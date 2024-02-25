Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде

Но уже после обустройства аллеи, местный краевед Татьяна Гарданова подняла архивы о отправлявшихся из города спецвагонах с кошками в Ленинград, после чего провела опрос переживших блокаду жителей Санкт-Петербурга и опубликовала статью о тех событиях, в которой назвала эту аллею Сквером Сибирских кошек.

Хотя в этих скульптурах изображена совсем другая порода кошек.