"Эта овца тут больше работать не будет!": психолог из Москвы осталась недовольна работой горничной, обругала и ударила девушку

Как вывести психолога с 30-летним стажем из себя? Очень просто. Достаточно не убрать её номер в гостинице.





Основатель Международного Университета Психологии и Психотерапии Татьяна Саморукова устроила безобразную сцену с криком, матом и рукоприкладством, когда узнала, что горничные убрали лишь один номер из двух, которые она занимает вместе с мужем. Супружеская пара уже шесть лет проживает в московском отеле и считает его практически своим домом, но с дополнительными удобствами: своевременной уборкой, всегда чистым постельным бельём и полотенцами. Оказалось, что система иногда даёт сбои, к которым психолог была не готова.





Спустившись на ресепшн, она устроила дикий скандал, оскорбив, а затем и ударив горничную. Разбушевавшуюся постоялицу отеля пытались утихомирить, но ей, что называется, вожжа под хвост попала.



