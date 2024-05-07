Давненько не было МКАДа, надо это исправлять

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На внутренней стороне 3-го километра МКАД произошло ДТП с участием 4 автомобилей, вследствие чего один из них опрокинулся на крышу. Как сообщили в столичном ГИБДД, водитель большегруза Ман при перестроении столкнулся с легковым автомобилем Киа, который от удара отбросило на внедорожник Мицубиси и ГАЗель. Травмы получила пассажирка Мицубиси.
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