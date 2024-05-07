Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников

12-метровый катер T-REX 40, закупленный для нужд спасательной службы, был замечен на частной водной базе в тихой бухте Волжского острова у села Чардым. Это место известно как зона отдыха для высших чиновников области, - пишет РИА "ФедералПресс".

О ситуации стало известно после того, как фотографии катера опубликовало ателье, которое шило тент для судна. В отчете ателье указывалось, что владельцем является губернатор Бусаргин, что вызвало вопросы о реальном использовании дорогостоящего оборудования.