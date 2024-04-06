Люди из стали. Александр Перов

Этот богатырь под два метра ростом просто не умел проигрывать, вот и в «Альфу» его привело желание во всем и всегда быть первым. Как отец и старший брат закончил уважаемое в военных кругах Московское высшее командное училище. Уже были планы на службу, и дальнейшая судьба виделась молодому лейтенанту предельно ясно. Но тут вмешался случай – встреча с близким другом, который незадолго до этого поступил на службу в Управление «А». Тот восторженно рассказывал об элитном подразделении и его опасных и ответственных задачах государственной важности.

Александра «зацепило». Вечное соперничество двух друзей вышло на новый виток – не мог Перов допустить, чтобы его товарищ, с которым они всегда соревновались кто «выше, быстрее, сильнее», поступил в суперподразделение спецназа, а он, с раннего детства грезивший карьерой военного, нес бы службу в Москве, в Кремле, что тоже ответственно, но все же не «поле боя».

Перов поступил в элитное спецподразделение и сразу, один за одним, выиграл несколько соревнований по разным видам спорта. А нужно понимать, что в спецназе ФСБ уровень подготовки такой, что наверное позавидовала бы Олимпийская сборная и быть лучшим среди этих атлетов – очень дорогого стоит. От соратников по оружию получил позывной – Пух. Может быть, как производное от фамилии Перов, а может, за видимую легкость с которой ему все давалось. Хотя, конечно, за всеми его победами всегда стояла просто титаническая работа.

Настоящий русский офицер, Перов всегда стремился быть образцом и примером для всех. Это выражалось даже во внешнем виде – всегда чист, опрятен, гладко выбрит. Многие удивлялись, как ему в командировках удавалось выглядеть так, как будто он только что вернулся с парада.

На службе в Александр показал себя великолепным командиром. За своих подчиненных всегда стоял горой, берег каждого. И его эта черта была для многих спецназовцев, как защитный оберег – мол, если Перов командует, значит ничего не может случиться.

Командировка в Беслан была, по сути, плановой, сотрудники Управления «А» отправились туда незадолго до теракта, для выполнения совсем других задач. Перов готовился после нее поступать в Академию ФСБ. Увы, она оказалась последней.

3 сентября офицер вошел в захваченную школу и, как все его товарищи, отчаянно дрался за жизнь детей. Прикрывая действия групп, Перов точными выстрелами поражал противника. Как минимум одну огневую точку он уничтожил. Когда одна из групп заложников двинулась на выход, на пол в нескольких метрах от людей глухо брякнулся металлический корпус гранаты. Размышлять в таких ситуациях времени нет, и офицер антитеррора принял единственное верное решение – спасать заложников.

Кинувшись к группе людей, он накрыл своим могучим телом троих человек.

Страшный взрыв посек его осколками, однако даже после этого мужественный майор не прекращал руководить эвакуацией. Истекая кровью, он выполнил свой долг офицера до конца. От полученных ранений Александр Перов скончался.

Посмертно майор Александр Перов удостоен звания Героя Российской Федерации.