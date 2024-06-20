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20 бесстыдных питомцев, которые украли пару у своего владельца

20 бесстыдных питомцев, которые украли пару у своего владельца

Автор:
20 июня 2024 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Бесстыдные   Пару   Питомцы   владелец   привязанность   украли   
749
21

Мало что может быть более искренним, чем привязанность питомца к своему хозяину. И вторым половинкам тоже достаётся частичка любви, а иногда и её львиная часть. В этом посте вы увидите милых прилипал, которые категорически не хотят отходить от дорогого им человека.

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Метки: Бесстыдные   Пару   Питомцы   владелец   привязанность   украли   
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23k
homerchik 46 минут назад
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RaiJu Полчаса назад
А любовь кошек надо заслужить
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RaiJu Полчаса назад
Псы в душе стайные и обычно любят и уважают главу семьи :)
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1907 постов (1851 в горячем)

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