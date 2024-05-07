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Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников

Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников

Автор:
07 мая 2024 23:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Саратовская область   катер   скандал   служба спасения   спасатели   чиновники   
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В Саратовской области назревает скандал из-за катера за 37,4 млн. рублей, купленного для нужд Саратовской областной службы спасения и обнаруженного припаркованным на базе отдыха местных чиновников.

12-метровый катер T-REX 40, закупленный для нужд спасательной службы, был замечен на частной водной базе в тихой бухте Волжского острова у села Чардым. Это место известно как зона отдыха для высших чиновников области, - пишет РИА "ФедералПресс".

О ситуации стало известно после того, как фотографии катера опубликовало ателье, которое шило тент для судна. В отчете ателье указывалось, что владельцем является губернатор Бусаргин, что вызвало вопросы о реальном использовании дорогостоящего оборудования.

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По мнению саратовских журналистов, вопросы вызывают характеристики, которыми обладает плавсредство, в частности,

внутренняя отделка судна должна быть выполнена из дерева, а сиденья рулевого и диван обтянуты натуральной кожей», «наличие обеденной зоны с двумя диванами и столом с электроприводом, трансформирующейся в спальное место», «наличие отдельной носовой каюты с двумя спальными местами, душа, санузла, а также камбуза с холодильником, морозилкой, газовой плитой, вытяжкой, мойкой и кухонным гарнитуром из натурального дерева твердых пород, систем вентиляции, кондиционирования и отопления и других удобств.

Исполнителем в госзакупке выступила фирма из Перми ООО «Авангард».

Такие характеристики делают его идеальным для комфортных водных прогулок, но сомнительным для спасательных операций, - посчитала общественность.

После разгоревшегося скандала пресс-служба администрации региона быстро отреагировала, заявив, что информация о неправомерном использовании катера является недостоверной.

Вскоре после скандала раздел с фотографиями катера на сайте компании, которая сшила тент, был удален.

Использование катера чиновниками опроверг начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин. Интервью с ним опубликовало издание «АиФ Саратов». Однако же местный депутат Денис Буланов направил запросы в СКР и Генпрокуратуру с просьбой проверить закупку саратовских чиновников. В свою очередь, «ФедералПресс» направил запрос в правительство Саратовской области, чтобы уточнить, чем обусловлена закупка катера за 37,4 млн рублей, а не более дешевого варианта плавсредства, где он используется и правда ли, что в настоящее время он стоит в правительственной резиденции. Кроме того, "Федерал Пресс" обратился в региональную прокуратуру, чтобы узнать, намерен ли надзорный орган провести проверку данной истории.

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Метки: Саратовская область   катер   скандал   служба спасения   спасатели   чиновники   
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8  комментариев
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29k
ПаганецЪ Час назад
(C)///внутренняя///внутренняя отделка судна должна быть выполнена из дерева, а сиденья рулевого и диван обтянуты натуральной кожей», «наличие обеденной зоны с двумя диванами и столом с электроприводом, трансформирующейся в спальное место», «наличие отдельной носовой каюты с двумя спальными местами, душа, санузла, а также камбуза с холодильником, морозилкой, газовой плитой, вытяжкой, мойкой и кухонным гарнитуром из натурального дерева твердых пород, систем вентиляции, кондиционирования и отопления и других удобств.// (/C)

Ага, для спасателей заказывали. Верим-верим.
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15k
Vital Idol Полчаса назад
ворьё ворует...народ тоскует!
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144
Бывалый Трус Vital Idol Полчаса назад
Мэр воровал-воровал, да не выворовал.
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8k
Умница-красавица Час назад
Правильно, шоб на глазах был. Так надежнее. А то народ-то у нас сами знаете какой, сопрут
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144
Бывалый Трус Умница-красавица Полчаса назад
Как же я с Вами согласен. Народ у нас такой, что до него и доходить то ничего не должно. Надо ещё на стадии формирования бюджета всё сразу распределять между чиновниками. Зачем эти лишние шаги по растаскиванию гос.собственности. Лишнее время занимают. Да ещё и палевно. Надо сразу закладывать в бюджет - столько то лямов мэру, столько то заму, и тд. А яхту на двоих.
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9k
Allmaster Час назад
хана агентству по пошиву...
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3k
Егор Час назад
Да и пусть кресла рулевого и диваны будут обтянуты кожей. Кожей предшественника.
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144
Бывалый Трус Егор Полчаса назад
Егор, это всё-таки Саратовская область, а не Африка.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1470 постов (1399 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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99743



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