Москвич сжёг дорогую машину соседа из-за громкого выхлопа и привычки парковаться как попало

Автомобиль BMW за 12 млн рублей сгорел, конечно, красиво, но месть получилась дороговатой, мягко говоря.
Житель элитного ЖК Only, расположенного на Большой Филевской улице, совершил то, о чём мечтают многие жители многоквартирных домов — сжёг автомобиль наглого соседа, который будил людей громким выхлопом и намеренно блокировал чужие автомобили на парковке.
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По данным столичной прокуратуры, BMW M4 Competition в цвете "Сан-Паулу" за 12 миллионов рублей подожгли двое подростков 2008 года рождения. Их задержали практически сразу. Они признались, что за поджог им пообещали денежное вознаграждение. Заказчик, к слову, уже тоже задержан.
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Сообщается, что огонь быстро распространился и повредил рядом стоявшие автомобили BMW, Skoda и Audi. Пока неизвестно, какое наказание ждёт заказчика и исполнителей поджога. Но очевидно, что оно будет суровым, в том числе по части возмещения ущерба.
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а исполнение дерьмовое-
и сами засветились и другие машины повредили
Очень надеюсь что у водятла не было КАСКО.