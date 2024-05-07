Парень успокоил своего пьяного приятеля

1224
1
1
Нетрезвый молодой человек хотел нарваться на неприятности. В какой-то момент у его товарища сдали нервы.
Парень хотел нарваться на неприятности, однако его товарищ не позволил подобному осуществиться. Аккуратней с такими успокоениями надо быть, так и присесть можно.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Двое пьяных парней прицепились к бойцу
- Слон и моська в мире людей
- Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
- Агрессор не ожидал, что получит отпор
- Конфликт пьяного водителя с инспектором ДПС
Новости партнёров
реклама