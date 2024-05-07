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Давненько не было МКАДа, надо это исправлять

Давненько не было МКАДа, надо это исправлять

Автор:
07 мая 2024 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На внутренней стороне 3-го километра МКАД произошло ДТП с участием 4 автомобилей, вследствие чего один из них опрокинулся на крышу. Как сообщили в столичном ГИБДД, водитель большегруза Ман при перестроении столкнулся с легковым автомобилем Киа, который от удара отбросило на внедорожник Мицубиси и ГАЗель. Травмы получила пассажирка Мицубиси.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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Ли Харви Освальд 20 минут назад
Что удивительно никто никому в жопу не влетел, все оттормозились
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960
Чендлер Час назад
А я, каждую неделю тут проезжаю...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1454 поста (1475 в горячем)

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