Карьера беларуса на Дальнем Востоке развивалась успешно: летчик — старший летчик — командир звена — заместитель командира авиационной эскадрильи — заместитель командира полка по летной подготовке. В Хабаровском крае он освоил самолеты Л-29, МиГ-23 и Су-27.

Все гармонично было и в семье: у пары родились сын и дочь. По словам супруги, разногласия возникали только по поводу увлечения Карвата спортом. Как и в детстве, Владимир часто проводил вечера на стадионе: летом играл в футбол, зимой — в хоккей. Впрочем, Нина понимала, что хобби помогает ему поддерживать хорошую физическую форму, необходимую летчику.

Возвращение в Беларусь

В 1991-м Беларусь провозгласила независимость, а в конце следующего года после долгих политических споров беларусская армия наконец-то присягнула на верность своей стране. Параллельно шел процесс, в ходе которого некоторые наши соотечественники, служившие в других регионах уже бывшего Советского Союза, возвращались на родину, чтобы служить в ее вооруженных силах.

Карват смог вернуться в Беларусь лишь в августе 1994-го. Присягу на верность народу он принял в сентябре того же года и был назначен начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы, которая базировалась в Барановичах.

Беларусский военный округ в Советском Союзе считался одним из сильнейших. В наследство от СССР достались и самые современные на тот момент советские самолеты — истребители четвертого поколения Су-27. Они были, вероятно, лучшими в своем классе. С апреля 1991-го 61-й барановичский авиаполк, ставший авиабазой, начал получать новенькие Су-27П (литера П означает «перехватчик»). Одиннадцать машин пришло с завода, еще несколько бортов передали из других полков.

Но денег на армию в начале 1990-х у Беларуси не было. Летчики 61-й истребительной авиабазы делали что могли, по мере возможностей проводили учения, но самолеты старели, запчастей не хватало, средств на починку и техобслуживание — тоже.

Да и условия службы оставляли желать лучшего. Карват с семьей жил в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы. «Хибара, словно в насмешку, называлась профилакторием, пропускала в дождь воду — но тринадцать семей авиаторов рады были и такой крыше над головой. Худо-бедно, но жилье», — писали журналисты.

Одним из друзей Карвата на новом месте службы стал техник-тренажер летного состава 61-й авиабазы Петр Трухан. Летчики были знакомы давно: вместе учились в Армавире, только Владимир был на два курса старше. Друзья играли в футбол, ездили на рыбалку. А на службе в паре отрабатывали приемы маневренного воздушного боя.

«Ой, как мы с ним в небе вместе крутились… Я на Су-29, он на Су-27. Накануне, помню, сидит, готовится к полету, рассчитывает. „Что ты там, Володя, делаешь?“ — спрашиваю. „А это мой секрет!“ Ну, говорю, тогда и у меня секрет будет, — рассказывал Петр Трухан. — У нас тогда был реальный воздушный бой, только без пуска ракет. Мы договорились, что бой будет выигран, если мы сделаем несинхронную стрельбу. Ни он, ни я не выиграл. Перегрузки были такие, что глаза закрывались».

Последний полет

23 мая 1996 года 37-летний подполковник Карват отправился на учебно-тренировочное задание. На истребителе Су-27П ему нужно было пролететь в облаках с большими углами крена и отработать ведение воздушного боя ночью в сложных метеоусловиях на малых высотах.

К тому времени Владимир был уже очень опытным летчиком: его общий налет составлял 1226 часов. Самолет — практически новый, его выпустили в 1991-м, он имел всего 123 часа налета. Полет начался в 22 часа 44 минуты и проходил на низкой высоте, около 800 метров. Спустя восемь минут после взлета, в 22.52, начало падать давление в первой гидросистеме (гидравлика в самолете отвечает за управление рулями, механизацией крыльев, стабилизатором, регулирует выпуск и уборку шасси). Летчик доложил об этом на землю, после чего сразу получил приказ вернуться на базу. Через полминуты сигнал о падении давления в гидросистеме внезапно исчез, но неожиданно стали появляться сообщения об отказах других систем истребителя.

В это время в самолете начался пожар. Как объяснял руководитель полетов Александр Мурычин, сослуживец Владимира, Карвата «подвела техника. Когда пожар развивается в отсеке двигателей, срабатывают сигнализаторы, и летчик их видит. А у него огонь появился в том отсеке самолета, где сигнализаторов нет (речь шла об отсеке левого хвостового обтекателя, который до этого случая считался пожаробезопасным. — Прим. ред.). Начала перегорать система управления самолетом, и машина стала неадекватно себя вести. Что летчик испытывал в такой момент, никто не скажет — но это были огромные перегрузки».

«Пламя набирало силу, пожар распространялся все дальше. А летчик „тянул“ [в сторону аэродрома], не подозревая, не догадываясь о пожаре, о том, что происходит за спиной: еще немного, еще чуть-чуть. Он знал, он верил: если что — Рита (речевой информатор — система голосового оповещения в самолетах этого типа. — Прим. ред.) предупредит, а катапульта не подкачает… Но Рита обреченно молчал, не предупреждал: пламя давно „сожрало“ все провода», — описывали ситуацию журналисты.

На высоте в 600 метров самолет вдруг вздыбился и с левым креном рванулся вверх. Причина, по словам журналистов, была в том, что электрожгуты управления перегорели, стабилизатор стал в положение, которое бросает машину ввысь: «Карват не потерял самообладания даже в этот страшный миг. Запись черного ящика показала — он действовал четко по инструкции: перешел на резервную систему управления, отдал ручку управления по диагонали от себя и отклонением правой педали пытался вывести истребитель в горизонтальное положение. Самолет не подчинился. Он словно обезумел. Стремительно приближалась земля».

За 14 секунд до падения самолета летчик доложил, что машина неуправляема. Командир полетов дал Карвату команду катапультироваться. Но в этот момент машина находилась над деревнями Арабовщина и Большое Гатище.

«Положение летчика в кабине после столкновения с землей (левая рука на ручке управления двигателем и правая — на ручке управления самолетом) свидетельствует, что оставшиеся 14 секунд полета подполковник Карват, используя минимальные возможности воздействия на самолет, продолжал уводить его в сторону от деревни», — отмечалось в наградном листе, составленном по итогам работы комиссии, расследовавшей причины авиационной катастрофы. Так Владимир спас множество человеческих жизней: в 22.54 истребитель рухнул на клеверное поле между Арабовщиной и Большим Гатищем.

Свидетелями падения стали многочисленные жители этих деревень, которые бросились тушить пожар. На месте рвались снаряды боекомплекта, топливные баки, баллоны. Через 20 минут примчались пожарные из поселка Городище. Общими усилиями они не допустили пламя до кабины летчика.