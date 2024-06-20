В аэропорту Ижевска прохожие стали очевидцами задержания чиновника и разразились аплодисментами

Уточняется, что чиновника задержали по делу министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Brief. Глава Минтранса Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что сотрудничает со следствием.

«Мы оказываем всестороннее содействие следствию. Правоохранители сейчас работают, уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Мы также заинтересованы в установлении истины. Отмечу, что задержанный не работает в учреждении с февраля 2024 года», - заявил министр.

Горбачев также отметил, что задержанный мужчина не работает в министерстве с февраля 2024 года.