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Парень успокоил своего пьяного приятеля

Парень успокоил своего пьяного приятеля

Автор:
07 мая 2024 10:25
Метки: Видео   конфликт   люди   приятель   пьяный   удар   
1224
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1

Нетрезвый молодой человек хотел нарваться на неприятности. В какой-то момент у его товарища сдали нервы.

Парень хотел нарваться на неприятности, однако его товарищ не позволил подобному осуществиться. Аккуратней с такими успокоениями надо быть, так и присесть можно.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   конфликт   люди   приятель   пьяный   удар   
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15k
Объект реальности 54 минуты назад
хороший друг.
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20k
Алексей 46 минут назад
С такими друзьями врагов не надо
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6k
Кирилл 51 минуту назад
Френдли файер:))
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3k
Yus 52 минуты назад
Брат года. Жаль мало таких братиков, что бы неадекватных дружбанов гасить.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3938 постов (3935 в горячем)

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