Дроздов Николай Николаевич родился 20 июня 1937 года в Москве. Его прадед, митрополит Филарет, был почётным членом Императорской академии наук и ординарным академиком, в 1994 году был причислен к лику святых. Прапрадед со стороны матери, выходец из тирольского дворянского рода Иван Романович фон Дрейлинг, являлся ординарцем великого полководца Михаила Кутузова. Его руке принадлежит дневник боевых действий, который сегодня хранится в Историческом музее.
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Коля Дроздов на руках у мамы Надежды Павловны, слева — дед Сергей Иванович, справа — отец Николай Сергеевич со вторым сыном Сергеем, 1940 год
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Николай и Татьяна Дроздовы
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Николай и Татьяна Дроздовы c дочерью Еленой и внуками
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С Днем рождения Вас Дядя Коля, Здоровья и Удачи!
Источник:
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один из немногих "звёзд", про которых плохого сказать нечего, ибо оного нет. только хорошее.
разве что Дроздов пытался отравить Децла, Влада Сташевского и Жанну Фриске ядовитыми лягушками, но это ведь скорее доброе дело, чем худое?
многих лет!
Двоюродный прапрадед.
Святитель Филарет (Дроздов). Митрополит Московский. Почитайте житие.
Мощи находятся в Храме Христа Спасителя. К постройке старого он приложил массу трудов своих. Вот в новый из Троице-Сергиевой Лавры их и перенесли.