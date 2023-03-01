FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7307 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Крайняя нужда?": Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают недвижимость в России

"Крайняя нужда?": Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают недвижимость в России

Автор:
01 марта 2023 15:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   дом   интересное   меладзе   особняк   продажа   фото   шоу бизнес   
3025
4

Вера Брежнева долгое время жила и зарабатывала в России вместе со своим мужем Константином Меладзе. В прошлом году Брежнева покинула страну, а теперь продаёт недвижимость. Что заставило пару принять это решение?

Долгие годы певица украинского происхождения Вера Брежнева предпочитала работать в России. Она выступала почти на всех концертах, её звали на корпоративы. Муж Брежневой Константин Меладзе сочинял музыку и продвигал других артистов. Однако в прошлом году Вера Брежнева покинула Россию и сначала помогала беженцам Украины, а после и вовсе переехала в Италию.

В конце февраля 2023 года на сайте продаже недвижимости выставили особняк Брежневой и Меладзе, который стоит в Подмосковье.

×
×

Дом площадью 700 кв.м. продают за 300 миллионов. В особняке расположена большая гостиная с панорамными окнами и камином, кинотеатр, три спальни с гардеробными, а третий этаж занимает мансарда. Также в доме есть баня, сауна и даже хамам.

О продаже дома ни Вера и Константин ничего не сообщали. Пользователи сети задались вопросом: "Что заставило их продать дом?". Большинство пришло к выводу, что на такой шаг их подтолкнула нужда.

Теперь ни Вера ни Константин не могут зарабатывать в России — контракты с ними расторгнуты, а сами знаменитости не спешат возвращаться. Но в Италии концерты давать некому и песни на русском языке писать тоже.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Брежнева   дом   интересное   меладзе   особняк   продажа   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Billi_Bons 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
44k
Мойша 7 минут назад
Продать государству за 10 руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Полчаса назад
Хочу заказать песню для Веры и Кости, группа Ленинград "Дорожная"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Сергей Полчаса назад
Эти горлодранцы , тоже что ли всю стану кормили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Виталий Касандров Полчаса назад
Сказать цыганам что есть бесплатное элитное жилье. Хозяева заграницей.
Через полгода развалины можно будет купить за 300 тыс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Серж Полчаса назад
И снова новости из мира животных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 43 минуты назад
только узнал что она замужем за меладзе,у неё наверное и грузинята от него есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
izko Владимир 22 минуты назад
тоже не знал. В вики написано, что с Костей детей не сделали - есть две дочки, одна от Вити, а вторая от Миши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semёn 50 минут назад
А давайте нарочно не бум покупать, пока цена в три конца не упадет))), пусть обузит ее обслуживанием и ежемесячными расходами))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Vital Idol 58 минут назад
очень глупый пост! "...Что заставило пару принять это решение?.." не собираются тут жить, нах он им нужен, его ещё содержать надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn Час назад
Когда расторгуются,надо сообщить жуликам,что Галкина+Пучеглову обнесли на кашерной земле..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
AzuveR Час назад
И на хрена мне эта информация. ? Да пусть вдвоём ,хоть очком торгуют. Пох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
768
Nik Nik Час назад
Сутенер и " девушка" по вызову.....))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 2 часа назад
Запад сейчас грабит Россию без зазрения совести. Только США уже украли 300 миллиадов баксов ЗВР России. Незалежная тоже не стесняется, грабит активы россиянинцев на ее территории. А почему Россия не делает то же самое? Конфисковать особняк хохлушки Галушки, и дело с концом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу 2 часа назад
хаха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
Шурман 2 часа назад
И хрен бы с ними . Даже не знаю как на это реагировать . Да хорошие певицы , но корни у них не из России . Нужно уважать страну которая тебя приютила и кормила , я вот сколько бы не жил в Бельгии я знаю что для них я чужой хотя я разговариваю практически без акцента . Но мне что теперь короля обсирать за то что его деды людей в цепях водили и руки отрубали ? Или судить за музей Африки в Тервюрэне или за зоопарк Антверпена где бедных конголезцев выставляли на показ и кидали им бананы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326824



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 необычностей, которые попались путешественникам
15 необычностей, которые попались путешественникам
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на зимниках Таймыра
Каждый год одного-двух человек забирает Север. Водитель грузовика — о работе на...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA
12 лучших военных зарубежных сериалов
12 лучших военных зарубежных сериалов
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100%
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#факты#дтп#аварии#дом#Ynews#дети#Прошлое
#Юмор#Прикол#в мире#подборка#Жизнь#кино#истории#Москва#картинки#СССР
#интересно#животные#интересное#история#Россия#авто аварии#наука#автомобили#Приколы#США
Redkey P9 : вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9 : вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы Вера Брежнева объявилась в Италии Вера Брежнева объявилась в Италии Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу "А как же волонтёрство?": Вера Брежнева собралась обосноваться в Италии "А как же волонтёрство?": Вера Брежнева собралась обосноваться в Италии

На что жалуетесь?

Вернуться