В США продают особняк из фильма «Один дома»

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Культовый особняк из фильма "Один дома", в котором по сюжету жила семья главного героя Кевина Маккалистера, ждёт новых владельцев. Дом выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов (около 480 миллионов рублей).
Дом построен в 1921 году. Площадь здания составляет 848 квадратных метров. Внутри нового владельца будут ждать 5 спален и 6 ванных комнат. Ремонт дома делали в 2018 году.
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