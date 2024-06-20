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Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Автор:
20 июня 2024 19:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Отар Кушанашвили   болезнь   больница   госпитализация   здоровье   интересное   рак   фото   шоу бизнес   
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Знакомый Отара рассказал, что у него подозревают раковую опухоль.

Telegram-канал Baza сообщил, что 20 июня Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали. Он оказался сразу в реанимации. Сообщается, что в последнее время Отар плохо себя чувствовал, но самостоятельно идти в больницу отказывался. Тогда знакомые взяли его в оборот и еле уговорили посетить врача — в больницу его везли два продюсера. Когда врачи увидели состояние Кушанашвили, то сразу поместили его в реанимацию.

Продюсер Антон Шестак заявил, что у него вздутие, сообщает KP.RU.

«Сейчас он в реанимации, там подозрения разные на панкреатит. Мы сегодня пошли сдавать анализы. Поняли, что дело плохо, повели его в медучреждение. Там нам сказали, что лучше госпитализироваться. Он в сознании, он отвечает врачам, сам ходит по коридору и проходит УЗИ. Но нужно в реанимацию, потому что состояние тяжелое из-за того, что человек банально не может там сходить в туалет, у него вздутие живота большое», — сказал Шестак.

Позже друг Отара Владимир Полупанов сообщил, что у телеведущего обнаружили онокологию.

Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идёт операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится, - сказал Полупанов.


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Метки: Отар Кушанашвили   болезнь   больница   госпитализация   здоровье   интересное   рак   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
ладно, пойду посру
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5k
@nners 12 минут назад
Зачем нам об этом знать? Он какой-то особенный?
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22k
иванов дмитрий 24 минуты назад
все что я знаю о нем , человек-скандал
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20k
Bill Час назад
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PokemonKa
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