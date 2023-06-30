Марсель Марсо спас сотни детей во время Второй мировой войны

Он придумал хитрый план: переодеться в бойскаута и убедить сотрудников приюта, что он организует экскурсию для детей, организованную французскими скаутами. Благодаря своему таланту и умению убеждать Марсо смог увести с собой сотни детей, не вызывая подозрений у нацистской власти. Весь путь до швейцарской границы был полон опасностей, но Марсо смог сохранить спокойствие и доставить детей к свободе.

Именно благодаря таланту Марсо, который развлекал детей пантомимой, как только те начинали плакать или паниковать, ему удалось совершить весь этот путь и избежать подозрений. Джордж Лоингер вспоминал: