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Коляска с ребёнком укатилась на&nbsp;дорогу, пока мамаша разглядывала вещи

Коляска с ребёнком укатилась на дорогу, пока мамаша разглядывала вещи

Автор:
21 июня 2024 07:49
Метки: Видео   Китай   в мире   дети   инцидент   коляска   
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Жительница небольшого населённого пункта на юго-западе Китая упустила из виду коляску с ребёнком. Коляска выкатилась на дорогу и вполне могла попасть под машину.

Один из водителей, увидев неожиданное препятствие на своём пути, привлёк внимание невнимательной мамаши к "сбежавшей" коляске с ребёнком.

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Метки: Видео   Китай   в мире   дети   инцидент   коляска   
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1  комментарий
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Отвратительный Мужик Час назад
Типичная Курица. Удивляет, что всем остальным вообще покуй.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3284 в горячем)

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