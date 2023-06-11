Знаменитый замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь оказался под арестом

До отъезда в Израиль, Примадонна и её супруг не погасили задолженность перед государством.
Почти год Алла Борисовна и Максим Галкин* продают свой замок в деревне Грязь. Они перебрались в Израиль и российская недвижимость им стала не нужна. Но всё оказалось не так просто - из-за неуплаты налогов, их имущество под арестом.
У Максима Галкина и его звёздной жены ещё с 2018 года была задолженность перед государством. А их имущество ( и тот самый замок) было под арестом. Но тогда это никого не волновало. Ну а после их отъезда, особняк выставили на продажу: 20 комнат, бассейн, тренажёрный зал и подземный гараж, всё это Пугачёва и Галкин хотели реализовать за миллиард рублей.
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Затем цена снизилась до 700 млн, позже упала до 500 миллионов, но покупателей всё равно не было. Возможно, их настораживала сумма за содержание особняка: 500 тысяч рублей в месяц на охрану, 150 тысяч на обслуживание бассейна, коммунальные платежи, горничные… В итоге, купить замок так никто и не решился.
Теперь продажа и вовсе «поставлена на паузу», арестованное имущество по-прежнему принадлежит Пугачёвой и Галкину. Будут ли они погашать налоговую задолженность - пока не ясно.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Из грязи в мрази
Кто такое постит иначе не назовешь.