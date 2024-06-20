"Большой бада-бум!" Блогер поместил Сергея Бодрова в фильм "Пятый элемент"

На канале Nikten в YouTube вышел видеоролик-компеляция легендарного фильма "Пятый элемент" и ... образа Сергея Бодрова. Как раз тот случай, когда комментировать - только портить. Смотрите сами!
Автор канала Nikten представил юмористический ролик, в котором главным героем фантастического боевика «Пятый элемент» стал Данила Багров из дилогии «Брат». Видео было опубликовано на YouTube.
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Ролик кратко пересказывает сюжет фильма «Пятый элемент». Отличие только в том, что вместо Корбена Далласа мир приходится спасать Сергею Бодрову в роли Данилы Багрова.
В остальном ничего не изменилось: Данила встречает Лилу, затем его посылают на круизный межгалактический лайнер, где ему приходится сойтись в бою с мангалорами.
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один плюс - это говно он уже точно не увидит.
надеюсь когда этот "блогер" сдохнет, про него тоже смонтируют идиотский говноклипчик и будут его родственникам показывать. то-то они порадуются.
автор, тебя тоже касается.