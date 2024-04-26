Неадекватный покупатель спалил пол магазина в Липецкой области

Находившегося в невменяемом состоянии дебошира пришлось выволакивать из горящего помещения.
Бессмысленный и беспощадный погром учинил житель Липецка в сельском супермаркете "Пятёрочка" вечером 25 апреля. Неадекватный мужчина не только разгромил половину магазина, но умудрился спалить в нём несколько отделов.
Сообщается, что перед погромом неадекват угрожал сотрудникам торговой точки ножом, затем побросал на землю товары, до которых смог дотянуться, достал горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. При этом покидать горящий торговый зал дебошир не спешил, его пришлось вытаскивать за ноги сотрудникам группы быстрого реагирования.
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Отмечается, что пострадал только товар и один кассовый аппарат (дебошира можно в счёт не брать). Сумму ущерба сотрудники супермаркета ещё не подсчитали.
"Пострадавших и погибших нет. Огонь охватил три квадратных метра, он был оперативно ликвидирован огнеборцами МЧС России", – заявили представители МЧС.
Причина спонтанной агрессии 34-летнего липовчанина неизвестна. Отмечается, что его закрыли в обезьянник. В скором времени будут решаться вопрос о мере пресечения.
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А стены и потолок?
Может, всё же, полмагазина?