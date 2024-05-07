Суд арестовал на 10 суток американца, бегавшего голым и нетрезвым по Москве

На 10 суток 7 мая столичный суд арестовал американца Никума Уильяма Рассела, который в нетрезвом и раздетом виде успел побывать ночью в одной из столичных библиотек. Очнулся от похмелья Рассел знаменитым, как и библиотека, которая в новостные сводки попадать вовсе не планировала.
Во вторник, 7 мая, Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток американца Никума Уильяма Рассела, которому предъявили обвинение в мелком хулиганстве по соответствующей статье (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а также назначили штраф.
Инцидент произошел около детской библиотеки на улице Народного Ополчения. РЕН ТВ сообщает, что Рассел сначала отлично покутил в баре с друзьями, не отказываюсь ни от каких видов спиртного, затем поругался с приятелями и ушел в закат.
На это приключения иностранца в России не закончились, по дороге домой ему встретилась детская библиотека, но натолкнувшись на закрытые двери американец проломил окно, залез внутрь, снял штаны, порушил стеллаж и прикорнул среди книг на полу.
Покинул он заведение тем же способом, через окно. Но далеко уйти не успел - туриста задержала полиция.
Дотошные журналисты АиФ попытались связаться с библиотекой, но там с ними разговаривать не захотели:
Ни на какие вопросы не отвечаем. Всего доброго, до свидания!
По сообщениям Telegram-каналов, Рассел приехал в Россию по туристической визе, а значит работать не имел права, но работал. Его резюме без труда можно отыскать на российских сайтах репетиторов. Герой истории преподавал английский язык, за час брал 2,5 тыс. руб. Он закончил академию, в которой готовит специалистов для преподавания английского языка иностранцам.
Как сообщается на сайте Хорошевского районного суда столицы:
В соответствии с протоколом об административном правонарушении, гражданин США распивал спиртные напитки, а затем был обнаружен на дворовой территории в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции. Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы Никум Уильяму Рассел назначен административный арест на срок 10 суток.
Ранее сегодня стало известно, что во Владивостоке арестовали другого американца. Его подозревают в краже 200 тыс. рублей у подруги, к которой он приехал в Россию.
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Пить то не умеют.