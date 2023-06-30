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Марсель Марсо спас сотни детей во время Второй мировой войны

Марсель Марсо спас сотни детей во время Второй мировой войны

Автор:
30 июня 2023 21:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Герой   Марсель Марсо   Прошлое   интересное   искусство   пантомима   подвиг   фашисты   
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Французский мим, чьё имя стало символом не только искусства пантомимы, но и силы духа, храбрости и человечности. За его творчеством и образом всемирно известного Бипа скрывается история настоящего героя, который не только радовал зрителей своими выступлениями, но и спасал жизни еврейских детей во время Второй мировой войны.

Марсель Марсо был сам выходец из еврейской семьи и на своём жизненном пути столкнулся с ужасами нацистской оккупации. В начале войны, когда ему было всего 16 лет, он стал свидетелем немецкого вторжения, после чего его жизнь изменилась навсегда. Вместе со своей семьей Марсель был эвакуирован из родного Страсбурга, который вскоре попал под оккупацию фашистов, и они отправились на юг в Лимож, маленькую коммуну в центральной Франции.


Марсо рано понял, что просто спасаться и скрываться недостаточно. Он осознал, что должен бороться за свое выживание и за спасение других. После капитуляции французской армии Марсель решил стать частью французского Сопротивления. Вместе со своим двоюродным братом Жоржем Лоингером он присоединился к подпольной организации, где они вели многочисленные диверсионные и разведывательные миссии.

Марсо использовал свое знание английского и немецкого языков, а также свой актёрский талант, чтобы успешно выполнять поставленные перед ним задачи. Он проводил саботажные акции, собирал и передавал разведывательную информацию, и даже подделывал документы, чтобы спасать еврейских сирот и всех, кого преследовали нацисты.

Одним из самых опасных и героических моментов в его жизни стала эвакуация еврейских детей из приюта, находившегося западнее Парижа. Нацисты планировали уничтожить оставшихся еврейских детей, и их спасение стало приоритетной задачей сопротивления. Марселю было поручено вывести детей из приюта и доставить их в Швейцарию, избегая при этом преследования врага.


Он придумал хитрый план: переодеться в бойскаута и убедить сотрудников приюта, что он организует экскурсию для детей, организованную французскими скаутами. Благодаря своему таланту и умению убеждать Марсо смог увести с собой сотни детей, не вызывая подозрений у нацистской власти. Весь путь до швейцарской границы был полон опасностей, но Марсо смог сохранить спокойствие и доставить детей к свободе.

Именно благодаря таланту Марсо, который развлекал детей пантомимой, как только те начинали плакать или паниковать, ему удалось совершить весь этот путь и избежать подозрений. Джордж Лоингер вспоминал:


"Дети любили Марселя и чувствовали себя с ним в безопасности. Первую сценку он показал им прямо в приюте, чтобы заинтересовать детей и отвлечь их от окружающих реалий. Дети должны были выглядеть так, будто едут на каникулы домой к швейцарской границе, и Марсель действительно успокоил их, чтобы малыши выглядели беззаботными".


Служба Марселя Марсо в сопротивлении и его героические поступки не остались незамеченными. После освобождения Франции союзниками он присоединился к Свободным французским силам и активно участвовал в наступлении на Берлин. Он стал одним из символов Сопротивления и непоколебимой силы духа французского народа.

После войны Марсо продолжил свою карьеру в искусстве пантомимы, став одним из величайших мимов своего времени. Его имя стало символом мужества, смелости и борьбы за справедливость. Марсель Марсо умер в 2007 году, но его наследие и вклад в спасение еврейских детей и борьбу против нацизма остаются навсегда запечатленными в истории и сердцах людей.


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Метки: Герой   Марсель Марсо   Прошлое   интересное   искусство   пантомима   подвиг   фашисты   
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6  комментариев
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3k
Gusev 53 минуты назад
И сам Марсель Марсо ей что то говорил...
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741
Гиви 6 минут назад
Советский воин-освободитель спас
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5k
Нуи Хусим Полчаса назад
Доча у него классная!
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1k
zu4ara 43 минуты назад
мутный чел... хз, как он там куда кого провёл...
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