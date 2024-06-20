13.

Встретил свою будущую супругу Татьяну Николай Николаевич в лифте собственного дома. Она жила на пятом этаже, он – на седьмом. Это вовсе не была любовь с первого взгляда, потому что они даже не подумали о продолжении знакомства. Вторая встреча произошла у соседки, пригласившей Николая и Татьяну на чай. Выяснилось, что Таня работает в каком-то министерстве секретарем ученого совета, а Дроздову как раз нужно было помочь с перепечаткой текста. Он как раз в это время писал книгу о своем большом австралийском путешествии. В сентябре 1978 года Дроздов расписался с Татьяной Петровной. У них родилась дочь Елена. Ей передалась любовь отца к животным, и девушка вначале стала ветеринаром. Елена вышла замуж за повара и в 2004 году родила первенца – сына Филарета. Мальчика назвали в честь прадеда Николая. Филарет отучился в Московском кадетском училище имени М. А. Шолохова – тоже по настоянию Дроздова. В 2009 году семья младшей дочери Дроздова решила переехать в Австралию, где Елена пошла учиться на дизайнера. В 2010 году у пары родился еще один сын, Ян. Через три года Елена рассталась с мужем и вернулась с сыновьями в Москву. Здесь она продолжила искать себя, пробуя реализоваться в сфере психологии, фотографии, йоги, изобразительного искусства.