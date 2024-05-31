"Просто животное": интернет-пользователи раскритиковали украинского артиста Потапа, поглумившегося над смертью Заворотнюк

Через время Потап заявил, что все опубликованное на его странице - фейк, и он ничего подобного не писал.
Вчера не стало Анастасии Заворотнюк. Актриса театра и кино несколько лет боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильнее. Многие из коллег Заворотнюк с теплом вспоминали Анастасию и сожалели об утрате.
А вот украинский участник группы «Потап и Настя» в социальных сетях обрадовался смерти артистки и разместил глумливый пост с вопросом: "Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", намекая на роль Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".
От такого цинизма обалдели даже украинцы. В комментариях у Потапа начался ад.
Поняв, что сморозил что-то не то, он быстро потёр написанное, и заявил, что контент был фейковым, сфабрикованным ЦИПСо но интернет, как мы знаем, помнит всё, а в такое оправдание пользователи не поверили.
Поэтому Потап поспешил записать видеообращение.
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И снова промахнулся.
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Представьте, умрет Галкин-Панин.
Только дебилы напишут подобное.
Ну и жёлтая пресса.
А тут нечего добавить. Говорящая урна выдала содержимое.
До популярности Заворотнюк этому ослолюбителю- как до Пекина раком.
Анастасии, земля пухом.