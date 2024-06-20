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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 июня 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
202
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Вадим Игнатьев 55 минут назад
Пионерский лагерь ВВС Таврического военного округа. Ялта. 1950г.
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Вадим Игнатьев 52 минуты назад
Казань.Снова в школу. 1 сентября 1963 года.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5564 поста (5559 в горячем)

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