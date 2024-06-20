Москвич сжёг дорогую машину соседа из-за громкого выхлопа и привычки парковаться как попало

По данным столичной прокуратуры, BMW M4 Competition в цвете "Сан-Паулу" за 12 миллионов рублей подожгли двое подростков 2008 года рождения. Их задержали практически сразу. Они признались, что за поджог им пообещали денежное вознаграждение. Заказчик, к слову, уже тоже задержан.