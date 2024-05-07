Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников

В Саратовской области назревает скандал из-за катера за 37,4 млн. рублей, купленного для нужд Саратовской областной службы спасения и обнаруженного припаркованным на базе отдыха местных чиновников.
12-метровый катер T-REX 40, закупленный для нужд спасательной службы, был замечен на частной водной базе в тихой бухте Волжского острова у села Чардым. Это место известно как зона отдыха для высших чиновников области, - пишет РИА "ФедералПресс".
О ситуации стало известно после того, как фотографии катера опубликовало ателье, которое шило тент для судна. В отчете ателье указывалось, что владельцем является губернатор Бусаргин, что вызвало вопросы о реальном использовании дорогостоящего оборудования.
По мнению саратовских журналистов, вопросы вызывают характеристики, которыми обладает плавсредство, в частности,
внутренняя отделка судна должна быть выполнена из дерева, а сиденья рулевого и диван обтянуты натуральной кожей», «наличие обеденной зоны с двумя диванами и столом с электроприводом, трансформирующейся в спальное место», «наличие отдельной носовой каюты с двумя спальными местами, душа, санузла, а также камбуза с холодильником, морозилкой, газовой плитой, вытяжкой, мойкой и кухонным гарнитуром из натурального дерева твердых пород, систем вентиляции, кондиционирования и отопления и других удобств.
Исполнителем в госзакупке выступила фирма из Перми ООО «Авангард».
Такие характеристики делают его идеальным для комфортных водных прогулок, но сомнительным для спасательных операций, - посчитала общественность.
После разгоревшегося скандала пресс-служба администрации региона быстро отреагировала, заявив, что информация о неправомерном использовании катера является недостоверной.
Вскоре после скандала раздел с фотографиями катера на сайте компании, которая сшила тент, был удален.
Использование катера чиновниками опроверг начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин. Интервью с ним опубликовало издание «АиФ Саратов». Однако же местный депутат Денис Буланов направил запросы в СКР и Генпрокуратуру с просьбой проверить закупку саратовских чиновников. В свою очередь, «ФедералПресс» направил запрос в правительство Саратовской области, чтобы уточнить, чем обусловлена закупка катера за 37,4 млн рублей, а не более дешевого варианта плавсредства, где он используется и правда ли, что в настоящее время он стоит в правительственной резиденции. Кроме того, "Федерал Пресс" обратился в региональную прокуратуру, чтобы узнать, намерен ли надзорный орган провести проверку данной истории.
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Ага, для спасателей заказывали. Верим-верим.