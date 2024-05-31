"Просто животное": интернет-пользователи раскритиковали украинского артиста Потапа, поглумившегося над смертью Заворотнюк

Вчера не стало Анастасии Заворотнюк. Актриса театра и кино несколько лет боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильнее. Многие из коллег Заворотнюк с теплом вспоминали Анастасию и сожалели об утрате.





А вот украинский участник группы «Потап и Настя» в социальных сетях обрадовался смерти артистки и разместил глумливый пост с вопросом: "Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", намекая на роль Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".



