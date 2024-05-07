"Испугались меня?": Татьяна Лазарева* - о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

В Госдуме инициативу одобрили и внесли поправки в законодательство. Граждане РФ, имеющие статус "иностранный агент", не смогут стать кандидатом в депутаты на любом уровне (местном, федеральном, региональном). Желающий избираться должен сначала избавиться от клейма статуса и лишь затем подавать документы на регистрацию в качестве кандидата. Также иноагенты не могут быть доверенными лицами кандидата и уполномоченными представителями.

Интересная ремарка: если гражданин уже стал кандидатом в депутаты, он не сможет быть включён в реестр иноагентов.

Татьяна Лазарева* приняла эти поправки на свой счёт. Она уверена, что в Госдуме испугались именно её. Экс-телеведущая пообещала и впредь "вставлять палки в разные места", чтобы все бегали, боялись, суетились и в "ужасе хватались за свои пустые головы".