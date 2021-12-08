Как Илон Маск стал «бездомным»?

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Глава компании SpaceX продал последний шикарный особняк. Где обитает эпатажный миллиардер?
Гендиректор SpaceX официально стал бездомным. Подобными сообщениями запестрела сегодня и российская, и западная пресса. Оказалось, что Илон Маск продал свой последний особняк. Подробнее об очередном «историческом» шаге эпатажного миллиардера можно прочесть в материале Fox News.
Здесь же расскажем в формате новостей. Итак, калифорнийский особняк площадью 1,4 тысячи кв. м стал последним объектом недвижимости из тех, что некогда прикупил Маск. А потом распродал. Приобрел он этот «домик в деревне», в 2017-м за 23,4 миллиона долларов. Сейчас продал за 30 миллионов.
Здесь же расскажем в формате новостей. Итак, калифорнийский особняк площадью 1,4 тысячи кв. м стал последним объектом недвижимости из тех, что некогда прикупил Маск. А потом распродал. Приобрел он этот «домик в деревне», в 2017-м за 23,4 миллиона долларов. Сейчас продал за 30 миллионов.
Где живет бизнесмен? Об этом стало известно еще в нынешнем июне. Он сам в твиттер-аккаунте сообщил, что отныне не хочет быть обремененным собственностью, а больше времени мечтает уделять делу.
Потому и перебрался в модульный домик на территории SpaceX в Техасе. Об этом, в частности, рассказал ресурс Iphones.ru. Но и сие скромное жилище площадью в 35 квадратиков покоритель земных и космических трасс снимает. Хотя и стоит-то модуль всего-ничего, 50 тысяч долларов, на наши кровные это около 3,7 млн рублей.
Потому и перебрался в модульный домик на территории SpaceX в Техасе. Об этом, в частности, рассказал ресурс Iphones.ru. Но и сие скромное жилище площадью в 35 квадратиков покоритель земных и космических трасс снимает. Хотя и стоит-то модуль всего-ничего, 50 тысяч долларов, на наши кровные это около 3,7 млн рублей.
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