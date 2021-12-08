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Как Илон Маск стал «бездомным»?

Как Илон Маск стал «бездомным»? (2 фото)

Автор:
08 декабря 2021 17:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mask   бездомный   дом   миллиардер   особняк   продал   спейсХ   трейлер   
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Глава компании SpaceX продал последний шикарный особняк. Где обитает эпатажный миллиардер?
Гендиректор SpaceX официально стал бездомным. Подобными сообщениями запестрела сегодня и российская, и западная пресса. Оказалось, что Илон Маск продал свой последний особняк. Подробнее об очередном «историческом» шаге эпатажного миллиардера можно прочесть в материале Fox News.

Здесь же расскажем в формате новостей. Итак, калифорнийский особняк площадью 1,4 тысячи кв. м стал последним объектом недвижимости из тех, что некогда прикупил Маск. А потом распродал. Приобрел он этот «домик в деревне», в 2017-м за 23,4 миллиона долларов. Сейчас продал за 30 миллионов.
Где живет бизнесмен? Об этом стало известно еще в нынешнем июне. Он сам в твиттер-аккаунте сообщил, что отныне не хочет быть обремененным собственностью, а больше времени мечтает уделять делу.

Потому и перебрался в модульный домик на территории SpaceX в Техасе. Об этом, в частности, рассказал ресурс Iphones.ru. Но и сие скромное жилище площадью в 35 квадратиков покоритель земных и космических трасс снимает. Хотя и стоит-то модуль всего-ничего, 50 тысяч долларов, на наши кровные это около 3,7 млн рублей.

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Метки: mask   бездомный   дом   миллиардер   особняк   продал   спейсХ   трейлер   
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11  комментариев
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2k
RUSSfan 3 часа назад
Чему удивляться? Чувак не за статусами гоняется и "пиСками не меряется", у кого дом/машина круче. А занимается любимым делом! Респект ему. А выйдет на пенсию, тогда уж о благах для семьи/себя будет думать.
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Миша Час назад
Статус бездомный, это когда спать негде и денег нет. А этот когда захочет купит себе дворец за 10 минут, со слугами.
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92
ctrl 2 часа назад
просто не хочет высокие калифорнийские налоги платить.
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313
Макс Дорошенко 2 часа назад
Маск что-то знает. Скорей всего где-то бункер в горах строит.
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3k
Александр 2 часа назад
Маску не надо доказывать крутость размерами особняков или марками машин. Свободный, увлеченный любимым делом человек. Респект.
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38k
Сергей 3 часа назад
Увлеченный чудик, молодец, все ресурсы на идею.
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