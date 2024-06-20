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Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке

Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке

Автор:
20 июня 2024 18:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   мигранты   нелегалы   полиция   проверка   рейд   
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Несколько сотен человек удалось вытащить с рынка и близлежащих торговых центров.

Столичные силовики несмотря на обрушившийся на Москву ураган провели очередной антимигранский рейд. На этот раз сотрудники полиции и ОМОНа заглянули на один из самых крупных рынков, который давно превратился в базар. Речь идёт о Сельскохозяйственном Новоясеневском рынке, расположенном рядом с метро "Тёплый Стан".


Как сообщают СМИ к зданию рынка подогнали несколько автозаков, а несколько сотен работников выстроили под навесом на улице и проверяют у них документы.

Результаты облавы, к сожалению, пока неизвестны. Но очевидно, как минимум несколько десятков нелегальных мигрантов скоро отправятся домой. Это уже статистика.

Вчера в МВД отчитались о завершении первого этапа операции "Нелегал". Она длилась всего неделю, но по её итогам домой отправились более 9 тысяч мигрантов. Помимо этого, в ходе рейдов по стройплощадкам, крупным складам и прочим местам скопления дешёвой рабочей силы силовики установили более 150 человек, которые находились в розыске.


"Выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 6 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Приняты решения о запрете въезда в страну свыше 11 тысяч иностранных граждан", — сообщает МВД.

Также сегодня стало известно, что Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами, у которых есть соответствующий сертификат. В частности ведомство будет отслеживать данные от организаций, выдающих патенты на трудовую деятельность. Если оттуда в течение квартала в Рособрнадзор поступит не менее трёх сообщений о том, что у мигранта нет минимального знания русского языка, но есть сертификат, то сотрудники Рособрнадзор совместно с Генпрокуратурой устроят внеплановую проверку аккредитованной организации, которая эти сертификаты выдаёт.

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Метки: Видео   Москва   мигранты   нелегалы   полиция   проверка   рейд   
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18k
a_komolow 37 минут назад
Капля в море
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43k
Сергей 12 секунд назад
Необходимо отправлять обратно не только нелегальных мигрантов , но ещё плюсом к каждому по 3 человека. Вот тогда они сами нелегалов будут выгонять!!!
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1k
Сергей С 2 минуты назад
Домой мразоту
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Burzum
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