В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора

В прокуратуре Санкт-Петеребурга требуют запретить мобильным операторам пропускать звонки мошенников.
Как известно, мошенники часто звонят россиянам, подменяя свои номера. Они используют особую систему подмены номеров, которая скрывает реальное местоположение исходящего звонка. Россияне, думая что им звонит кто-то знакомый, берут трубку. Многие с этого момента попадаются на удочку мошенников, отдавая им последние деньги, пытаясь спасти родственников, свои сбережения или даже страну.
Так и случилось с 84-летним жителем Ленинградской области. Его обманули мошенники, он обратился в полицию. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Ленобласти сообщила, что требует с мобильного оператора, чтобы пострадавшему вернули средства, похищенные неустановленным мошенником, а также компенсировали моральный вред.
В прокуратуре пояснили, что если мобильный оператор не заблокировал звонок мошенников, то он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП. Подобное нарушение влечет за собой ненадлежащее оказание абоненту и «причинение ему имущественного ущерба в размере материальных потерь, понесенных в процессе либо в связи с ее оказанием».
Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов заявил, что очень важно защищать россиян от мошенников.
«Я однозначно поддерживаю эту прекрасную инициативу нашей прокуратуры и вместе с множеством заинтересованных лиц с нетерпением жду ее повсеместного распространения и применения, не только в нашем регионе, но и во всех субъектах нашей страны», — заявил он.
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У них явно рыльце в пуху.
Иначе как объяснить, что многие номера давно известны как мошенники, но их никто не блокирует.
судя по новости ,этот 84 летний дедушка чей то родственник из прокуратуры.
иначе в полиции бы сказали , дело трудное , найти не можем и тд.
Так что все правильно, пусть теперь платят.
- Поднимем тарифы на телефон. Нк а как ты думал?
А вот объединить работу МВД и операторов- это же сложно! Это же думать надо:)))
А то, платишь в Пятёрочку за доставку - блокируют.
А как выдать пенсионеру кредит на ах.улиард и перевести эти деньги в другую страну мошенникам, это пожалуйста.