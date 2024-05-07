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Российский силач сдвинул с места «Сапсан» весом в 650 тонн и установил мировой рекорд

Российский силач сдвинул с места «Сапсан» весом в 650 тонн и установил мировой рекорд

Автор:
07 мая 2024 19:13
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Денис Вовк   атлет   поезд   рекорд   сапсан   
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Атлет весит менее 90 килограмм.

Спортсмен-экстремал Денис Вовк установил мировой рекорд: переместил «Сапсан» на 1,48 метра за 37 секунд. Сделал это в Петербурге.

Сегодня в Санкт-Петербурге в депо «Металлострой» атлет силового экстрима Денис Вовк сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее спортсмен уже подступался к «Сапсану», но в тот раз сдвинуть его не смог.

Я попробовал тогда потянуть «Сапсан» - и я не сдвинул его ни на сантиметр. В тот момент мы быстро всё переиграли и поменяли поезд на «Ласточку». Она легче почти в 2 раза, всё отлично прошло, - рассказал Денис.

И почти на 5 метров сдвинул электропоезд весом 274 тонны.  Он стал первым в мире, кто сделал это в весовой категории до 90 кг.

На этом Денис не остановился и протащил на 2 метра корвет Балтийского флота. На это ушло 25 секунд.

И самолёт Airbus A-319 весом 40,57 т на 4 м 32 см за 52 секунды.

А достижение с «Сапсаном» отправят для книги рекордов Гиннесса. Если заявку примут, это будет уже третий всемирно подтверждённый рекорд российского спортсмена.

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Метки: Видео   Денис Вовк   атлет   поезд   рекорд   сапсан   
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6  комментариев
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9k
Гвоздь Час назад
главное - с места сдвинуть, а далее оно само покатится по круглости земли.
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503
Александр Портениер 3 минуты назад
А сколько соток под картошку он сможет вскопать без остановки?
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7k
Трям 8 минут назад
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7k
Харон ( Χάρων) 52 минуты назад
У меня только 1 вопрос: в НАХРЕНА?????
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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