Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь оказался под арестом

У Максима Галкина и его звёздной жены ещё с 2018 года была задолженность перед государством. А их имущество ( и тот самый замок) было под арестом. Но тогда это никого не волновало. Ну а после их отъезда, особняк выставили на продажу: 20 комнат, бассейн, тренажёрный зал и подземный гараж, всё это Пугачёва и Галкин хотели реализовать за миллиард рублей.