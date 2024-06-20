Подборка потрясающих и простых фотографий эпохи СССР

Женщины продают ягоды. Углич, 1967 год.

В моём детстве мы с дедом собирали ягоды, грибы и фрукты, а бабушка продавала излишки на базаре.

Сейчас если вдуматься то тут целый букет нарушений: незаконная торговля, обогащение, скрытие доходов, уход от налогов, антисанитария. Времена сильно поменялись...