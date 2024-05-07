Купить красивый автомобильный номер можно будет через Госуслуги

1109
1
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила организовать официальный рынок продажи красивых автомобильных номеров через портал Госуслуги. Её инициатива направлена на пополнение федерального бюджета и ликвидацию серого рынка продажи номерных знаков.
Лантратова ссылается на опыт Узбекистана, где введение государственных аукционов по продаже автономеров принесло государству доход в размере около $25 млн за 2021 год.
Депутат отмечает, что в РФ существует большой серый рынок продажи номерных знаков, объём которого не оценён специалистами. Если официальные торги будут организованы, доходы госбюджета только за первый год могут составить 35 млрд рублей.
Депутат отмечает, что в РФ существует большой серый рынок продажи номерных знаков, объём которого не оценён специалистами. Если официальные торги будут организованы, доходы госбюджета только за первый год могут составить 35 млрд рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7
- Британская Engler создала гибрид спорткара и квардроцикла мощностью 1200 л.с.
- В России продают новый гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей
- Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать
- На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы
Новости партнёров
реклама
Лучше бы озадачилась где в условиях санкций китайских банков с транзакциями за оборудование и электронику полный трындец....
Пусть лучше лапти ищет дурында....