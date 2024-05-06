"Эта овца тут больше работать не будет!": психолог из Москвы осталась недовольна работой горничной, обругала и ударила девушку

Гештальт-психология вышла из чата.
Как вывести психолога с 30-летним стажем из себя? Очень просто. Достаточно не убрать её номер в гостинице.
Основатель Международного Университета Психологии и Психотерапии Татьяна Саморукова устроила безобразную сцену с криком, матом и рукоприкладством, когда узнала, что горничные убрали лишь один номер из двух, которые она занимает вместе с мужем. Супружеская пара уже шесть лет проживает в московском отеле и считает его практически своим домом, но с дополнительными удобствами: своевременной уборкой, всегда чистым постельным бельём и полотенцами. Оказалось, что система иногда даёт сбои, к которым психолог была не готова.
Спустившись на ресепшн, она устроила дикий скандал, оскорбив, а затем и ударив горничную. Разбушевавшуюся постоялицу отеля пытались утихомирить, но ей, что называется, вожжа под хвост попала.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Сотрудница отеля такой эспресс-сессии не оценила и отправилась писать заявление в полицию. Если каждый клиент начнёт размахивать руками и угрожать, то горничных не напасёшься!
Возможно, теперь кто-то десять раз подумает, прежде чем обратиться к такому психологу.
Кстати, Саморукова сотрудничала с Газпромом, Роснефтью и десятками других крупных компаний. И, скорее всего, с этими клиентами она вела себя куда более профессионально.
Гештальт открылся и засвистел...
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"МЕЖДУНАРОДНЫЙ Университет Психологии и Психотерапии"! Однако,
ибо совсем кукушка по звизде пошла..
Любая чучундра из-за мясного прилавка вполне себе может назваться психологиней и раздавать окружающим советы, как им жить... да ещё и за деньги.
Собственно на виде - типичный представитель.
"Любой надутый г/\ндон мнит себя дерижаблем".
Хозяева жизни, блть.
-Да
-А скажите что то на психологском?
-Пошла накуй шалава мокрощелка!!