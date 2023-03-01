"Крайняя нужда?": Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают недвижимость в России

Долгие годы певица украинского происхождения Вера Брежнева предпочитала работать в России. Она выступала почти на всех концертах, её звали на корпоративы. Муж Брежневой Константин Меладзе сочинял музыку и продвигал других артистов. Однако в прошлом году Вера Брежнева покинула Россию и сначала помогала беженцам Украины, а после и вовсе переехала в Италию.

В конце февраля 2023 года на сайте продаже недвижимости выставили особняк Брежневой и Меладзе, который стоит в Подмосковье.