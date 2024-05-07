Купить красивый автомобильный номер можно будет через Госуслуги

Лантратова ссылается на опыт Узбекистана, где введение государственных аукционов по продаже автономеров принесло государству доход в размере около $25 млн за 2021 год.



Депутат отмечает, что в РФ существует большой серый рынок продажи номерных знаков, объём которого не оценён специалистами. Если официальные торги будут организованы, доходы госбюджета только за первый год могут составить 35 млрд рублей.