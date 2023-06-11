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Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь оказался под арестом

Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь оказался под арестом

Автор:
11 июня 2023 19:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   видео   замок   зрязь   маким галкин   особняк   продажа   
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До отъезда в Израиль, Примадонна и её супруг не погасили задолженность перед государством.

Почти год Алла Борисовна и Максим Галкин* продают свой замок в деревне Грязь. Они перебрались в Израиль и российская недвижимость им стала не нужна. Но всё оказалось не так просто - из-за неуплаты налогов, их имущество под арестом.

У Максима Галкина и его звёздной жены ещё с 2018 года была задолженность перед государством. А их имущество ( и тот самый замок) было под арестом. Но тогда это никого не волновало. Ну а после их отъезда, особняк выставили на продажу: 20 комнат, бассейн, тренажёрный зал и подземный гараж, всё это Пугачёва и Галкин хотели реализовать за миллиард рублей.

Затем цена снизилась до 700 млн, позже упала до 500 миллионов, но покупателей всё равно не было. Возможно, их настораживала сумма за содержание особняка: 500 тысяч рублей в месяц на охрану, 150 тысяч на обслуживание бассейна, коммунальные платежи, горничные… В итоге, купить замок так никто и не решился.

Теперь продажа и вовсе «поставлена на паузу», арестованное имущество по-прежнему принадлежит Пугачёвой и Галкину. Будут ли они погашать налоговую задолженность - пока не ясно.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   видео   замок   зрязь   маким галкин   особняк   продажа   
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19  комментариев
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19k
Александр 5 часов назад
Путь Пугачёвой и Галкина
Из грязи в мрази
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25k
Slawa49 2 часа назад
примадонна??? уже скорее бомжиха)))))))
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1k
Rom 2 часа назад
ХОЧУ НАСРАТЬ НА НИХ ТРИ САМОСВАЛА!!!!!
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11k
Григорий Бабкин 2 часа назад
У гомосеков жена для отмазки называется "бородой".
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7k
evenSeven 2 часа назад
Да вы че? Они же уже его за охренеллиард продали…. Три раза, причем!
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Как только пеня перевалит стоимость замка, предлагаю этот замок передать в пользу детского дома. Или сделать пионерлагерь. (Или как это теперь называется?)
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4.3M
Димон 3 часа назад
Очередной вброс, никто и ничего не арестовывал. На хрена такие посты создавать? Фишки скатываются до уровня говноблогеров Дзена.
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918
Gigantes 3 часа назад
Ибо... нех!
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3k
Aleks 4 часа назад
Очередной геронтонекрожидофил, сколько можно копаться в гавне, чуть засохнет, снова ковырнуть, после снова.
Кто такое постит иначе не назовешь.
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55k
Олег 4 часа назад
где фото блюющего кота?
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12k
Denissg 4 часа назад
Да? А как же они его уже раз восемь продали (последний, кажется, ком нутряного жира в красном пиджаке)?
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5k
Трям 4 часа назад
А можно они сдохнут и посты про них прекратятся?
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24k
Тигран Саркисян 4 часа назад
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16k
Patmaz 4 часа назад
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16k
Patmaz 4 часа назад
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5k
Горожанин 5 часов назад
Если грязь в душе - душем не отмоёшь. Это судьба.
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August

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