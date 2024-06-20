Знакомый Отара рассказал, что у него подозревают раковую опухоль.
Telegram-канал Baza сообщил, что 20 июня Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали. Он оказался сразу в реанимации. Сообщается, что в последнее время Отар плохо себя чувствовал, но самостоятельно идти в больницу отказывался. Тогда знакомые взяли его в оборот и еле уговорили посетить врача — в больницу его везли два продюсера. Когда врачи увидели состояние Кушанашвили, то сразу поместили его в реанимацию.
Продюсер Антон Шестак заявил, что у него вздутие, сообщает KP.RU.
«Сейчас он в реанимации, там подозрения разные на панкреатит. Мы сегодня пошли сдавать анализы. Поняли, что дело плохо, повели его в медучреждение. Там нам сказали, что лучше госпитализироваться. Он в сознании, он отвечает врачам, сам ходит по коридору и проходит УЗИ. Но нужно в реанимацию, потому что состояние тяжелое из-за того, что человек банально не может там сходить в туалет, у него вздутие живота большое», — сказал Шестак.
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