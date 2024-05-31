FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8870 постов • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Просто животное": интернет-пользователи раскритиковали украинского артиста Потапа, поглумившегося над смертью Заворотнюк

"Просто животное": интернет-пользователи раскритиковали украинского артиста Потапа, поглумившегося над смертью Заворотнюк

Автор:
31 мая 2024 18:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Заворотнюк   Потап   Потап и Настя   глумление   знаменитости   реакция соцсетей   смерть   шоу бизнес   
1403
10
1

Через время Потап заявил, что все опубликованное на его странице - фейк, и он ничего подобного не писал.

Вчера не стало Анастасии Заворотнюк. Актриса театра и кино несколько лет боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильнее. Многие из коллег Заворотнюк с теплом вспоминали Анастасию и сожалели об утрате.


А вот украинский участник группы «Потап и Настя» в социальных сетях обрадовался смерти артистки и разместил глумливый пост с вопросом: "Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", намекая на роль Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".



От такого цинизма обалдели даже украинцы. В комментариях у Потапа начался ад.



Поняв, что сморозил что-то не то, он быстро потёр написанное, и заявил, что контент был фейковым, сфабрикованным ЦИПСо но интернет, как мы знаем, помнит всё, а в такое оправдание пользователи не поверили.


Поэтому Потап поспешил записать видеообращение.





И снова промахнулся.


Мастер-класс как опозориться из-за одной сторис. Кому нужно - обращайтесь к Потапу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Анастасия Заворотнюк   Потап   Потап и Настя   глумление   знаменитости   реакция соцсетей   смерть   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
AzuveR 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
FullPolarFox 8 минут назад
Это жесть.
Представьте, умрет Галкин-Панин.
Только дебилы напишут подобное.
Ну и жёлтая пресса.
А тут нечего добавить. Говорящая урна выдала содержимое.
До популярности Заворотнюк этому ослолюбителю- как до Пекина раком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Полчаса назад
У нас в Прибалтике этих мразей (хохлов) столько, что мы давно стали их ненавидеть. Катитесь в свою обосранную 404 и не возвращайтесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид 43 минуты назад
Дерьмо оно и есть дерьмо,показал свою сущность. Не отмоется никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Алекс 53 минуты назад
Хохол как он есть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир Час назад
Хохол это стадия шизофрении одновременно с недоразвитостью. Жил бы сейчас Фрейд......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Кусок самого вонючего говна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA Час назад
Иронично, но его комментарий как раз и подтверждает устойчивое мнение о тупости и злобе хохлов.
Анастасии, земля пухом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2155 постов (2142 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

249108



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали "Формулу любви"
Как снимали "Формулу любви"
Охота на милфу: женщины старше 35 лет, которые сегодня очень популярны
Охота на милфу: женщины старше 35 лет, которые сегодня очень популярны
Набирающие популярность в сообществах
Снимай крышку законно
Снимай крышку законно
Загадка радиоактивных чернобыльских кабанов разгадана
Загадка радиоактивных чернобыльских кабанов разгадана
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#авто аварии#история#Юмор#факты#Россия#убийство#собака
#в мире#автомир#ДТП#Прикол#интересно#инцидент#позитив#полиция#фильм#улыбнуло
#машина#животные#аварии#интересное#Автовсячина#дети#нападение#США#Еда#новости
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника" Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника" Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией Скончался протоиерей Димитрий Смирнов Скончался протоиерей Димитрий Смирнов Легендарная актриса из "Унесенных ветром" скончалась в 104 года Легендарная актриса из "Унесенных ветром" скончалась в 104 года Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире Комик из "Stand Up" найден мёртвым в своей квартире

На что жалуетесь?

Вернуться