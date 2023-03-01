"Крайняя нужда?": Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают недвижимость в России

Вера Брежнева долгое время жила и зарабатывала в России вместе со своим мужем Константином Меладзе. В прошлом году Брежнева покинула страну, а теперь продаёт недвижимость. Что заставило пару принять это решение?
Долгие годы певица украинского происхождения Вера Брежнева предпочитала работать в России. Она выступала почти на всех концертах, её звали на корпоративы. Муж Брежневой Константин Меладзе сочинял музыку и продвигал других артистов. Однако в прошлом году Вера Брежнева покинула Россию и сначала помогала беженцам Украины, а после и вовсе переехала в Италию.
В конце февраля 2023 года на сайте продаже недвижимости выставили особняк Брежневой и Меладзе, который стоит в Подмосковье.
Дом площадью 700 кв.м. продают за 300 миллионов. В особняке расположена большая гостиная с панорамными окнами и камином, кинотеатр, три спальни с гардеробными, а третий этаж занимает мансарда. Также в доме есть баня, сауна и даже хамам.
О продаже дома ни Вера и Константин ничего не сообщали. Пользователи сети задались вопросом: "Что заставило их продать дом?". Большинство пришло к выводу, что на такой шаг их подтолкнула нужда.
Теперь ни Вера ни Константин не могут зарабатывать в России — контракты с ними расторгнуты, а сами знаменитости не спешат возвращаться. Но в Италии концерты давать некому и песни на русском языке писать тоже.
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Через полгода развалины можно будет купить за 300 тыс.