некий код, благодаря которому он живёт и выживает при любых ситуациях. Вспомнила и бабушек, успевавших и родить, и поле выкосить.
Заявление Юлии Барановской на ПМЭФ далеко не все восприняли с воодушевлением. Снова рожать в поле не захотелось никому, даже чтобы повысить демографию в РФ.
Юлии припомнили, что сама-то она почему-то, не уподобившись тем самым бабушкам, родила своих детей в Лондоне. Видимо, страдала по отсутствию поля, претерпевала,но пришлось мучиться в цивилизации.
К тому же, одними родами расходы на ребёнка не заканчиваются, и многодетность - это здорово при финансовой стабильности семьи, т.к. возвращаться всё к тем же принципам "дал Бог зайку - даст и лужайку", "бедненько, но чистенькое" люди уже не хотят. Также все понимают, что многодетность в те времена была необходима: больше детей - больше работников. Да и не все они, рождённые в поле, выживали, т.к. уровень детской смертности был довольно высок.
А вообще, всё больше россиян недоумевает: кто набирает спикеров для ПМЭФ? Почему на мероприятии вещают люди, которые не отличаются умом?
Впрочем, если уж перед ПМЭФ сделали большой фотопроект о выдающихся женщинах в России, и он вызывает массу вопросов, в чём тут вообще можно говорить. Приготовьтесь услышать о самых-самых женщинах, которые, по мнению коллегии издания "Москвичка" вдохновляют, прославляют страну и служат примером для всех остальных россиян.
Из них лишь несколько по-настоящему интересных и важных для России дам:
София Мейер - спасала людей во время теракта в «Крокусе».
Яна Харлан - выпускница Бауманки и аспирантка Сколтеха, с 19 лет занимается ракетостроением.
Светлана Акулова - директор самого медийного в стране Московского зоопарка, ведущего программы по спасению редких и исчезающих животных
Евгения Медведева - фигуристка, чемпионка, заставившая полюбить нашу страну миллионы иностранцев.
Елизавета Лихачёва - директор Пушкинского музея
Александра Ремизова - продюсер, режиссёр «Нулевого пациента», «Цикады» или «Триггер»
В эту же компанию попали Ольга Бузова, Юлия Барановская, Яна Расковалова, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова... Кто мог назвать выдающейся женщиной ту же Рудковскую или, прости Господи, Бузову?
Так много вопросов, и так мало ответов...
Источник:
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Можно рожать в поле, можно подорожником онкологию лечить, но зачем? Чтобы смертность повысить? Любое осложнение "в поле" - это риск смерти или инвалидности ребенка, матери или двоих, зачем так рисковать, блин?
Она бы ещё вспомнила качество ГОСТ при СССР, которое на века и до сих пор некоторые изделия служат обществу (лампочки годами могли гореть), в то время как сейчас продукция от силы на 3 года хватает и рассыпается.