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Купить красивый автомобильный номер можно будет через Госуслуги

Купить красивый автомобильный номер можно будет через Госуслуги

Автор:
07 мая 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госуслуги   ДПС   авто   автомир   автомобили   машина   номер   сервис   
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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила организовать официальный рынок продажи красивых автомобильных номеров через портал Госуслуги. Её инициатива направлена на пополнение федерального бюджета и ликвидацию серого рынка продажи номерных знаков.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госуслуги   ДПС   авто   автомир   автомобили   машина   номер   сервис   
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10  комментариев
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701
DuckTales Час назад
Оспадя, кто-то еще ведется на это ?
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17k
_delphin_ 5 минут назад
Давно пора. На понтах нужно зарабатывать государству. И сразу видно, что талпаеп за рулём.
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9k
Онотолей 21 минуту назад
На лохах которые ведутся на бренд и разные финтиплюшки типа таких номеров, можно и нужно зарабатывать.И казне плюс и лох потешит своё ЧСВ.
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141
ПИВОнер Онотолей 18 минут назад
Эту тётку полицаи грохнут : такой рынок кому-то отдать?
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147k
parallax 22 минуты назад
В Германиии уже пользуются. ))
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31k
Aqueronte Полчаса назад
Визитная карточка селюка.
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8k
Neo 56 минут назад
Это еще кому-то интересно? Сейчас чем неприметнее, тем лучше.
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17k
Алексей 59 минут назад
Делать больше нечего?
Лучше бы озадачилась где в условиях санкций китайских банков с транзакциями за оборудование и электронику полный трындец....
Пусть лучше лапти ищет дурында....
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1260 постов (1252 в горячем)

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