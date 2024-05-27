FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12855 постов • 1295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
В США продают особняк из фильма «Один дома»

В США продают особняк из фильма «Один дома»

Автор:
27 мая 2024 06:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   дом   кино   один дома   особняк   фильм   
913
1
1

Культовый особняк из фильма "Один дома", в котором по сюжету жила семья главного героя Кевина Маккалистера, ждёт новых владельцев. Дом выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов (около 480 миллионов рублей).

Дом построен в 1921 году. Площадь здания составляет 848 квадратных метров. Внутри нового владельца будут ждать 5 спален и 6 ванных комнат. Ремонт дома делали в 2018 году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   дом   кино   один дома   особняк   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Babangdida Час назад
А теперь, внимание вопрос: Кем работал папа Маккалистер, чтобы жить в доме за 5 лямов зелени, содержать жену-домохозяйку + кучу детей и отдыхать с семьёй на другом континенте, в Париже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
дом среднестатистической христианской семьи исключительной нации Пендосии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3284 поста (3225 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1025390



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Чарльз Буковски — один из лучших американских писателей⁠⁠
Чарльз Буковски — один из лучших американских писателей⁠⁠
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Юмор#Россия#ученые#Разное#конфликт
#в мире#история#СССР#подборка#сарказм#собака#Госдума
#люди#животные#интересно#забавно#новости#полиция
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь оказался под арестом Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь оказался под арестом "Крайняя нужда?": Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают недвижимость в России "Крайняя нужда?": Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают недвижимость в России Особняк с двухэтажным гаражом в штате Мичиган — мечта коллекционера автомобилей Особняк с двухэтажным гаражом в штате Мичиган — мечта коллекционера автомобилей В штате Айдахо продается дом из фильма «Автобусная остановка» с Мэрилин Монро В штате Айдахо продается дом из фильма «Автобусная остановка» с Мэрилин Монро Как Илон Маск стал «бездомным»? Как Илон Маск стал «бездомным»?

На что жалуетесь?

Вернуться