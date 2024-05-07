Российский силач сдвинул с места «Сапсан» весом в 650 тонн и установил мировой рекорд

Атлет весит менее 90 килограмм.
Спортсмен-экстремал Денис Вовк установил мировой рекорд: переместил «Сапсан» на 1,48 метра за 37 секунд. Сделал это в Петербурге.
Сегодня в Санкт-Петербурге в депо «Металлострой» атлет силового экстрима Денис Вовк сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн, - сообщили в пресс-службе РЖД.
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Ранее спортсмен уже подступался к «Сапсану», но в тот раз сдвинуть его не смог.
Я попробовал тогда потянуть «Сапсан» - и я не сдвинул его ни на сантиметр. В тот момент мы быстро всё переиграли и поменяли поезд на «Ласточку». Она легче почти в 2 раза, всё отлично прошло, - рассказал Денис.
И почти на 5 метров сдвинул электропоезд весом 274 тонны. Он стал первым в мире, кто сделал это в весовой категории до 90 кг.
На этом Денис не остановился и протащил на 2 метра корвет Балтийского флота. На это ушло 25 секунд.
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И самолёт Airbus A-319 весом 40,57 т на 4 м 32 см за 52 секунды.
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А достижение с «Сапсаном» отправят для книги рекордов Гиннесса. Если заявку примут, это будет уже третий всемирно подтверждённый рекорд российского спортсмена.
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