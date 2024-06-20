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В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора

В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора

Автор:
20 июня 2024 19:22
Сообщество : Мошенничество
Метки: Прокуратура   Россия   кража   мобильный оператор   мошенники   обман   
1315
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В прокуратуре Санкт-Петеребурга требуют запретить мобильным операторам пропускать звонки мошенников.

Как известно, мошенники часто звонят россиянам, подменяя свои номера. Они используют особую систему подмены номеров, которая скрывает реальное местоположение исходящего звонка. Россияне, думая что им звонит кто-то знакомый, берут трубку. Многие с этого момента попадаются на удочку мошенников, отдавая им последние деньги, пытаясь спасти родственников, свои сбережения или даже страну.


Так и случилось с 84-летним жителем Ленинградской области. Его обманули мошенники, он обратился в полицию. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Ленобласти сообщила, что требует с мобильного оператора, чтобы пострадавшему вернули средства, похищенные неустановленным мошенником, а также компенсировали моральный вред.

В прокуратуре пояснили, что если мобильный оператор не заблокировал звонок мошенников, то он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП. Подобное нарушение влечет за собой ненадлежащее оказание абоненту и «причинение ему имущественного ущерба в размере материальных потерь, понесенных в процессе либо в связи с ее оказанием».

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов заявил, что очень важно защищать россиян от мошенников.

«Я однозначно поддерживаю эту прекрасную инициативу нашей прокуратуры и вместе с множеством заинтересованных лиц с нетерпением жду ее повсеместного распространения и применения, не только в нашем регионе, но и во всех субъектах нашей страны», — заявил он.

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Метки: Прокуратура   Россия   кража   мобильный оператор   мошенники   обман   
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17  комментариев
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43k
Сергей 2 часа назад
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7k
heta 12 минут назад
Это типа новость для органов? Про подменные номера эти овечки слыхом не слыхивали много лет, а тут вдруг возбудились? С чего бы?
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8k
Сергей 16 минут назад
Давно пора ввести, что операторы связи должен возмещать.
У них явно рыльце в пуху.
Иначе как объяснить, что многие номера давно известны как мошенники, но их никто не блокирует.
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22k
иванов дмитрий 18 минут назад
рубь за сто.
судя по новости ,этот 84 летний дедушка чей то родственник из прокуратуры.
иначе в полиции бы сказали , дело трудное , найти не можем и тд.
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347
Самуил Маршак Полчаса назад
Давно пора!!!!!
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3k
Leonid 36 минут назад
Давно пора. У нас по корпоративному телефону бомбили звонками генерального директора. Причём с номеров оператора, от которого корпоративный номер. На просьбу заблокировать это безобразие ответили, что не могут, так как они тоже их клиенты.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 46 минут назад
Без участия мобильных операторов никакое телефонное мошенничество НЕ ВОЗМОЖНО!
Так что все правильно, пусть теперь платят.
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20k
Bill 47 минут назад
- Извините, а за чей счёт этот банкет?
- Поднимем тарифы на телефон. Нк а как ты думал?
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5k
Василий Афиногенов 49 минут назад
хорошая новость!
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355
joiner-ru 53 минуты назад
Ура, наконец есть прецедент. Давно пора, а то впаривают всяких беспонтовых "защитников".
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287
Van Freeman joiner-ru 24 минуты назад
Требование прокурора ещё не прецедент. Должно быть решение суда, вступившее в законную силу.
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193
FullPolarFox 55 минут назад
Прикольно, МВД свалило на операторов связи:) это Питер, здесь так можно при бухлове:)
А вот объединить работу МВД и операторов- это же сложно! Это же думать надо:)))
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5k
SmartCat101 57 минут назад
а что так можно было?
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63k
turyst Час назад
Еще и банки туда же нужно.

А то, платишь в Пятёрочку за доставку - блокируют.
А как выдать пенсионеру кредит на ах.улиард и перевести эти деньги в другую страну мошенникам, это пожалуйста.
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30
idlefish 2 часа назад
Инициатива дело хорошее, вопрос будет ли реализация .....
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5144 поста (4929 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360062



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