В аэропорту Ижевска прохожие стали очевидцами задержания чиновника и разразились аплодисментами

Оказывается, был задержан бывший замруководителя КУУР "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики".
Telegram-канал Mash опубликовал видео задержания бывшего заместителя руководителя КУУР "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики". Задержание произошло у аэропорта в Ижевске. По странному стечению обстоятельств в это время из аэропорта выходили пассажиры, которых встречали с криками "Поздравляем", аплодисментами и овациями. Так уж совпало, что триумфально возвращение молодых людей с соревнований произошло на фоне задержания.
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Уточняется, что чиновника задержали по делу министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Brief. Глава Минтранса Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что сотрудничает со следствием.
«Мы оказываем всестороннее содействие следствию. Правоохранители сейчас работают, уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Мы также заинтересованы в установлении истины. Отмечу, что задержанный не работает в учреждении с февраля 2024 года», - заявил министр.
Горбачев также отметил, что задержанный мужчина не работает в министерстве с февраля 2024 года.
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Возникла новая традиция, провожать аплодисментами не только покойников-лицедеев, но и чиновников.