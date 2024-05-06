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"Эта овца тут больше работать не будет!": психолог из Москвы осталась недовольна работой горничной, обругала и ударила девушку

"Эта овца тут больше работать не будет!": психолог из Москвы осталась недовольна работой горничной, обругала и ударила девушку

Автор:
06 мая 2024 08:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Татьяна Саморукова   дебош   отель   психология   рукоприкладство   скандал   
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Гештальт-психология вышла из чата.

Как вывести психолога с 30-летним стажем из себя? Очень просто. Достаточно не убрать её номер в гостинице.


Основатель Международного Университета Психологии и Психотерапии Татьяна Саморукова устроила безобразную сцену с криком, матом и рукоприкладством, когда узнала, что горничные убрали лишь один номер из двух, которые она занимает вместе с мужем. Супружеская пара уже шесть лет проживает в московском отеле и считает его практически своим домом, но с дополнительными удобствами: своевременной уборкой, всегда чистым постельным бельём и полотенцами. Оказалось, что система иногда даёт сбои, к которым психолог была не готова.


Спустившись на ресепшн, она устроила дикий скандал, оскорбив, а затем и ударив горничную. Разбушевавшуюся постоялицу отеля пытались утихомирить, но ей, что называется, вожжа под хвост попала.


Сотрудница отеля такой эспресс-сессии не оценила и отправилась писать заявление в полицию. Если каждый клиент начнёт размахивать руками и угрожать, то горничных не напасёшься!


Возможно, теперь кто-то десять раз подумает, прежде чем обратиться к такому психологу.


Кстати, Саморукова сотрудничала с Газпромом, Роснефтью и десятками других крупных компаний. И, скорее всего, с этими клиентами она вела себя куда более профессионально.

Гештальт открылся и засвистел...

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Метки: Видео   Татьяна Саморукова   дебош   отель   психология   рукоприкладство   скандал   
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32  комментария
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1k
Quantimus 2 часа назад
Меня это преклонение перед психологами всегда удивляло. Это даже не медицинская профессия в отличие от психиатра. Психологом может стать истопник после окончания курсов. И идут туда, чаще всего люди, сами с тараканами, проблемами не закрытыми и аферисты в поисках денег.
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2k
Mikhail 7 минут назад
в сервисе работать - тоже надо уметь. а так - раскрыли таланты психолога, чо.
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Похоже сему бизнес-психологу необходима коррекция психотерапевта и, походу, карьера её после мультика того...
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ Университет Психологии и Психотерапии"! Однако,
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2k
raael13 42 минуты назад
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952
Ринат Фамутдинов 49 минут назад
Подобную придурошную видел в магазине, орала на всех и нарвалась на пенсионера... как он ей вписал не видел, видел только ноги выше прилавка и... тишина!!! Скрылась как мимолётное видение бесшумно!!! Кассирши аплодировали, узнал потом, она там всех кошмарила!!!
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1k
kolobok263 54 минуты назад
выселение и заява
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15k
? ? ? Час назад
ей бы орнитолога-гинеколога посетить...
ибо совсем кукушка по звизде пошла..
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122
Дмитрий Кирижиу ? ? ? 50 минут назад
Вы ошиблись, раз по "звизде", то - орнитолога-астронома!
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2k
Stargazer Час назад
Ну а что вы хотели? Психолог - не медицинская специальность. Не путать с психиатром и тем более психотерапевтом.
Любая чучундра из-за мясного прилавка вполне себе может назваться психологиней и раздавать окружающим советы, как им жить... да ещё и за деньги.
Собственно на виде - типичный представитель.
"Любой надутый г/\ндон мнит себя дерижаблем".
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11k
Zhora Час назад
Сельская хабалка какая-то.
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20k
Голос Вселенной Час назад
Психологи и тренера по типу "Везименямразь" вышли на новый уровень...
Хозяева жизни, блть.
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6k
jfk Час назад
психологиня
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4k
iovan2011 Час назад
Когда народ поймет, что психология, астрономия и прочая херомантия - это цыганщина. Самые больные люди это психологи! Не просто так, масса психологов и психиатров заканчивают свою жизнь в дурке.
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−12
акушер из белгорода Час назад
ничего ей не будет, она пынинская шестерка
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17k
Kostick Час назад
нормально так лохотронщики живут. два номера в мск снимать, чтобы простыночки не надо было стирать))
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6k
Руслан Час назад
Тот случай, когда "психологу" нужна помощь психиатра
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25k
Shtoppi Час назад
чет психолог эта больше напоминает какляцкую базарную хабалку. и говорок, и лексикон, и визжит как резаная свинья - ну вот прям оч. похоже.
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Плять .... вот просто взять один раз въепать в лоб тапком и как кота ссаного выкинуть на улицу .... чушка епаная!! Видно бревно это не кто не епет так как чудище позорное, вот и бесится.
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62k
dima423 2 часа назад
-А вы точно психолог?
-Да
-А скажите что то на психологском?
-Пошла накуй шалава мокрощелка!!
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
medice, cura te ipsum! (с лат.   «врач, исцели себя сам!»)
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2k
Ksenia2 2 часа назад
У нее же бешенство. Страшное зрелище.
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Ну какая она - психолог? Быдлиха обыкновенная.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2053 поста (2042 в горячем)

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