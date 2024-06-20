В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора

Как известно, мошенники часто звонят россиянам, подменяя свои номера. Они используют особую систему подмены номеров, которая скрывает реальное местоположение исходящего звонка. Россияне, думая что им звонит кто-то знакомый, берут трубку. Многие с этого момента попадаются на удочку мошенников, отдавая им последние деньги, пытаясь спасти родственников, свои сбережения или даже страну.





Так и случилось с 84-летним жителем Ленинградской области. Его обманули мошенники, он обратился в полицию. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Ленобласти сообщила, что требует с мобильного оператора, чтобы пострадавшему вернули средства, похищенные неустановленным мошенником, а также компенсировали моральный вред.