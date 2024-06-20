Подборка потрясающих и простых фотографий эпохи СССР

Давайте взглянем на фотографии нашего с вами прошлого, которые некоторые из нас даже помнят.
В советском магазине, 1980-е.
Женщины продают ягоды. Углич, 1967 год.
В моём детстве мы с дедом собирали ягоды, грибы и фрукты, а бабушка продавала излишки на базаре.
Сейчас если вдуматься то тут целый букет нарушений: незаконная торговля, обогащение, скрытие доходов, уход от налогов, антисанитария. Времена сильно поменялись...
Девушка-геодезист. Тобольск, 1981 год.
«Активистка, комсомолка, спортсменка, умница и просто красавица».
Отдел ткани в Кировском универмаге Ленинграда, 1956 год.
Ульяновский автомобильный завод имени В.И. Ленина.
Чаепитие участников коммунистического субботника. Фотография сделана 1-го мая 1970 года.
Цыганочка-пастушка на коне. Окраина села Онгудай. Сибирь. 1980 год.
С раннего возраста дети знакомятся с седлом и помогают взрослым пасти стада.
Медвежата и фотоаппарат «Зенит». Свердловская область, 1969 год.
Будущие фигуристки.
Пограничник перед увольнением в запас прощается со служебной собакой, 1980-е.
Отдых в Белокурихе, 1970-е годы.
Белокуриха в Алтайском крае была одним из самых популярных советских курортов. Туристы приезжали сюда в поисках омоложения от радоновых водных курортов и чтобы насладиться свежим горным воздухом. Несмотря на то, что это Сибирь, климат довольно мягкий, поэтому вы можете приезжать сюда отдыхать круглый год.
Пацаны идут из школы, Карелия, 1940 год.
В кружке моделирования, Ленинград, 1950–е годы.
Так взращивались будущие инженеры Советского Союза.
Новая бытовая техника. На первом плане стиральная машина "ЭАЯ–2", сзади холодильник "Саратов", 1950-е годы.
Раньше все делали добротно, можно сказать, на века. Поэтому у многих на дачах до сих пор работают советские холодильники.
Инженеры разрабатывали технику чтобы она служила как можно дольше. Сейчас, культивируется общество потребления, искусство инженера состоит в том, чтоб техника проработала только гарантийный срок и ни дня больше.
Гости приехали. Горьковская область,1960-е.
Лето у бабушки – это самая счастливая пора для любого городского ребенка: кататься целыми днями на велосипеде, есть зеленые фрукты и ягоды, ходить на речку, рыбачить, печь картошку ну и конечно же кушать бабушкины пирожки.
Беспокойное хозяйство. Марийская АССР, 1967 год.
Тренажерный зал санатория Центросоюз - Кисловодск, 1949 год.
Новые «Запорожцы», 1960 год.
ЗАЗ-965 – народный автомобиль спроектированный на московском заводе малолитражных автомобилей, аналогом был итальянский Fiat 600.
Из-за забавного внешнего вида он получил много прозвищ у автолюбителей: «Консервная банка», «Еврейский танк» ну и самое популярное это «Горбатый».
Девушки на пляже, 1980-е годы.
Мороженое хорошо, а девчонки лучше.
1980-е годы были в СССР очень разными — если первая их половина прошла тихо и спокойно, то вторая стала временем бурных перемен. Тем не менее, на повседневной жизни граждан они начали сказываться лишь в конце десятилетия, а до этого они жили привычной и упорядоченной жизнью — работали, путешествовали, отдыхали. Как на этих фото, где девушки проводят свой досуг на пляжах в самых разных местах Большой Страны.
День донора в Новокузнецке, 1981 год.
Сбор крови в цехах Новокузнецкого металлургического комбината (до 2003 года – Кузнецкий металлургический комбинат – КМК).
Сдаёшь кровь, идёшь в столовую, столы уже накрыты, обед и вино уже разлиты по стаканам, полстакана на человека и шоколадка.
Почетным донорам, кроме обеда и отгула полагались также: четыре дополнительных дня к отпуску, бесплатный проезд на городском транспорте и бесплатная путевка в дом отдыха или санаторий.
Зарядка на днепровском льду. Киев, 1960-е годы.
Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Нормальные советские женщины. Они физически вкалывали и на работе и дома. Полных нет, все крепкие, ничего не висит, все подтянуто и красиво.
На пляже детского лагеря "Золотой берег" в Анапе, 1971 год.
«Ребята и зверята», 1980-е годы.
Снимок был сделан во время строительства «БАМа». На стройке было много студентов и молодых людей со всей страны. Поэтому спустя года появилось много детей рождённых буквально в тайге. Через некоторое время появились даже свои детские сады.
Сегодня им уже около сорока. Они росли на стройке в тайге. У них сегодня уже свои дети, наверное, постарше.
Рига, Улица Ленина, 1963 год.
Выходной в лесопарке "Кузьминки". Москва, 1983 год.
Секрет крепкого здоровья и долголетия в Советском Союзе. Хотя в последнее время зимой в парках не протолкнутся, лыжи стали снова популярны.
«Лебеди» в буфете.
Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов, 1963 год.
Потоп на улице Кравченко. Москва, 1988 год.
Копейка утонула, даже ГАЗ дал слабину, а русской женщине всё по колено.
Первый в СССР экспериментальный жилой дом из пластических масс, построенный коллективом треста "Оргтехстрой".
В 1961 году в Ленинграде провели уникальный строительный эксперимент: на Торжковской улице был построен небольшой особняк, уникальность которого заключалась в том, что он был сделан из пластмассы!
Простоял домик до 1967 года. Построили, как экспонат для строительной выставки.
Весна в Москве, 1965 год.
Влюблённая пара на пароходе.
Фабрика «Красный Октябрь».
На фотографии митинг протеста против вооруженного вторжения американских войск в Камбоджу на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Москва, 1970 год.
Дети младшей группы переходят дорогу.
Азербайджанская ССР, г. Сумгаит, 1959 год.
В глаза бросается отсутствие автомобилей на улице.
Загорающие у стен Петропавловской крепости. Ленинград, 1971 год.
На снимке Владимир Иванович Дубинин. Легенда отечественного бодибилдинга.
Культуриста знает каждый петербуржец, хоть как-то знакомый с «качалкой». Именно легендарный «Дубсон», как называют Владимира Ивановича во всем бывшем Советском Союзе, был одним из тех, кто в 80-е годы вывел бодибилдинг из подвалов и добился его официального признания.
Тихий час на природе, 1950-е.
Что может быть лучше сна на открытом воздухе? Подоткнул одеяло, ветерок листочки шуршит, птички чирикают, спи малыш, воспитатель на табурете сказку читает.... и с каждой страницей она оживает...
До и после войны такой сон на открытом воздухе практиковался во многих детских заведениях. Были устроены специальные веранды для сна на воздухе и металлические кроватки с бортиками.
Также встречались фотографии сна в зимнее время года и что удивительно дети после такого не болели.
«Выпивший мужчина верхом на гиппопотаме». Новокузнецк, 1982 год.
Именно под таким названием в сети можно найти эту забавную фотографию. Ну на самом деле все проще: Гиппопотам цирковой, мужик - дрессировщик.
Автор фотографии фотожурналист Василий Кафо.
Откуда взялась байка про пьяного рабочего, остается загадкой. Наверно так лучше фотография по интернету расползается.
Стена с объявлениями. Ленинград, 1986 год.
Когда не было интернета такие "доски объявлений" были практически в каждом районе.
Молоковоз увяз в грязи, 1955 год.
Снимок был сделан шведским фотографом Георгом Одднером в 1955 году. Его снимки Советского Союза, опубликованные в журнале Veckojournalen, привлекли к нему международное внимание и Одднеру предложили членство в фотоагентстве Magnum. Но он отказался.
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