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Москвич сжёг дорогую машину соседа из-за громкого выхлопа и привычки парковаться как попало

Москвич сжёг дорогую машину соседа из-за громкого выхлопа и привычки парковаться как попало

Автор:
20 июня 2024 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Видео   МЧС   Москва   Поджог   Прокуратура   месть   
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Автомобиль BMW за 12 млн рублей сгорел, конечно, красиво, но месть получилась дороговатой, мягко говоря.

Житель элитного ЖК Only, расположенного на Большой Филевской улице, совершил то, о чём мечтают многие жители многоквартирных домов — сжёг автомобиль наглого соседа, который будил людей громким выхлопом и намеренно блокировал чужие автомобили на парковке.

По данным столичной прокуратуры, BMW M4 Competition в цвете "Сан-Паулу" за 12 миллионов рублей подожгли двое подростков 2008 года рождения. Их задержали практически сразу. Они признались, что за поджог им пообещали денежное вознаграждение. Заказчик, к слову, уже тоже задержан.

Сообщается, что огонь быстро распространился и повредил рядом стоявшие автомобили BMW, Skoda и Audi. Пока неизвестно, какое наказание ждёт заказчика и исполнителей поджога. Но очевидно, что оно будет суровым, в том числе по части возмещения ущерба.

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Метки: BMW   Видео   МЧС   Москва   Поджог   Прокуратура   месть   
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16  комментариев
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35k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
в больших домах всегда есть хоть один такой идиот с пердящей машиной, сжигать это конечно круто, но могу сказать, что тройной стеклопакет вместо двойного тоже спасает
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34k
Slonyash 43 секунды назад
Кардинальненько!!!
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12k
Дмитрий 2 минуты назад
Сегодня второй пост по повреждению/уничтожению чужого имущества. Сначала про бабушку, которой не понравилось, что мотоциклы запарковались у входа. Теперь вот про м...ка на БМВ. Понятно, что способ борьбы в обеих случаях выбран кардинальный и с точки зрения закона незаконен, но! Делов то и всего в уважительном отношении к другим людям. Припаркуйте мотоциклы не у подъезда. Припаркуй свой БМВ как человек. Не "рычи", показывая какая у тебя тачка крутая, положив ...й на всех. В обоих случаях владельцы пострадали из-за собственного муда.....тва! Будьте людьми в любой ситуации!
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
в каждом районе есть "мамкины гонщики" которые не понимают что громко "жарить по ночам" мало кто оценит положительно.
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8k
Евгений Д 5 минут назад
наказание заслуженное
а исполнение дерьмовое-
и сами засветились и другие машины повредили
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8k
Neo 6 минут назад
Не проще было просто 36@ло снести? Сжег лишние 3 тачки, мститель }{Y3в
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43k
Сергей 9 минут назад
А этот намеренно блокировавший чужие автомобили на парковке , чёт у него даже госномера на заднице нет.
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6k
Alexander 11 минут назад
Запарковался как мудак, штраф бы ему еще до кучи.
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9k
Ntvl 14 минут назад
ну тут такое двоякое впечатление от ситуации. с одной стороны пиз.дюки решили бабла по лёгкому срубить (дебилы), с другой стороны заказчик сцыкло, что их нанял. Наличие дорогой машины не означает, что там сидит чемпион ММА. Собраться подъездом и пояснить, кто он и что он. Чего терпеть то? Отпи.з.дили бы, перцем залили и хватит с него. Поумнел бы потом.
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32k
Serg2001 15 минут назад
"Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!" (с)
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3k
Damvrot Hohlam 19 минут назад
Лохи , несмогли спалить и неспалиться .
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6k
Денис 20 минут назад
Если заказчик не писал и не звонил исполнителям, то это только их слова.
Очень надеюсь что у водятла не было КАСКО.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2168 постов (2176 в горячем)
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