В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни

Выводы для чеченской стороны, назвавшей произошедшее "постыдной провокацией", неутешительные.
Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) провело проверку по факту скандального задержания главы чеченского МЧС Алихана Цакаева в районе КПП "Герзельский мост" в Дагестане. Сообщается, что результаты проверки отправятся в Следственный комитет.
По данным главка МВД по СКФО, 14 апреля полицейские увидели чёрный внедорожник GMC Yukon, двигавшийся по встречной полосе федеральной трассы Р-127 "Кавказ". При этом отмечается, что создававший угрозу для участников движения водитель внедорожника, проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться.
"В связи с чем указанный автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения. Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям", — сообщили в главке МВД по СКФО.
Отметим, что видео с задержанием генерал-майора внутренней службы появилось спустя три дня после происшествия — 17 марта. Цакаев при этом перед законом ответственности не понёс. Сразу после задержания из Чечни подоспела братская помощь — автомобиль батальона ДПС Чечни и три машины с наклейками "Спецназ «Ахмат»". Главу МЧС и его автомобиль смогли отбить (говорят, что в ходе потасовки) и увезли домой.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия сотрудников ДПС. Он назвал произошедшее "постыдной провокацией" и потребовал выгнать из правоохранительных органов тех, кто задерживал Цакаева. Также он заявил, что будь на Цакаеве генеральская форма, то его бы и не подумали останавливать. Интересно, что теперь скажет Кадыров.
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Как обычно, наградит сынка или дочурку очередным орденом...))
Не зря в Российской Империи кавказские народы принадлежали к инородцам.