Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке

Столичные силовики несмотря на обрушившийся на Москву ураган провели очередной антимигранский рейд. На этот раз сотрудники полиции и ОМОНа заглянули на один из самых крупных рынков, который давно превратился в базар. Речь идёт о Сельскохозяйственном Новоясеневском рынке, расположенном рядом с метро "Тёплый Стан".

Как сообщают СМИ к зданию рынка подогнали несколько автозаков, а несколько сотен работников выстроили под навесом на улице и проверяют у них документы.