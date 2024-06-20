Как снимали фильм "Чародеи" : кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

Советский фильм "Чародеи" (1982) безусловно входит в топ-3 моих самых любимых новогодних фильмов. Меня всегда (даже в детстве) привлекало в этом фильме то, что казалось бы такие известные сказочные вещи как волшебная палочка, скатерть-самобранка и т.д. были перенесены в современность. Ну и конечно же сам фильм безумно интересный, чего уж там говорить.
1. Фильм Чародеи был придуман не с нуля, а навеян повестью братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Правда, стоит отменить, что фильм "Чародеи" не является экранизацией. Просто из него была взята некая идея сказочности в современном мире. Тем не менее, именно братьев Стругацких привлекли к написанию сценария к фильму "Чародеи".
Ну а что касается режиссера, то это кресло досталось Константину Бромбергу, который до этого снял успешный фильм "Приключения Электроника". Изначально, кстати, планировалось, что в основу сюжета фильма "Чародеи" ляжет вторая часть повести "Понедельник начинается в субботу", но с некоторыми новыми сюжетными линиями, но Бромберг отказался от этой идеи.
2. На роль Ивана Пухова пробовались такие актеры как Николай Еременко младший, Ивар Калныш, Игорь Костолевский, Игорь Старыгин, Олег Янковский и др. И изначально эту роль даже получил Сергей Проханов, но в итоге он был забракован худсоветом. Больше же всех режиссеру понравился именно Александр Абдулов.
Вот только администрация студии не торопилась брать и Абдулова на главную роль. Поэтому, когда начались съемки фильма, Александр Абдулов еще даже не был утвержден на роль.
Поэтому, во время съемки первой сцены (поездка на трех белых конях) на запряженной тройке ехал не Абдулов, а дублер. Крупные же планы были отсняты уже гораздо позже ,когда Абдулов был утвержден на роль.
3. На роль Алены режиссер искал актрису, которая могла бы сыграть по сути двух разных людей, а точнее двух девушек с абсолютно противоположными характерами.
На эту роль пробовались Ирина Алферова, Елена Цыплакова, Наталья Белохвостикова, Наталья Вавилова, Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Елена Проклова и Елена Коренева (дочь режиссера Алексея Коренева ,снявшего "Большую перемену").
Но почти ни одна актриса не подходила на эту роль. В основном все они были слишком женственными и мягкими, и не смогли показать характер холодной заколдованной Алены.
А вот Ирине Муравьевой удалось попасть в оба характера, но на тот момент ей было уже около 33 лет, что не соответствовало роли.
Больше всего на эту роль подошла актриса Елена Коренева. Более того, ее даже утвердили на роль. Но тут актриса собралась замуж за американца с последующим переездом в США, из-за чего пришлось продолжить поиски актрисы на главную роль.
И когда режиссер уже не знал ,кого брать на роль, его ассистентка предложила попробовать в роли Алены Александру Яковлеву. И действительно, Яковлева настолько хорошо попала в образ, что смогла сыграть нежную и любящую девушку, и холодную карьеристку, на первом месте у которой стоит исключительно работа.
4. На роль Киры Шамаханской режиссер утвердил Екатерину Васильеву. Благодаря своему взгляду и деловому характеру, она превосходно смогла воплотить на экране образ главной ведьмы.
Вот только когда в 90-е Васильева сильно "ударилась" в религию (даже ушла в церковь), она сильно жалела о том, что сыграла роль колдуньи, так как по ее мнению это был грех. Но о чем она точно не жалела, так это о том, что она сыграла в дуэте со своим давним другом Валерием Золотухиным.
5. В роли же самого Кирина режиссер хотел видеть Николая Гринько, с которым он уже работал на съемках фильма "Приключения Электроника". Но позже он решил изменить образ персонажа, сделав его хоть и авторитетным магом, но не без чувства юмора. И в этот образ прекрасно вписался актер Валерий Золотухин.
6. Изначально, на роль Аполлона Митрофановича был утвержден Евгений Евстигнеев, но из-за того, что он сильно заболел, эту роль предложили Валентину Гафту.
7. Ну и конечно же про фильм "Чародеи" нельзя рассказывать, не упомянув двух положительных, но весьма забавных персонажей - Коврова и Брыля, которых сыграли Эммануил Виторган и Михаил Светин.
На роль Коврова пробовались Георгий Бурков ,Александр Ширвиндт и даже Андрей Миронов. Но именно Эммануилу Виторгану удалось убедить режиссера в том, что именно он больше всего подходит на роль волшебника Коврова.
Что касается Брыля, то на эту роль пробовались Спартак Мишулин, Михаил Боярский, Олег Анофриев и др. Но когда режиссер во время проб увидел ,как комично смотрится дуэт высокого Виторгана и низенького Светина, которому приходится разговаривать с коллегой, поднимая голову, то режиссер счел это просто идеальным решением.
8. А вот роль юной сестры главного героя - Нины Пуховой досталась Ане Ашимовой. Вот только голос самой девочки мы в кадре не слышим, так как говорила за нее актриса Анна Харлал, а песни исполняли Ольга Рождественская и Лариса Долина.
После окончания съемок на Аню свалилась бешеная популярность, и не всегда приятная, так как многие дети то и дело хватали ее за косички и придумывали обидные прозвища. Но сама актриса всегда с теплотой вспоминала то время ,когда она снималась в "Чародеях".
9. У Александры Яковлевой действительно был весьма непростой характер. Многие актеры и члены съемочной группы просто "вешались" от ее характера. Лишь с режиссером и оператором Яковлева всегда вела себя спокойно и приветливо.
И если по фильму герой Гафта был влюблен в девушку и всячески пытался ей понравиться, то самого Валентина Гафта Александра Яковлева раздражала. Особенно Гафта бесило, что Яковлева не до конца выучивала текст и постоянно его забывала или путала.
Однажды Валентин Гафт после очередного неудачного дубля просто яростно схватил Яковлеву за шею, а затем резко отпустил и сказал, что больше не намерен с ней работать.
Судя по слухам, из-за этой неприязни, для многих сцен актеров пришлось снимать по отдельности, а затем шаманить с монтажом. Правда, сами актеры опровергали данное утверждение, говоря что они снимались вдвоем в одном кадре.
10. Для того, чтобы создать свой образ (прически и макияж), у Александры Яковлевой уходило по несколько часов в день, что дико раздражало членов съемочной группы. Причем, так не было задумано. Все это было личной прихотью актрисы.
11. Во время съемок сцены уменьшения Брыля, произошел весьма комичный случай. Для съемки этой сцены Михаила Светина подвесили на тросе, после чего члены съемочной группы отлучились по делам, забыв про висящего Светина.
Пока Светин висел в гордом одиночестве, трос стал сильно его сдавливать, из-за чего актер не на шутку испугался и стал громко звать на помощь.
12. Сцена с заблудившимся гостем с юга - это по сути отсылка на то, как режиссер Константин Бромберг однажды сам заблудился в длинных коридорах студии "Останкино" с ее многочисленными ответвлениями и тупиками. Именно по этому он решил создать подобную сцену, снабдив героя Семена Фарады фразой "Кто так строит?", которая ушла в народ.
Вот только если зрителям было смешно, то администрация "Останкино" была оскорблена данной сценой. они даже хотели забрать пропуск у Бромберга, раз ему не нравится, как тут все построено.
13. Несмотря на то, что у Фарады было не так много реплик, многие из них были его чистой импровизацией, в том числе и та самая фраза "Кто так строит" и просьба наколдовать ему зимнюю шапку.
14. По крыше здания института лез конечно же не Александр Абдулов, а каскадер. Сам Абдулов лез уже на крупном плане, когда спасал Сатанеева. Правда, это была уже не настоящая крыша, а всего лишь небольшая декорация.
15. Та самая изба была вовсе ненастоящей. Ее построили в павильонах студии специально для фильма.
16. Если внутренние виды снимались на студии "Останкино", то съемки внешнего вида здания НУИНУ снимались возле гостиницы "Союз" в Москве и в туристическом комплексе в городе Суздаль. Кстати, большую часть уличных сцен Китежграда снимали именно в Суздали.
17. Члены съемочной группы утверждали, что во время съемок над их головами завис НЛО. Но пока они подготавливали и разворачивали камеру, объект скрылся в небе. Лично я уверен, что это обычная байка для привлечения внимания к фильму, ведь нечто подобное постоянно практиковалось у киношников.
18. Голос той самой вредной скатерти-самобранке подарила актриса Зинаида Нарышкина, которая многим известно как Сова из мультфильмов о Винни-Пухе.
19. По изначальному сценарию у кота должна была быть довольно значимая роль в фильме, а на его озвучку пригласили Георгия Вицина. Например, кот должен был выпрашивать у Киры Анатольевны отпуск, а также изобличал Сатанеева.
Чтобы изобразить артикуляцию кота, его слегка мазали сметаной, чтобы он ее слизывал, изображая речь. Вот только худсовет велел вырезать ученого кота. по одной из версий кто-то нашел в нем сходство с котом Бегемотом из романа "Мастер и Маргарита". В итоге коту оставили всего два слова - Хам и Ура, что очень расстроило самого Вицина.
20. В качестве музыкантов снялись настоящие музыканты из ансамбля "Добрые молодцы". Кстати, трубач коллектива (Дмитрий Зотов) жил со мной в одном доме. К сожалению, несколько лет назад его не стало.
Источник:
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