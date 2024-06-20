"Мразь!": студент из Башкирии набросился на одногруппницу, которая не "прикрыла" его во время практики

Практикант отлучился пообедать, но отсутствовал дольше полагавшихся 20 минут. Девушка не стала выгораживать его перед врачами-наставниками, и парень рассвирепел.
Инцидент произошёл в Сибае (Республика Башкирия) во время летней практике студентов-медиков местного колледжа. Будущий врач сначала начал оскорблять девушку в переписке, припомнив ей, что та не "прикрыла" его перед врачами, потом пожелал, чтобы её отца съели медведи (отец студентки сейчас находится на СВО). Девушка написала одногруппнику, что ей жаль его ребенка, которого воспитывает такой отец как он (у парня есть маленькая дочь). После этих слов практикант начал избивать девушку, стараясь попадать по голове.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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СМИ пишут, что другие студенты ранее тоже жаловались на неадекватного сокурсника, распускавшего руки по пустякам. Парень хвалился, что ему ничего не будет, т.к. родственники работают в прокуратуре, и его "отмажут".
Как сообщает Телеграм-канал "Башкирия Онлайн", в колледже знали об избиении, но никаких мер не принимали. И лишь после того как видео попало в соцсети, драчуном заинтересовались в полиции. Студент медколледжа был задержан, девушка написала заявление, и её направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.
В медколледже приняли решение об отчислении студента. Сам он говорит, что признал свою вину и собирается попросить прощения.
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Только вот несколькими часами ранее он же записал видео, в котором говорит, что ни капли не раскаивается.
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Так что грош цена всем извинениям на камеру - эти слова должны идти от сердца, а не по принуждению.
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Эх. Жаль её отец далеко думаю так бы просто не спустил этому выродку его поступок.