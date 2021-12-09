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Особняк с двухэтажным гаражом штате Мичиган — мечта коллекционера автомобилей

Особняк с двухэтажным гаражом штате Мичиган — мечта коллекционера автомобилей (24 фото)

Автор:
09 декабря 2021 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   гараж   дом   недвижимость   особняк   продажа недвижимости   
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Дом, расположенный в штате Мичиган, был спроектирован компанией Steenwyk Architects и построен в 2004 году. Вся собственность находится на сорока лесных акрах (16 га), включая поляну и трассу для мотокросса длиною в милю.
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Метки: авто   автомир   автомобили   гараж   дом   недвижимость   особняк   продажа недвижимости   
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