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Подборка потрясающих и простых фотографий эпохи СССР

Подборка потрясающих и простых фотографий эпохи СССР

Автор:
20 июня 2024 09:00
Сообщество : СССР
Метки: Жизнь   Прошлое   СССР   люди   ностальгия   фото   
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Давайте взглянем на фотографии нашего с вами прошлого, которые некоторые из нас даже помнят.

В советском магазине, 1980-е.

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Женщины продают ягоды. Углич, 1967 год.

В моём детстве мы с дедом собирали ягоды, грибы и фрукты, а бабушка продавала излишки на базаре.

Сейчас если вдуматься то тут целый букет нарушений: незаконная торговля, обогащение, скрытие доходов, уход от налогов, антисанитария. Времена сильно поменялись...

Девушка-геодезист. Тобольск, 1981 год.

«Активистка, комсомолка, спортсменка, умница и просто красавица».

Отдел ткани в Кировском универмаге Ленинграда, 1956 год.

Ульяновский автомобильный завод имени В.И. Ленина.

Чаепитие участников коммунистического субботника. Фотография сделана 1-го мая 1970 года.

Цыганочка-пастушка на коне. Окраина села Онгудай. Сибирь. 1980 год.

С раннего возраста дети знакомятся с седлом и помогают взрослым пасти стада.

Медвежата и фотоаппарат «Зенит». Свердловская область, 1969 год.

Будущие фигуристки.

Пограничник перед увольнением в запас прощается со служебной собакой, 1980-е.

Отдых в Белокурихе, 1970-е годы.

Белокуриха в Алтайском крае была одним из самых популярных советских курортов. Туристы приезжали сюда в поисках омоложения от радоновых водных курортов и чтобы насладиться свежим горным воздухом. Несмотря на то, что это Сибирь, климат довольно мягкий, поэтому вы можете приезжать сюда отдыхать круглый год.

Пацаны идут из школы, Карелия, 1940 год.

В кружке моделирования, Ленинград, 1950–е годы.

Так взращивались будущие инженеры Советского Союза.

Новая бытовая техника. На первом плане стиральная машина "ЭАЯ–2", сзади холодильник "Саратов", 1950-е годы.

Раньше все делали добротно, можно сказать, на века. Поэтому у многих на дачах до сих пор работают советские холодильники.

Инженеры разрабатывали технику чтобы она служила как можно дольше. Сейчас, культивируется общество потребления, искусство инженера состоит в том, чтоб техника проработала только гарантийный срок и ни дня больше.

Гости приехали. Горьковская область,1960-е.

Лето у бабушки – это самая счастливая пора для любого городского ребенка: кататься целыми днями на велосипеде, есть зеленые фрукты и ягоды, ходить на речку, рыбачить, печь картошку ну и конечно же кушать бабушкины пирожки.

Беспокойное хозяйство. Марийская АССР, 1967 год.

Тренажерный зал санатория Центросоюз - Кисловодск, 1949 год.

Новые «Запорожцы», 1960 год.

ЗАЗ-965 – народный автомобиль спроектированный на московском заводе малолитражных автомобилей, аналогом был итальянский Fiat 600.

Из-за забавного внешнего вида он получил много прозвищ у автолюбителей: «Консервная банка», «Еврейский танк» ну и самое популярное это «Горбатый».

Девушки на пляже, 1980-е годы.

Мороженое хорошо, а девчонки лучше.

1980-е годы были в СССР очень разными — если первая их половина прошла тихо и спокойно, то вторая стала временем бурных перемен. Тем не менее, на повседневной жизни граждан они начали сказываться лишь в конце десятилетия, а до этого они жили привычной и упорядоченной жизнью — работали, путешествовали, отдыхали. Как на этих фото, где девушки проводят свой досуг на пляжах в самых разных местах Большой Страны.

День донора в Новокузнецке, 1981 год.

Сбор крови в цехах Новокузнецкого металлургического комбината (до 2003 года – Кузнецкий металлургический комбинат – КМК).

Сдаёшь кровь, идёшь в столовую, столы уже накрыты, обед и вино уже разлиты по стаканам, полстакана на человека и шоколадка.

Почетным донорам, кроме обеда и отгула полагались также: четыре дополнительных дня к отпуску, бесплатный проезд на городском транспорте и бесплатная путевка в дом отдыха или санаторий.

Зарядка на днепровском льду. Киев, 1960-е годы.

Закаляйся, если хочешь быть здоров!

Нормальные советские женщины. Они физически вкалывали и на работе и дома. Полных нет, все крепкие, ничего не висит, все подтянуто и красиво.

На пляже детского лагеря "Золотой берег" в Анапе, 1971 год.

«Ребята и зверята», 1980-е годы.

Снимок был сделан во время строительства «БАМа». На стройке было много студентов и молодых людей со всей страны. Поэтому спустя года появилось много детей рождённых буквально в тайге. Через некоторое время появились даже свои детские сады.

Сегодня им уже около сорока. Они росли на стройке в тайге. У них сегодня уже свои дети, наверное, постарше.

Рига, Улица Ленина, 1963 год.

Выходной в лесопарке "Кузьминки". Москва, 1983 год.

Секрет крепкого здоровья и долголетия в Советском Союзе. Хотя в последнее время зимой в парках не протолкнутся, лыжи стали снова популярны.

«Лебеди» в буфете.

Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов, 1963 год.

Потоп на улице Кравченко. Москва, 1988 год.

Копейка утонула, даже ГАЗ дал слабину, а русской женщине всё по колено.

Первый в СССР экспериментальный жилой дом из пластических масс, построенный коллективом треста "Оргтехстрой".
В 1961 году в Ленинграде провели уникальный строительный эксперимент: на Торжковской улице был построен небольшой особняк, уникальность которого заключалась в том, что он был сделан из пластмассы!

Простоял домик до 1967 года. Построили, как экспонат для строительной выставки.

Весна в Москве, 1965 год.
Влюблённая пара на пароходе.

Фабрика «Красный Октябрь».

На фотографии митинг протеста против вооруженного вторжения американских войск в Камбоджу на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Москва, 1970 год.

Дети младшей группы переходят дорогу.

Азербайджанская ССР, г. Сумгаит, 1959 год.

В глаза бросается отсутствие автомобилей на улице.

Загорающие у стен Петропавловской крепости. Ленинград, 1971 год.

На снимке Владимир Иванович Дубинин. Легенда отечественного бодибилдинга.

Культуриста знает каждый петербуржец, хоть как-то знакомый с «качалкой». Именно легендарный «Дубсон», как называют Владимира Ивановича во всем бывшем Советском Союзе, был одним из тех, кто в 80-е годы вывел бодибилдинг из подвалов и добился его официального признания.

Тихий час на природе, 1950-е.

Что может быть лучше сна на открытом воздухе? Подоткнул одеяло, ветерок листочки шуршит, птички чирикают, спи малыш, воспитатель на табурете сказку читает.... и с каждой страницей она оживает...

До и после войны такой сон на открытом воздухе практиковался во многих детских заведениях. Были устроены специальные веранды для сна на воздухе и металлические кроватки с бортиками.

Также встречались фотографии сна в зимнее время года и что удивительно дети после такого не болели.

«Выпивший мужчина верхом на гиппопотаме». Новокузнецк, 1982 год.

Именно под таким названием в сети можно найти эту забавную фотографию. Ну на самом деле все проще: Гиппопотам цирковой, мужик - дрессировщик.

Автор фотографии фотожурналист Василий Кафо.

Откуда взялась байка про пьяного рабочего, остается загадкой. Наверно так лучше фотография по интернету расползается.

Стена с объявлениями. Ленинград, 1986 год.

Когда не было интернета такие "доски объявлений" были практически в каждом районе.

Молоковоз увяз в грязи, 1955 год.

Снимок был сделан шведским фотографом Георгом Одднером в 1955 году. Его снимки Советского Союза, опубликованные в журнале Veckojournalen, привлекли к нему международное внимание и Одднеру предложили членство в фотоагентстве Magnum. Но он отказался.

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Метки: Жизнь   Прошлое   СССР   люди   ностальгия   фото   
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901k
А.Берестенко Час назад
Откуда в Республике Алтай цыганочка?
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27k
ЦСКА 21 минуту назад
АВИТО в натуре!!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3917 постов (3772 в горячем)

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