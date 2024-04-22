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В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни

В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни

Автор:
22 апреля 2024 16:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   Чечня   глава МЧС   задержание   проверка   скандал   
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Выводы для чеченской стороны, назвавшей произошедшее "постыдной провокацией", неутешительные.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) провело проверку по факту скандального задержания главы чеченского МЧС Алихана Цакаева в районе КПП "Герзельский мост" в Дагестане. Сообщается, что результаты проверки отправятся в Следственный комитет.


По данным главка МВД по СКФО, 14 апреля полицейские увидели чёрный внедорожник GMC Yukon, двигавшийся по встречной полосе федеральной трассы Р-127 "Кавказ". При этом отмечается, что создававший угрозу для участников движения водитель внедорожника, проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться.

"В связи с чем указанный автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения. Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям", — сообщили в главке МВД по СКФО.

Отметим, что видео с задержанием генерал-майора внутренней службы появилось спустя три дня после происшествия — 17 марта. Цакаев при этом перед законом ответственности не понёс. Сразу после задержания из Чечни подоспела братская помощь — автомобиль батальона ДПС Чечни и три машины с наклейками "Спецназ «Ахмат»". Главу МЧС и его автомобиль смогли отбить (говорят, что в ходе потасовки) и увезли домой.


Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия сотрудников ДПС. Он назвал произошедшее "постыдной провокацией" и потребовал выгнать из правоохранительных органов тех, кто задерживал Цакаева. Также он заявил, что будь на Цакаеве генеральская форма, то его бы и не подумали останавливать. Интересно, что теперь скажет Кадыров.

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Метки: Видео   Дагестан   Чечня   глава МЧС   задержание   проверка   скандал   
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18  комментариев
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12k
Ligov Час назад
"Интересно, что теперь скажет Кадыров."
Как обычно, наградит сынка или дочурку очередным орденом...))
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11k
Доктор 13 минут назад
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11k
Доктор 14 минут назад
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140
Aleksandr Ivanov 17 минут назад
Даже будь там "Генеральская форма" Я считаю что он должен нести отвественность за свои действия и даже больше!!! А так получается мы барины делаем что хотим, а вы холопы молчите в тряпочку... Если так дальше будет продолжаться то безнаказаность породит хаос.
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2k
Веселый Пук 23 минуты назад
Так надо было машину расстрелять и всего делов то.
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4k
OLDer Полчаса назад
...отшлепают веником
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну проведут проверку, помурыжат и затихнет, забудется, через месяц никто и не вспомнит.
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15k
кот базилий 37 минут назад
Нээ, нэ сильна увинават, прастыть нада. Эта бааальшой чэловэк. Вах!
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1k
lafonten 41 минуту назад
Обыкновенное блиатство...
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393k
Алексей 44 минуты назад
будем верить в чудо
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1k
ФЫВАПРОЛ 48 минут назад
Одни ослоимельцы поимели других)))
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5k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
молодцы,такого барана завалили!в этом видео прекрасно всё!
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9k
Alex 58 минут назад
Надо было сначала замочить свинью, а потом с ней базарить
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40k
albedo Час назад
Ничего не меняется в России.
Не зря в Российской Империи кавказские народы принадлежали к инородцам.
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15k
Ser Час назад
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2014 постов (2021 в горячем)
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