Особняк с двухэтажным гаражом штате Мичиган — мечта коллекционера автомобилей

Общая площадь гаража — 1115 квадратных метров. Он располагается в отдельном здании, соединённом с основным домом подземным туннелем. Гараж оборудован не только собственной мастерской по ремонту автомобилей, но и полноценной ванной с санузлом, зоной отдыха и прачечной, а также помещением для смены одежды. Кроме того, в этом здании можно контролировать микроклимат.