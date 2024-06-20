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Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!

Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!

Автор:
20 июня 2024 19:45
Метки: Николай Николаевич Дроздов   Россия   СССР   Фотографии   
95
18

Дроздов Николай Николаевич родился 20 июня 1937 года в Москве. Его прадед, митрополит Филарет, был почётным членом Императорской академии наук и ординарным академиком, в 1994 году был причислен к лику святых. Прапрадед со стороны матери, выходец из тирольского дворянского рода Иван Романович фон Дрейлинг, являлся ординарцем великого полководца Михаила Кутузова. Его руке принадлежит дневник боевых действий, который сегодня хранится в Историческом музее.

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Метки: Николай Николаевич Дроздов   Россия   СССР   Фотографии   
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7  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
человечище!!!
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7k
hhwost 2 минуты назад
ну и дай Бог.
один из немногих "звёзд", про которых плохого сказать нечего, ибо оного нет. только хорошее.

разве что Дроздов пытался отравить Децла, Влада Сташевского и Жанну Фриске ядовитыми лягушками, но это ведь скорее доброе дело, чем худое?
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751
Дмитрий Полчаса назад
Советский друид. Лучший!
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5k
A Полчаса назад
Николай Николаевич, дооооолгих придоооолгих лет жизни Вам!!!!
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5k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
С Днем Рождения,дядя Коля!
многих лет!
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7k
satra Час назад
"Мальчика назвали в честь прадеда Николая."
Двоюродный прапрадед.
Святитель Филарет (Дроздов). Митрополит Московский. Почитайте житие.

Мощи находятся в Храме Христа Спасителя. К постройке старого он приложил массу трудов своих. Вот в новый из Троице-Сергиевой Лавры их и перенесли.
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17k
Алексей Час назад
Человек - Легенда! Вырос на его передачах!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5557 постов (5559 в горячем)

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