"Испугались меня?": Татьяна Лазарева* - о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

В Госдуме одобрили инициативу движения «Зов народа», но иноагент Лазарева* считает это проявлением страха.
Некоторое время назад Татьяна Лазарева* внезапно решила баллотироваться в московскую гордуму. Несмотря на то, что много лет экс-звезда КВН живёт в Испании и о происходящем в России узнаёт лишь из СМИ, она заявила, что хочет принимать участие в жизни страны
хайпануть.
После её спича общественники из движения "Зов народа" обратились в Госдуму с просьбой запретить иноагентам участие в выборах в качестве кандидатов в депутаты, наблюдателей и т.д.
В Госдуме инициативу одобрили и внесли поправки в законодательство. Граждане РФ, имеющие статус "иностранный агент", не смогут стать кандидатом в депутаты на любом уровне (местном, федеральном, региональном). Желающий избираться должен сначала избавиться
от клейма статуса и лишь затем подавать документы на регистрацию в качестве кандидата. Также иноагенты не могут быть доверенными лицами кандидата и уполномоченными представителями.
Интересная ремарка: если гражданин уже стал кандидатом в депутаты, он не сможет быть включён в реестр иноагентов.
Татьяна Лазарева* приняла эти поправки на свой счёт. Она уверена, что в Госдуме испугались именно её. Экс-телеведущая пообещала и впредь "вставлять палки в разные места", чтобы все бегали, боялись, суетились и в "ужасе хватались за свои пустые головы".
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* — признана иноагентом в РФ.
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Так конечно, с таким-то иплищем. Не дай Бог во сне увидеть.
Я чё-то не догнал.
Иноагент - лицо, которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой.
Депутат - лицо, действующее в интересах собственного государства.
2 + 2 = Лазарева не понимает почему ей нельзя учавствовать в выборах.
НАРОД, ну почему мы видим логику исходя их пояснения терминов, а она нет?
P.S. Честно говоря, она меня тоже пугает. С таким самомнением, да на полном серьёзе...
Они реально сказочные дол....
Надо ее как-то выманить и закрыть лет так на 15.