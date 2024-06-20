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Ким Чен Ын получил в дар Aurus, а в Россию уехала пара северокорейских пёселей

Ким Чен Ын получил в дар Aurus, а в Россию уехала пара северокорейских пёселей

Автор:
20 июня 2024 23:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Aurus   Владимир Путин   Ким Чен Ын   Северная Корея   визит   подарки   пхунсан   собаки   
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Подарки - дело тонкое: ни один визит государственного лидера в другую страну без них не обходится. Наверняка, президентской службе протокола приходится попотеть, выдумывая, чтобы презентовать принимающей стороне (впрочем и почетным гостям тоже), чтобы и обид не было и правила были соблюдены. На этот раз, похоже, всё у них получилось)

Вскоре после визита российского президента в Северную Корею, национальное агентство ЦТАК опубликовало фото подарков Ким Чен Ына Владимиру Путину:

Это, конечно картина с изображением российского президента ...

×

И бюст с ним же. Кстати, посмотрите, как радуется Ким Чен Ын.

Но оказалось, что это ещё не все подарки от северокорейского лидера — Ким вручил Владимиру Владимировичу двух пушистых пёселей. Но это не просто милахи: порода пхунсан — охотничьи собаки, история которых начинается ещё в XII веке.

Эта порода является одним из государственных символов КНДР и считается одной из самых редких.

Как утверждают эксперты, такой подарок - яркое доказательство теплых отношений и доверия между двумя странами.

Что известно о собаках породы пхунсан, сколько они стоят и можно ли их купить за пределами Северной Кореи — рассказали «Известия»:

Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы нашей страны

, — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхунсан — одна из самых редких охотничьих пород собак. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена в результате скрещивания собак и северокорейских волков.

Существуют сведения, что эти собаки существуют со времен династии Чосон (XVI–XIX век).

Вес пхунсана может достигать 30 килограммов. Рост в холке колеблется в пределах 55–60 см. Собака породы пхунсан обладает сильной устойчивостью к холоду и различным заболеваниям.

Животные этой породы очень сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра.

По словам заведующего отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гена, собаки корейской породы пхунсан очень преданы хозяину и безжалостны к противнику.

В отличие от других собак, которые вгрызаются в шею противника, пхунсан резко налетает на врага и вгрызается в горло, отметил Чо Иль Ген.

Так, пхунсан, можно сказать, точь-в-точь переняла мудрость и смелость корейской нации, которая ненавидит несправедливость, дорожит моральным долгом и безжалостно относится к тем, кто осмеливается затронуть ее

, — цитирует ТАСС слова северокорейского госслужащего.

Поскольку порода пхунсан крайне редкая, таких собак почти невозможно встретить за пределами КНДР.

Кстати, в ответ Путин подарил гостеприимному главе КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и представительский автомобиль Aurus, на котором лидеры двух стран сразу и прокатились.

Напомним, с 18 по 19 июня президент России Владимир Путин посетил в рамках государственного визита Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Это был первый государственный визит Путина в Пхеньян за 24 года.

При этом в прошлом году глава КНДР был с визитом в Россию. У нас он посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

Что касается российского лидера, то впервые он был в Северной Корее в первый год своего президентства, в 2000 году. Тогда в ходе рабочего визита Путин провел переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Иром, отцом нынешнего главы Северной Кореи.

В 2024 году визит в КНДР прошел по приглашению председателя Государственного совета, генерального секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына.

В ходе данного визита Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Метки: Aurus   Владимир Путин   Ким Чен Ын   Северная Корея   визит   подарки   пхунсан   собаки   
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5  комментариев
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4k
RaiJu 53 минуты назад
Главное дружба, а подарки это просто знак внимания. Кто богаче, дарит дорогие подарки, а кто беднее, более эксклюзивные, творческие.
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4k
RaiJu 48 минут назад
Собаки на лаек похожи. На наших северных, как раз на гуся
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7k
Трям Час назад
Чет они слишком взрослые! Щенков надо было брать!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1537 постов (1465 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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