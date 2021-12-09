Особняк с двухэтажным гаражом штате Мичиган — мечта коллекционера автомобилей

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Дом, расположенный в штате Мичиган, был спроектирован компанией Steenwyk Architects и построен в 2004 году. Вся собственность находится на сорока лесных акрах (16 га), включая поляну и трассу для мотокросса длиною в милю.
В американском штате Мичиган выставили на продажу поместье, спроектированное специально для поклонников и коллекционеров автомобилей. Помимо особняка площадью 930 квадратных метров оно включает в себя двухэтажный гараж, который не только крупнее самого дома, но и оснащён всем необходимым для автономного проживания. Кроме того, на территории поместья расположена собственная трасса для мотокросса. Цена — 4 900 000 долларов (370 миллионов рублей).
Общая площадь гаража — 1115 квадратных метров. Он располагается в отдельном здании, соединённом с основным домом подземным туннелем. Гараж оборудован не только собственной мастерской по ремонту автомобилей, но и полноценной ванной с санузлом, зоной отдыха и прачечной, а также помещением для смены одежды. Кроме того, в этом здании можно контролировать микроклимат.
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На фотографиях гараж запечатлён с раритетными автомобилями и мотоциклами — это коллекция нынешнего владельца поместья, однако не уточняется, продаётся ли она вместе с недвижимостью.
Жилой дом располагает четырьмя спальнями, просторной гостиной с камином, летней кухней, помещением для собственного фитнес-центра и баром на цокольном этаже. На территории поместья, площадь которого составляет 162 тысячи квадратных метров, имеются полноценный бассейн и мотокроссовая трасса длиной около полутора километров. Построено поместье по индивидуальному архитектурному проекту.
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