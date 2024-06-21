Коляска с ребёнком укатилась на дорогу, пока мамаша разглядывала вещи

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Жительница небольшого населённого пункта на юго-западе Китая упустила из виду коляску с ребёнком. Коляска выкатилась на дорогу и вполне могла попасть под машину.
Один из водителей, увидев неожиданное препятствие на своём пути, привлёк внимание невнимательной мамаши к "сбежавшей" коляске с ребёнком.
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