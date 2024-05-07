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Жёсткий наезд на юного пешехода

Жёсткий наезд на юного пешехода

Автор:
07 мая 2024 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Авария произошла 1 мая в Братске на Комсомольской улице. 75-летний водитель на Волге сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда ребёнка с травмами доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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79k
Viktor Час назад
Эти дебилы не переведутся никогда - пешеходный переход, машина по правому ряду притормаживает, а мне по)(уй, чешу как в жопу раненный!

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9k
Алексей 40 минут назад
Один летит как в жопу ужаленый и его вообще не волнует тот факт что машина в правом ряду остановилась перед пешеходным переходом.. А второй уверенно идёт и даже взгляд не поднимает.
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13k
Том Сойер 44 минуты назад
"....75-летний водитель на Волге...." - и этим всё, в этой ситуации, сказано.
А мальчику не мешало бы объяснить, что пешеходный переход это не коридор с бетонными стенами.
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7k
Харон ( Χάρων) 44 минуты назад
И снова бессмертный в капюшоне...
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11k
Билли 46 минут назад
У Волжанки по классике тормоза только на одно переднее колесо?
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692
Funny Час назад
Вот куда летел непонятно
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17k
Booka1a Час назад
ну как обычно. у одного мозгов не хватило притормозить, другой пиз*ует не глядя, он же прав
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1454 поста (1475 в горячем)

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