В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) провело проверку по факту скандального задержания главы чеченского МЧС Алихана Цакаева в районе КПП "Герзельский мост" в Дагестане. Сообщается, что результаты проверки отправятся в Следственный комитет.





По данным главка МВД по СКФО, 14 апреля полицейские увидели чёрный внедорожник GMC Yukon, двигавшийся по встречной полосе федеральной трассы Р-127 "Кавказ". При этом отмечается, что создававший угрозу для участников движения водитель внедорожника, проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться.



