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"Мразь!": студент из Башкирии набросился на одногруппницу, которая не "прикрыла" его во время практики

"Мразь!": студент из Башкирии набросился на одногруппницу, которая не "прикрыла" его во время практики

Автор:
20 июня 2024 15:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Сибай   конфликт   медколледж   отчисление   полиция   практика   студенты   
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Практикант отлучился пообедать, но отсутствовал дольше полагавшихся 20 минут. Девушка не стала выгораживать его перед врачами-наставниками, и парень рассвирепел.

Инцидент произошёл в Сибае (Республика Башкирия) во время летней практике студентов-медиков местного колледжа. Будущий врач сначала начал оскорблять девушку в переписке, припомнив ей, что та не "прикрыла" его перед врачами, потом пожелал, чтобы её отца съели медведи (отец студентки сейчас находится на СВО). Девушка написала одногруппнику, что ей жаль его ребенка, которого воспитывает такой отец как он (у парня есть маленькая дочь). После этих слов практикант начал избивать девушку, стараясь попадать по голове.



СМИ пишут, что другие студенты ранее тоже жаловались на неадекватного сокурсника, распускавшего руки по пустякам. Парень хвалился, что ему ничего не будет, т.к. родственники работают в прокуратуре, и его "отмажут".


Как сообщает Телеграм-канал "Башкирия Онлайн", в колледже знали об избиении, но никаких мер не принимали. И лишь после того как видео попало в соцсети, драчуном заинтересовались в полиции. Студент медколледжа был задержан, девушка написала заявление, и её направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.


В медколледже приняли решение об отчислении студента. Сам он говорит, что признал свою вину и собирается попросить прощения.


Только вот несколькими часами ранее он же записал видео, в котором говорит, что ни капли не раскаивается.



Так что грош цена всем извинениям на камеру - эти слова должны идти от сердца, а не по принуждению.

Источник:

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Метки: Башкирия   Сибай   конфликт   медколледж   отчисление   полиция   практика   студенты   
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24  комментария
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14k
Том Сойер Час назад
Это - не мужчина, а..... (см картинку)
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12k
Zhora Полминуты назад
Колледж - это же не вуз, это то, что раньше называлось чушок. И диплом врача там не выдают. Максимум фельдшер/медсестра.
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3k
Александр Едигаров 4 минуты назад
Странная логика он может трогать чужие семьи. А его нельзя.
Эх. Жаль её отец далеко думаю так бы просто не спустил этому выродку его поступок.
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63k
Мойша 11 минут назад
Срок - пять летю Пусть на зоне лепилой поработает.
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1k
Corkscrew 13 минут назад
Юноша однозначно психопат со всеми вытекающими. Ему в медицине делать нечего, разве что в качестве пациента психиатрических клиник.
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2k
Ал, давай! 17 минут назад
Не завидую его будущей жене - такой же Бишимбаев (Казахстан) может получиться...
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5k
grigorenko vladislav 21 минуту назад
Семилетнему ребёнку с ноги? Этого чёрта самого надо пи@дить до тех пор, пока не обосрётся, а потом ещё за то, что обосрался. Его ребёнку можно только посочувствовсть. Это не отец, это щегол занюханый.
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2k
Михаил 22 минуты назад
Дать кизды этому уепку и выгнать накуй!
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7k
Отвратительный Мужик 23 минуты назад
Хкуевший от своей безнаказанности ублюдок. Отвратительна первоначальная реакция учебного заведения.
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5k
Sanar 36 минут назад
Так избитая девушка тоже чья то дочь, тоже чья то семья, имбецил не рассматривает такой вариант?
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32k
Serg2001 38 минут назад
Прокурорские родственники, покрывая этого у@бка, оказывают ему медвежью услугу. Чем дольше он так безнаказанно быкует, тем сильнее ему в итоге прилетит. А рано или поздно это обязательно случится. На него то плевать. Только бы чью-нибудь судьбу не искалечил.
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8k
Echo 42 минуты назад
В армию сходит, серую шейку убирать
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40k
Александр 58 минут назад
Ну я дусаю он нарвется однажды на такого-же , словит в челусть пару раз и мозг начнет работать. ну или перо в бок, тут как повезет, ну или в тюряге сгниет. такие отморозки долго не живут.
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10k
Alex Час назад
Как ЭТО вообще училось?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2236 постов (2223 в горячем)

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