Жёсткий наезд на юного пешехода

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Авария произошла 1 мая в Братске на Комсомольской улице. 75-летний водитель на Волге сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда ребёнка с травмами доставили в больницу.
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А мальчику не мешало бы объяснить, что пешеходный переход это не коридор с бетонными стенами.