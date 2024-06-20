Ким Чен Ын получил в дар Aurus, а в Россию уехала пара северокорейских пёселей

Но оказалось, что это ещё не все подарки от северокорейского лидера — Ким вручил Владимиру Владимировичу двух пушистых пёселей. Но это не просто милахи: порода пхунсан — охотничьи собаки, история которых начинается ещё в XII веке.

Эта порода является одним из государственных символов КНДР и считается одной из самых редких.

Как утверждают эксперты, такой подарок - яркое доказательство теплых отношений и доверия между двумя странами.

Что известно о собаках породы пхунсан, сколько они стоят и можно ли их купить за пределами Северной Кореи — рассказали «Известия»:

Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы нашей страны

, — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).