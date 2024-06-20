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В аэропорту Ижевска прохожие стали очевидцами задержания чиновника и разразились аплодисментами

В аэропорту Ижевска прохожие стали очевидцами задержания чиновника и разразились аплодисментами

Автор:
20 июня 2024 18:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Ижевск   Удмуртия   Юмор   задержание   интересное   фото   чиновник   
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Оказывается, был задержан бывший замруководителя КУУР "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики".

Telegram-канал Mash опубликовал видео задержания бывшего заместителя руководителя КУУР "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики". Задержание произошло у аэропорта в Ижевске. По странному стечению обстоятельств в это время из аэропорта выходили пассажиры, которых встречали с криками "Поздравляем", аплодисментами и овациями. Так уж совпало, что триумфально возвращение молодых людей с соревнований произошло на фоне задержания.

Уточняется, что чиновника задержали по делу министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Brief. Глава Минтранса Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что сотрудничает со следствием.

«Мы оказываем всестороннее содействие следствию. Правоохранители сейчас работают, уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Мы также заинтересованы в установлении истины. Отмечу, что задержанный не работает в учреждении с февраля 2024 года», - заявил министр.

Горбачев также отметил, что задержанный мужчина не работает в министерстве с февраля 2024 года.

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Метки: Ижевск   Удмуртия   Юмор   задержание   интересное   фото   чиновник   
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7  комментариев
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56k
Андрей Полчаса назад
Растроганный овациями ФСБ-шники на бис спеленали ещё двоих чиновников.
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Валерий 36 секунд назад
Он это задержание на всю жизнь запомнит)))Поздравляем!
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43k
Сергей 4 минуты назад
Опа-на.
Возникла новая традиция, провожать аплодисментами не только покойников-лицедеев, но и чиновников.
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8k
Neo 8 минут назад
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2k
naf-naf Полчаса назад
Это отличный план! Надо так все задержания организовывать
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5143 поста (4929 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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