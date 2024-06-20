Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке

Несколько сотен человек удалось вытащить с рынка и близлежащих торговых центров.
Столичные силовики несмотря на обрушившийся на Москву ураган провели очередной антимигранский рейд. На этот раз сотрудники полиции и ОМОНа заглянули на один из самых крупных рынков, который давно превратился в базар. Речь идёт о Сельскохозяйственном Новоясеневском рынке, расположенном рядом с метро "Тёплый Стан".
Как сообщают СМИ к зданию рынка подогнали несколько автозаков, а несколько сотен работников выстроили под навесом на улице и проверяют у них документы.
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Результаты облавы, к сожалению, пока неизвестны. Но очевидно, как минимум несколько десятков нелегальных мигрантов скоро отправятся домой. Это уже статистика.
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Вчера в МВД отчитались о завершении первого этапа операции "Нелегал". Она длилась всего неделю, но по её итогам домой отправились более 9 тысяч мигрантов. Помимо этого, в ходе рейдов по стройплощадкам, крупным складам и прочим местам скопления дешёвой рабочей силы силовики установили более 150 человек, которые находились в розыске.
"Выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 6 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Приняты решения о запрете въезда в страну свыше 11 тысяч иностранных граждан", — сообщает МВД.
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Также сегодня стало известно, что Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами, у которых есть соответствующий сертификат. В частности ведомство будет отслеживать данные от организаций, выдающих патенты на трудовую деятельность. Если оттуда в течение квартала в Рособрнадзор поступит не менее трёх сообщений о том, что у мигранта нет минимального знания русского языка, но есть сертификат, то сотрудники Рособрнадзор совместно с Генпрокуратурой устроят внеплановую проверку аккредитованной организации, которая эти сертификаты выдаёт.
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