Побочный эффект утреннего кофе

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Многие пьют кофе по утрам для того, чтобы быстрее проснуться и ощутить прилив бодрости от ароматного напитка. Однако у некоторых людей утренний прием кофе вызывает мощный стимул посетить туалет. Создатели видео решили пошутить на тему этого побочного эффекта.
Утренний кофе и возможные последствия от его употребления.
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