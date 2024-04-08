Люди из стали. Олег Ильин

Олег Ильин горел своей работой. Энергии у него было столько, что ему даже дали ласковое прозвище «Маячок». Один из ветеранов подразделения, он успел пройти, наверное, самые страшные войны современности. Сослуживцы вспоминают, как сильно Ильин переживал, придя в 95-м году на службу в Управление «В». Тогда, как раз, «грянул» Буденовск. Сложная и кровопролитная операция. Его, только что пришедшего в подразделение сотрудника, не включили в списки участников. Он был обижен, растерян, не понимал, почему так, ведь он к тому времени уже был уже опытным десантником. Но боевого опыта не было, необстрелянного «новобранца» берегли. Ветераны подразделения тогда подбадривали его, говоря, что на его век войн еще хватит.

И не обманули – Первомайское, Ботлих, Норд-Ост, и еще десятки спецопераций – его война от него никуда не делась. Первым боевым крещением стало Первомайское, здесь, еще на подходах к селу, его чуть не подстрелил снайпер, но Ильин тогда только подумал, что ему еще рановато умирать и, как всегда, в первых рядах ринулся в бой. Он вообще всегда и во всем был первым, торопился жить, и если что-то делать, то лучше всех. После поступления в Управление «В» в совершенстве освоил горное дело, восходил на такие вершины, куда профессиональные альпинисты не решались соваться. Суровым испытанием стало для всех жителей общежития ФСБ обучение полетам на параплане. Учебные полеты проходили прямо над территорией, и Ильин, старавшийся поскорее освоить новое направление, взлетал ни свет не заря, не давая спать всему личному составу.

Старавшийся успеть все и сразу, Олег, тем не менее, не разменивался на мелочи. Он был настолько увлечен работой, что у него не было времени ни на что другое. Перед самым Бесланом у офицера было дурное предчувствие. Всегда веселый и заводной, шумный и громкий, он собирался в эту командировку неожиданно притихший и очень сокрушался о каких-то бытовых мелочах, на которые в другой раз бы и внимание не обратил.

Вызов в Беслан застал Ильина, когда он уже почти уехал в отпуск…

3 сентября группе Олега Ильина была поставлена задача провести доразведку ситуации.

С несколькими своими сотрудниками он находился буквально в паре шагов от школы, когда прозвучал взрыв и из здания начали выбегать дети. Спецназовцы просто не могли спасти ребятишек по-другому – они встали в полный рост под огнем боевиков, закрывая их своими телами и фактически вызывая огонь на себя. Заходя в здание школы, группа Ильина двинулась на второй этаж. К этому моменту все уже были ранены – Олег получил пулю в руку и осколочное ранение головы. Командование уже предлагало раненым офицерам возвращаться назад, но из боя никто сам не вышел.

Группа боевиков предприняла попытку прорыва через боевые порядки спецназа, и Ильин стал той преградой, на которую напоролись негодяи. Он столкнулся с несколькими бандитами в ближнем бою и двоих оставил навсегда лежать на бесланской земле. Но силы уже покидали его, раненая рука отказывалась слушаться – террорист успел выстрелить в офицера, перед тем как тот нажал на спуск. Пуля оборвала жизнь спецназовца.

Посмертно подполковник Олег Ильин удостоен звания Героя Российской Федерации.