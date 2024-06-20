Как снимали фильм "Чародеи" : кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

Вот только администрация студии не торопилась брать и Абдулова на главную роль. Поэтому, когда начались съемки фильма, Александр Абдулов еще даже не был утвержден на роль.

Поэтому, во время съемки первой сцены (поездка на трех белых конях) на запряженной тройке ехал не Абдулов, а дублер. Крупные же планы были отсняты уже гораздо позже ,когда Абдулов был утвержден на роль.

3. На роль Алены режиссер искал актрису, которая могла бы сыграть по сути двух разных людей, а точнее двух девушек с абсолютно противоположными характерами.

На эту роль пробовались Ирина Алферова, Елена Цыплакова, Наталья Белохвостикова, Наталья Вавилова, Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Елена Проклова и Елена Коренева (дочь режиссера Алексея Коренева ,снявшего "Большую перемену").