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"Испугались меня?": Татьяна Лазарева* - о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

"Испугались меня?": Татьяна Лазарева* - о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

Автор:
07 мая 2024 19:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Видео   Госдума   Татьяна Лазарева*   знаменитости   кандидат в депутаты   поправки к закону   
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В Госдуме одобрили инициативу движения «Зов народа», но иноагент Лазарева* считает это проявлением страха.

Некоторое время назад Татьяна Лазарева* внезапно решила баллотироваться в московскую гордуму. Несмотря на то, что много лет экс-звезда КВН живёт в Испании и о происходящем в России узнаёт лишь из СМИ, она заявила, что хочет принимать участие в жизни страны хайпануть.


После её спича общественники из движения "Зов народа" обратились в Госдуму с просьбой запретить иноагентам участие в выборах в качестве кандидатов в депутаты, наблюдателей и т.д.


В Госдуме инициативу одобрили и внесли поправки в законодательство. Граждане РФ, имеющие статус "иностранный агент", не смогут стать кандидатом в депутаты на любом уровне (местном, федеральном, региональном). Желающий избираться должен сначала избавиться от клейма статуса и лишь затем подавать документы на регистрацию в качестве кандидата. Также иноагенты не могут быть доверенными лицами кандидата и уполномоченными представителями.


Интересная ремарка: если гражданин уже стал кандидатом в депутаты, он не сможет быть включён в реестр иноагентов.


Татьяна Лазарева* приняла эти поправки на свой счёт. Она уверена, что в Госдуме испугались именно её. Экс-телеведущая пообещала и впредь "вставлять палки в разные места", чтобы все бегали, боялись, суетились и в "ужасе хватались за свои пустые головы".



* — признана иноагентом в РФ.

Источник:

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Метки: #иноагент   Видео   Госдума   Татьяна Лазарева*   знаменитости   кандидат в депутаты   поправки к закону   
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34  комментария
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
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98k
Доктор Джонс Полминуты назад
Совсем мозги пропила...
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18k
GROMOZEKA 41 секунду назад
Совсем допилась Танюшка, голова два ушка
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7k
Евгений Д 6 минут назад
Испугались, но только ее поганой рожи- это точно
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40k
russger 9 минут назад
"Испугались меня?"

Так конечно, с таким-то иплищем. Не дай Бог во сне увидеть.
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700
DuckTales 10 минут назад
она еще не в дурке ?
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2k
Инженер 11 минут назад
почему вот эти вот все "ироничные" "саркастичные" юмористы такое говно?
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7k
Трям 11 минут назад
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3k
Звёздный странник 11 минут назад
СТОП.
Я чё-то не догнал.
Иноагент - лицо, которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой.
Депутат - лицо, действующее в интересах собственного государства.
2 + 2 = Лазарева не понимает почему ей нельзя учавствовать в выборах.
НАРОД, ну почему мы видим логику исходя их пояснения терминов, а она нет?
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22k
КВТИУ-80 11 минут назад
Совсем КУ-КУ. Похоже маковка уже совсем на возрастном финише перед "приехали" на конечную...
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9k
perekrestok 14 минут назад
Давно уже Крылов написал басню "Слон и моська". Только мы не идиоты чтобы считать Лазареву очень крутой за то что она сдуру начала говорить что хочет быть депутатом. А чего не в Президенты России? Хотеть не вредно. Тут одна хотела и попыталась. Получила немного голосов таких же прос.......ток и умылась.
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7k
Slowly 17 минут назад
Старая дура блть. У неё алкоголический тремор и бешеная тяга к самореализации. Сказал бы "жалко дуру", но язык не поворачивается.
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5k
grigorenko vladislav 17 минут назад
Нихерасе самомнение! А чо так скромненько? Баллотировалась бы сразу в Госдуму! Да чего уж там, кандидатом в президенты! Ведь такая патриотка! Да только... ахтыжбл@ть досадатокакая! Припоздала мальца! Вот прям тока что Путин в должность вступил! Видно с перепугу.
P.S. Честно говоря, она меня тоже пугает. С таким самомнением, да на полном серьёзе...
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11k
MakDag 21 минуту назад
Только не понял зачем Танюха хочет вставлять себе палки в разные места, когда столько всяких финтифлюшек понапридумывали, причем для разных мест?
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12k
MPEG-8 Полчаса назад
Баллотируемся в Московскую городскую думу, потому, что переживаем за Родину.
Они реально сказочные дол....
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26k
SolomonA Полчаса назад
Конечно испугались. Она себя в зеркало видела? Там любой испугается...
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1k
Gigantes Полчаса назад
Такую рожу-то испугаешься
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11k
Касьян Пуздой 39 минут назад
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14k
Андрей А 39 минут назад
Пицец, она долбанутая
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633
danieldewitte 39 минут назад
Синяя блевотина думает, что она кому-то интересна, ска.
Надо ее как-то выманить и закрыть лет так на 15.
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8k
Аргуша 43 минуты назад
Шрайбикус, признайся, эта алкашка тебе платит за пиар?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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