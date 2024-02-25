Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде

В Тюмени у здания старой типографии на улице Первомайской находится Сквер Сибирских кошек с замечательными статуями котиков с грустной, но героической историей.
Что интересно, история этого сквера берёт своё начало вовсе не в Тюмени, а в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной Войны, когда из за голода в окружённом городе люди были вынуждены употреблять в пищу своих домашних питомцев, чтобы спасти свои жизни. В том числе и кошек.
Как следствие, с исчезновением с улиц этих пушистых хищников, в городе в неимоверном количестве расплодились крысы, которые уничтожали всё, что могли съесть. И в еду они употребляли не только запасы продовольствия, но и вообще всё, в том числе и культурное наследие, в частности от крыс страдали картины в Эрмитаже.
Само собой из-за обилия крыс, которые являются переносчиками различной заразы, в городе была сильно обострена и эпидемиологическая ситуация, а от крысиного бедствия не помогало ничего, ни их отстрел, ни травля, ни техника.
А когда блокада Ленинграда наконец была прорвана и в город начали завозить эшелоны грузов, городские власти для избавления от грызунов приняли решение в срочном порядке завозить огромное количество дымчатых кошек из Ярославской области, которые считались одними из лучших крысоловов среди пушистых во всём мире. В частности большое их количество стали вычищать от грызунов Эрмитаж.
Но первой партии завезённых кошек не хватало на всех расплодившихся крыс и тогда из городов Сибири стали завозить местных кошек, в том числе из Тюмени, а всего в Ленинград было ввезено более 5000 кошек, после чего эпидемиологическая ситуация стала исправляться.
Таким образом котики спасли город от этого крысиного бедствия, а в самом Эрмитаже до сих пор обитает несколько десятков кошек, которые исправно выполняют свою работу и имеют свои "Эрмитажные паспорта".
Ну а по заданию администрации Тюмени при облагораживании аллеи по улице Первомайской, идущей от местного железнодорожного вокзала в центр города, возле здания старой типографии были установлены три постамента с фигурами двенадцати кошек, отлитыми из чугуна по проекту архитектора Марины Альчибаевой и покрытыми в золотой цвет. Тогда аллею назвали Аллеей кошек.
Но уже после обустройства аллеи, местный краевед Татьяна Гарданова подняла архивы о отправлявшихся из города спецвагонах с кошками в Ленинград, после чего провела опрос переживших блокаду жителей Санкт-Петербурга и опубликовала статью о тех событиях, в которой назвала эту аллею Сквером Сибирских кошек.
Хотя в этих скульптурах изображена совсем другая порода кошек.
Тогда администрация города провела опрос горожан с предложениями названия сквера, где победило это название и 12 ноября аллею официально переименовали в Сквер Сибирских кошек, который торжественно открыли на следующий день 13 ноября.
Поэтому когда вы видите во дворе бездомных котиков, которых подкармливают местные бабушки, а коммунальщики активно борются с ними в подвалах при помощи глухих решёток, помните, что в первую очередь котики спасают подвалы ваших домов от разносящих заразу грызунов. К сожалению в современном мире люди слишком часто стали об этом забывать.
А 99% людей даже не догадываются какой подвиг совершили кошки в конце Великой Отечественной Войны.
А ещё они просто милые. :3
И кто обижает котиков, тот попадёт в ад. :)
Мы же посетили этот сквер совершенно случайно, когда были проездом в Тюмени и прогуливались недалеко от вокзала, чтобы убить несколько часов времени.
Жаль только фотографии у нас отсюда есть лишь на телефон.
А ещё здесь таки милые лавочки.
Ну а на этом всё.
Источник:
- Как Ленинграде делали мозаику для московского метро
- Интересные факты о книгах
- Кошки-оборотни: обзор самой странной и устрашающей породы в мире
- Как снимали фильм "Отпетые мошенники": кадры со съемок и 16 интересных фактов о фильме
- Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров
А вообще крайне сложная история животных в городах. Это был положительный опыт, но были и отрицательные. Например в Лондоне истребляли кошек как разносчиков блох и в результате крысы. В Китае выбили воробьев а получили рост саранчи и голод. Экосистема города крайне сложная штука. И если честно, вмешиваться сложно и страшно. А то каких-нибудь бабочек перебьешь и вылезут крокодилы
"И кто обижает котиков, тот попадёт в ад. :)"
Просто две цитаты из одного поста.
А тупости писать большого ума не нужно.