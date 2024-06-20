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"Большой бада-бум!" Блогер поместил Сергея Бодрова в фильм "Пятый элемент"

"Большой бада-бум!" Блогер поместил Сергея Бодрова в фильм "Пятый элемент"

Автор:
20 июня 2024 22:10
Сообщество : Кино
Метки: Nikten   Бада-БУМ   Сергей Бодров   видеоролик   пятый элемент   фильм   
2090
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На канале Nikten в YouTube вышел видеоролик-компеляция легендарного фильма "Пятый элемент" и ... образа Сергея Бодрова. Как раз тот случай, когда комментировать - только портить. Смотрите сами!

Автор канала Nikten представил юмористический ролик, в котором главным героем фантастического боевика «Пятый элемент» стал Данила Багров из дилогии «Брат». Видео было опубликовано на YouTube.

Ролик кратко пересказывает сюжет фильма «Пятый элемент». Отличие только в том, что вместо Корбена Далласа мир приходится спасать Сергею Бодрову в роли Данилы Багрова.

В остальном ничего не изменилось: Данила встречает Лилу, затем его посылают на круизный межгалактический лайнер, где ему приходится сойтись в бою с мангалорами.

Источник:

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Метки: Nikten   Бада-БУМ   Сергей Бодров   видеоролик   пятый элемент   фильм   
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9  комментариев
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952
zu4ara 8 минут назад
Вам петухам не долго осталось, можете уже потихоньку землёй натираться начинать... (хохлы [мат])
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952
zu4ara 13 минут назад
[мат], которые занимаются такой хернёй, да будут прокляты суки...
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104
slaid galaxy Полчаса назад
Ахах - крутяк
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16k
Александр 45 минут назад
А можно ещё кривее и бессмысленнее смонтировать что либо в Vegas на коленке?! А то не у всех кровь из глаз пошла( Многих просто стошнило.
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7k
Трям Час назад
Пипец ты тормоз! Ты еще про изобретения колеса запости.
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219
Павел Час назад
А мне нраица! Данила покруче Корбена будет)))
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Сегодня день говнопостов что ли?
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Редкостное дерьмо.
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7k
hhwost 2 часа назад
жаль Бодрова, погиб по глупой случайности, такой хороший артист был.
один плюс - это говно он уже точно не увидит.

надеюсь когда этот "блогер" сдохнет, про него тоже смонтируют идиотский говноклипчик и будут его родственникам показывать. то-то они порадуются.
автор, тебя тоже касается.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1537 постов (1465 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102876



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