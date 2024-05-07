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Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года и вышла на свободу по УДО

Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года и вышла на свободу по УДО

Автор:
07 мая 2024 18:28
Сообщество : Криминал
Метки: udo   Альфа-банк   Ачинск   Видео   кассирша   колония   кража   полиция   
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Большую часть суммы она так и не вернула.

Анна работала кассиром-операционистом в ачинском отделении «Альфа-Банка».

3 декабря 2021 года она взяла из кассы 22,7 миллиона рублей, положила деньги в коробку и ушла домой.

На работу, естественно, больше не выходила. Но самое интересное - пропажу денег обнаружили только через 4 дня. Всё это время Аннушка была в Ачинске, затем попыталась скрыться, но вскоре пришла в полицию с повинной.

Там она заявила, что пошла на преступление ради мужа - он игроман и набрал долгов на 10 млн рублей. И дама решила помочь супругу.

Ну а когда тот расплатился с долгами, то решил гульнуть на пару с женой: оставшуюся сумму они потратили на брендовые вещи, гаджеты и драгоценности. На руках у них осталось чуть больше 2 млн рублей.

Анна получила 6 лет в колонии общего режима. Аналогичный срок присудили и её мужу. Но в заключении (с учётом СИЗО) женщина провела даже менее 3 лет и в начале мая вышла на свободу по УДО. Ей зачли время, проведённое в следственном изоляторе, и примерное поведение в колонии.

Супруг экс-кассирши продолжает сидеть. Ходатайство об УДО он не подавал.

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Метки: udo   Альфа-банк   Ачинск   Видео   кассирша   колония   кража   полиция   
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61  комментарий
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13k
MPEG-8 5 часов назад
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62k
dima423 Полчаса назад
Может не все в статье сказано до конца... специально так для общественного резонанса и возмущения...?)
Думаю долг на них так и висит и никто его не снимал, и теперь остаток жизни они с мужем, оба будут половину дохода отдавать банку? Все счета их будут под постоянным присмотром судебных приставов, и никаких ценных покупок типа квартиры или машины они купить не смогут...
ХЗ я надеюсь что так, иначе это тупость какая то законодательная)
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3k
Semёn Полчаса назад
))) прикольно, по идее на пластику должно хватить
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9k
Allmaster 44 минуты назад
Ну, у меня в среднем зп 1,5 млн в год.
Стырив 23 мульта, я получается в большом наваре, если отсижу всего 3 года?
Прямо мотивация ))
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4k
Aleks 44 минуты назад
Суть статьи , заработать столько нельзя, только украсть, а после отсидеть пару лет. Однозначно выгодно, некоторые пашут как каторжные годами, в пересчете на все она однозначно в выигрыше.
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6k
HUBLOT 2 часа назад
Яма. Яма, которая, в отличие от прежней, за казенный счет. Не пугайтесь, будет недорого. Четвертушка черного в день, вода из-под крана. По воскресениям 10 плетей. Срок? Пока не выплатят всё до последней копейки. Или до деревянного бушлата.
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2k
khvatich 2 часа назад
Чем далее, жить будет?
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89k
Taras Kozalupko 2 часа назад
За Альфа-банк не огорчен, не обеднеют львовские жиды
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579
CyraxMotorsport 2 часа назад
Вообще зачООООт!
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4k
Александр Долматов 3 часа назад
"Большую часть суммы она так и не вернула..."
Она поделилась.
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6k
heta 3 часа назад
Украл велосипед - на зону. Украл ж/д состав - в депутаты.
Это ж сермяжная истина...
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7k
Трям 3 часа назад
Где тут в кассиры устраивают?
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645
Владислав Грецов 3 часа назад
муж-игрок беда в семье....
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697
DuckTales 3 часа назад
ну за такие деньки могут и прибить ..
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50k
Максим Т. 4 часа назад
А по тегу #udo что искать, Accept, или Диркшнайдер?
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18k
a_komolow 5 часов назад
### отсидела 3 года вышла на свободу по УДО ###
### Большую часть суммы она так и не вернула. ###
Вот столько и стоит УДО !
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15k
кот базилий 5 часов назад
Чем больше украл, тем меньше срок - почет и уважение .
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4k
РАТНИК 5 часов назад
Это всё фигня - вот Набиулина вывела в страны НАТО более 300 миллиардов долларов , а запад их почти украл - вот это масштабы воровства.
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18k
GROMOZEKA 5 часов назад
Тот особый тип женщин, глядя в глаза которой, видишь стену за её спиной
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1k
Александр 5 часов назад
Но долг никуда не делся, будет отдавать.
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17k
Алексей 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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August
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