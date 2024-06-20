FISHKINET
Сообщество Юмор 19002 поста • 3695 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Побочный эффект утреннего кофе

Побочный эффект утреннего кофе

Автор:
20 июня 2024 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   диарея   кофе   сортирный юмор   туалетный юмор   утро   
1903
1
1

Многие пьют кофе по утрам для того, чтобы быстрее проснуться и ощутить прилив бодрости от ароматного напитка. Однако у некоторых людей утренний прием кофе вызывает мощный стимул посетить туалет. Создатели видео решили пошутить на тему этого побочного эффекта.

Утренний кофе и возможные последствия от его употребления.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   диарея   кофе   сортирный юмор   туалетный юмор   утро   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
banzai7 Час назад
Туалетный юмор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
Ли Харви Освальд 44 минуты назад
Когда в каментах на Фишках высказал непопулярное мнение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
smokes 45 минут назад
для непонятливых - свежесваренный кофе - усиливает перистальтику что как раз и подразумевается на видео.. но юмор конечно... такое себе..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной 49 минут назад
Такое частенько бывает после острых крылышек кфс... "Вечером ты дракон, утром ты ракета"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 Час назад
Кофе обладает мочегонным эффектом, а в пробитом днище автора, скорее всего, другая причина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Neo Час назад
Прям как-то фу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3301 пост (3187 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

985161



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о...
Набирающие популярность в сообществах
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
За 10 лет в Москве отреставрировали и реконструировали 41 театр
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#забавно#кошка#позитив#Россия#собака#сарказм#машина
#животные#интересно#история#кот#кино#Ynews#улыбнуло#СССР#полиция#Китай
#в мире#Прикол#новости#интересное#фильм#Спорт#Девушка#сизо#повезло#конфликт
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Работник кафе со своеобразным чувством юмора Работник кафе со своеобразным чувством юмора Кот отведал пенку утреннего капучино Кот отведал пенку утреннего капучино Стаканчик ароматного кофе Стаканчик ароматного кофе Робот-бариста в китайской библиотеке Робот-бариста в китайской библиотеке Лодочный моторчик для размешивания Лодочный моторчик для размешивания

На что жалуетесь?

Вернуться