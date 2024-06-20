"Мразь!": студент из Башкирии набросился на одногруппницу, которая не "прикрыла" его во время практики





СМИ пишут, что другие студенты ранее тоже жаловались на неадекватного сокурсника, распускавшего руки по пустякам. Парень хвалился, что ему ничего не будет, т.к. родственники работают в прокуратуре, и его "отмажут".

Как сообщает Телеграм-канал "Башкирия Онлайн", в колледже знали об избиении, но никаких мер не принимали. И лишь после того как видео попало в соцсети, драчуном заинтересовались в полиции. Студент медколледжа был задержан, девушка написала заявление, и её направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

В медколледже приняли решение об отчислении студента. Сам он говорит, что признал свою вину и собирается попросить прощения.



