Telegram-канал Baza сообщил, что 20 июня Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали. Он оказался сразу в реанимации. Сообщается, что в последнее время Отар плохо себя чувствовал, но самостоятельно идти в больницу отказывался. Тогда знакомые взяли его в оборот и еле уговорили посетить врача — в больницу его везли два продюсера. Когда врачи увидели состояние Кушанашвили, то сразу поместили его в реанимацию.

Продюсер Антон Шестак заявил, что у него вздутие, сообщает KP.RU.