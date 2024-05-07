Российский силач сдвинул с места «Сапсан» весом в 650 тонн и установил мировой рекорд

Я попробовал тогда потянуть «Сапсан» - и я не сдвинул его ни на сантиметр. В тот момент мы быстро всё переиграли и поменяли поезд на «Ласточку». Она легче почти в 2 раза, всё отлично прошло, - рассказал Денис.

И почти на 5 метров сдвинул электропоезд весом 274 тонны. Он стал первым в мире, кто сделал это в весовой категории до 90 кг.