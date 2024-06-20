20 бесстыдных питомцев, которые украли пару у своего владельца

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Мало что может быть более искренним, чем привязанность питомца к своему хозяину. И вторым половинкам тоже достаётся частичка любви, а иногда и её львиная часть. В этом посте вы увидите милых прилипал, которые категорически не хотят отходить от дорогого им человека.
1. Мой кот обожает моего парня. Он смотрит на меня свысока, когда я пытаюсь сесть рядом с ними
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4. Я пыталась насладиться кофе в обнимку со своим парнем, но собака начала возиться и скулить, пока я не ушла
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Метки: Бесстыдные Пару Питомцы владелец привязанность украли
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