Суд арестовал на 10 суток американца, бегавшего голым и нетрезвым по Москве

Во вторник, 7 мая, Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток американца Никума Уильяма Рассела, которому предъявили обвинение в мелком хулиганстве по соответствующей статье (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а также назначили штраф.

Инцидент произошел около детской библиотеки на улице Народного Ополчения. РЕН ТВ сообщает, что Рассел сначала отлично покутил в баре с друзьями, не отказываюсь ни от каких видов спиртного, затем поругался с приятелями и ушел в закат.