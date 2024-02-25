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Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде

Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде

Автор:
25 февраля 2024 09:04
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Тюмень   в блокадном Ленинграде   ленинград   подвиг   факты   фото   
2577
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В Тюмени у здания старой типографии на улице Первомайской находится Сквер Сибирских кошек с замечательными статуями котиков с грустной, но героической историей.

Что интересно, история этого сквера берёт своё начало вовсе не в Тюмени, а в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной Войны, когда из за голода в окружённом городе люди были вынуждены употреблять в пищу своих домашних питомцев, чтобы спасти свои жизни. В том числе и кошек.

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Как следствие, с исчезновением с улиц этих пушистых хищников, в городе в неимоверном количестве расплодились крысы, которые уничтожали всё, что могли съесть. И в еду они употребляли не только запасы продовольствия, но и вообще всё, в том числе и культурное наследие, в частности от крыс страдали картины в Эрмитаже.

Само собой из-за обилия крыс, которые являются переносчиками различной заразы, в городе была сильно обострена и эпидемиологическая ситуация, а от крысиного бедствия не помогало ничего, ни их отстрел, ни травля, ни техника.

А когда блокада Ленинграда наконец была прорвана и в город начали завозить эшелоны грузов, городские власти для избавления от грызунов приняли решение в срочном порядке завозить огромное количество дымчатых кошек из Ярославской области, которые считались одними из лучших крысоловов среди пушистых во всём мире. В частности большое их количество стали вычищать от грызунов Эрмитаж.

Но первой партии завезённых кошек не хватало на всех расплодившихся крыс и тогда из городов Сибири стали завозить местных кошек, в том числе из Тюмени, а всего в Ленинград было ввезено более 5000 кошек, после чего эпидемиологическая ситуация стала исправляться.

Таким образом котики спасли город от этого крысиного бедствия, а в самом Эрмитаже до сих пор обитает несколько десятков кошек, которые исправно выполняют свою работу и имеют свои "Эрмитажные паспорта".

Ну а по заданию администрации Тюмени при облагораживании аллеи по улице Первомайской, идущей от местного железнодорожного вокзала в центр города, возле здания старой типографии были установлены три постамента с фигурами двенадцати кошек, отлитыми из чугуна по проекту архитектора Марины Альчибаевой и покрытыми в золотой цвет. Тогда аллею назвали Аллеей кошек.

Но уже после обустройства аллеи, местный краевед Татьяна Гарданова подняла архивы о отправлявшихся из города спецвагонах с кошками в Ленинград, после чего провела опрос переживших блокаду жителей Санкт-Петербурга и опубликовала статью о тех событиях, в которой назвала эту аллею Сквером Сибирских кошек.

Хотя в этих скульптурах изображена совсем другая порода кошек.

Тогда администрация города провела опрос горожан с предложениями названия сквера, где победило это название и 12 ноября аллею официально переименовали в Сквер Сибирских кошек, который торжественно открыли на следующий день 13 ноября.

Поэтому когда вы видите во дворе бездомных котиков, которых подкармливают местные бабушки, а коммунальщики активно борются с ними в подвалах при помощи глухих решёток, помните, что в первую очередь котики спасают подвалы ваших домов от разносящих заразу грызунов. К сожалению в современном мире люди слишком часто стали об этом забывать.

А 99% людей даже не догадываются какой подвиг совершили кошки в конце Великой Отечественной Войны.

А ещё они просто милые. :3

И кто обижает котиков, тот попадёт в ад. :)

Мы же посетили этот сквер совершенно случайно, когда были проездом в Тюмени и прогуливались недалеко от вокзала, чтобы убить несколько часов времени.

Жаль только фотографии у нас отсюда есть лишь на телефон.

А ещё здесь таки милые лавочки.

Ну а на этом всё.

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Метки: Тюмень   в блокадном Ленинграде   ленинград   подвиг   факты   фото   
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10  комментариев
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38k
koleos72 8 часов назад
Там ещё фонари такие! Вчера с дочей проходил там.
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8k
tamin Час назад
Не знал. Автору спасибо.
А вообще крайне сложная история животных в городах. Это был положительный опыт, но были и отрицательные. Например в Лондоне истребляли кошек как разносчиков блох и в результате крысы. В Китае выбили воробьев а получили рост саранчи и голод. Экосистема города крайне сложная штука. И если честно, вмешиваться сложно и страшно. А то каких-нибудь бабочек перебьешь и вылезут крокодилы
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65k
кошка Сибирская 3 часа назад
Не могу не плюсануть
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26k
Slawa49 4 часа назад
многие котики ценой своей жизни спасли своих хозяев не дав им умереть с голоду!! хотя я читал что многие наоборот прятали своих питомцев от соседей чтобы те их не съели!
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1k
alex 6 часов назад
логичнее поставить памятник кошкам в Питере
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3k
Едондер пуп 9 часов назад
"...из за голода в окружённом городе люди были вынуждены употреблять в пищу своих домашних питомцев"
"И кто обижает котиков, тот попадёт в ад. :)"
Просто две цитаты из одного поста.
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